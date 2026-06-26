Еще одна страна готова вступить в СВО, а Зеленский утвердил 40-дневную операцию против РФ: новости о конфликте за неделю

Обстановка вокруг СВО и в отношениях между странами накаляется Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Запад готовится воевать с Россией, не ограничиваясь только поддержкой Украины, заявил президент РФ Владимир Путин. В то же время глава киевского режима Владимир Зеленский объявил о подготовке к 40-дневной операции против РФ. А президент Белоруссии Владимир Лукашенко пригрозил вступить в конфликт. В этом материале мы собрали главные новости об СВО за неделю.

Удары по России и Украине

Украина нанесла несколько массированных ударов по России на этой неделе. К сожалению, некоторые из них не обошлись без разрушений и жертв.

Воронежская область

В Воронежской области последствия атаки оказались особенно тяжелыми. По данным губернатора Александра Гусева, в результате ракетного удара погибли шесть человек. Также в больницы обратились несколько десятков пострадавших, большинство после оказания помощи отпустили домой.

Серьезно пострадал завод в левобережной части города — там возник пожар. Также существенно повреждены верхние этажи одного производственного здания в Железнодорожном районе, пострадали фасады ближайших многоквартирных домов. С 23 по 25 июня в Воронежской области объявили траур.

Крым и Керченская переправа

В результате атак на Керченский полуостров погибли четыре человека, 28 получили ранения. В крымские больницы доставили 14 пострадавших, среди них — два ребенка, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

На Керченской паромной переправе в Краснодарском крае погиб один человек, еще один пострадал. Кроме того, из‑за удара по нефтяному терминалу в поселке Чушка вспыхнул пожар.

Также глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о гибели двух человек в результате ночных атак ВСУ — в селе Денисовка Симферопольского района и в Красногвардейском районе.

Атаки на Крым привели к серьезным последствиям:

Приостановили паромные перевозки через Керченскую переправу.

Ввели запрет на продажу бензина на АЗС Крыма для физлиц и юрлиц.

Появились проблемы с электроэнергией : власти попросили жителей сократить потребление (в частности, отключить кондиционеры), в районах полуострова ввели графики отключений.

Летние лагеря, санатории и турбазы закрыли для детей: ограничения действуют до 1 сентября.

Нижегородская область

В Нижегородской области в результате атаки беспилотников погибли два человека, еще двое находятся в больнице, сообщил губернатор Глеб Никитин. При этом критических повреждений промышленной инфраструктуры нет. Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие.

Московская область

22 июня над Москвой сбили 84 беспилотника. В Подмосковье объявляли ракетную опасность. Дрон попал в центр космической связи «Дубна»: персонал не пострадал, вещание и связь не были нарушены. Из‑за атак вводились ограничения в московских аэропортах. В Шереметьево были массовые задержки и отмены рейсов. На этом атаки на столицу не прекратились. Сегодня уже сбили 50 беспилотников.

Кроме того, ночью 26 июня произошла самая массированная атака ВСУ с начала года. Силы ПВО сбили 660 беспилотников над разными регионами России, а также над Черным и Азовским морями. Больше всего дронов летели в сторону Брянской, Курской и Белгородской областей.

Ответные атаки РФ

Российская армия отреагировала на удары ВСУ. Министерство обороны РФ сообщило, что за неделю (с 20 по 26 июня) армия России нанесла пять групповых ударов по территории Украины.

По данным ведомства, под удар попали разные цели:

объекты оборонно‑промышленного комплекса;

элементы топливно‑энергетической и транспортной инфраструктуры, которые использует ВСУ;

склады с боеприпасами и горючим;

площадки для сборки и хранения дальнобойных беспилотников;

места размещения украинских военных и иностранных наемников.

Помощь Украине

Без оружия Украина не останется. Австралия передаст Киеву еще 100 миллионов долларов. Деньги пойдут на системы ПВО и боеприпасы. Теперь общая помощь страны Украине составит больше 1,8 миллиарда долларов, из них свыше 1,6 миллиарда — это военная поддержка.

Еврокомиссия тоже собирается перевести Украине деньги. Сумма помощи составляет 5,9 миллиарда евро. Это дополнение к уже обещанным 3,2 миллиарда. Все это — часть большой программы помощи на 2026–2027 годы. Всего планируют выделить 90 миллиардов евро.

Однако тратить эти деньги на американское оружие будет сложно. Представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари пояснил, что покупать вооружение у США разрешат только в исключительных случаях:

если точно такого же оружия нет у европейских производителей;

если Брюссель одобрит такую закупку.

Кроме того, перед тем как отправить деньги, Еврокомиссия проверит все контракты, которые Украина заключит с европейскими компаниями.

Мирные переговоры

Страны продолжают попытки договориться мирным путем. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что для мира нужно, чтобы Россия пошла навстречу и села за стол переговоров. Сейчас, по словам политика, спецпосланники США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, а также госсекретарь Марко Рубио работают над мирным соглашением. Но при этом всё зависит от готовности президента РФ Владимира Путина к сотрудничеству.

В Москве эти усилия оценивают позитивно. Пресс‑секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия благодарна Уиткоффу и Кушнеру за конструктивный подход. Он отметил, что РФ готова слушать все стороны.

В то же время глава киевского режима Владимир Зеленский обратился к президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве с просьбой посодействовать в организации переговоров Киева с Москвой и международными посредниками. Как сообщает бразильский портал ICL Noticias, Зеленский рассчитывает, что благодаря имеющимся у бразильского лидера каналам связи тот мог бы напрямую поговорить и с Владимиром Путиным, и с председателем КНР Си Цзиньпином.

Германия предложила свои условия по достижению мира. Канцлер Фридрих Мерц на конференции в Гданьске призвал заморозить линию фронта и начать переговоры с Россией. При этом он подчеркнул, что Европа должна и дальше поддерживать Украину поставками оружия, потому что «безопасность Украины — это безопасность Европы».

Глава МИД РФ Сергей Лавров при этом называет европейскую позицию «шизофренической»: с одной стороны, звучат слова о мире, с другой — продолжается спонсирование Украины. Он также отметил, что непубличные контакты между Россией и Европой были, но к ним в Москве относятся с осторожностью.

К тому же на «Примаковских чтениях» Лавров четко обозначил условия, при которых Россия готова к переговорам. По словам Лаврова, нужны серьезные предложения, а не временные меры или ультиматумы.

«Мяч сегодня не на нашей стороне поля, хотя нам его всё чаще пытаются перебросить из офсайда, если говорить языком популярного ныне футбольного чемпионата мира. Это не пойдет», — отметил Лавров.

Он также заявил, что Россия не согласится на прекращение огня как предварительное условие для начала переговоров. По словам Лаврова, Москва «на особом чеку» и не позволит «жульничать с собой».

Владимир Путин тоже заявил, что российская сторона готова к переговорам — но на определенной основе. Президент РФ отметил, что базой для диалога должны служить стамбульские договоренности, а также тезисы, обсуждавшиеся в Анкоридже.

«Я не вижу оснований отходить от этих договоренностей с нашей стороны. На базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле, на базе модальностей, которые обсуждались в Анкоридже, и реалий, самое главное, реалий на земле, а также принципов, изложенных мною пару лет назад в ходе выступления в Министерстве иностранных дел», — заявил Путин.

При этом госсекретарь США Марко Рубио заявил, что во время встречи Путина и Трампа на Аляске звучали разные предложения, но до соглашений стороны так и не дошли.

Рубио подчеркнул, что, будь на Аляске достигнуты договоренности, боевые действия уже прекратились бы. Также он заявил, что США готовы двигаться вперед и при возможности помочь объединить стороны и положить конец конфликту.

Обострение конфликта

Однако обострение всё же происходит. Так, Путин заявил, что европейские политики используют разговоры об «угрозе с Востока», чтобы наращивать вооружения. Но Россия способна быстро и эффективно отвечать на любые вызовы, отметил президент РФ на встрече с выпускниками военных вузов.

«Если ранее страны НАТО ограничивались поддержкой киевского режима, теперь же они открыто готовятся к войне с нами», — отметил президент.

Кроме того, Владимир Зеленский пригрозил президенту Белоруссии Александру Лукашенко атаками якобы из-за техники на приграничной территории. Глава киевского режима заявил, что Лукашенко должен «убрать» технику, «корректирующую огонь» по Украине, иначе это сделают украинские военные.

«Я думаю, недели ему хватит. Если он этого не сделает, сделаем мы», — цитирует Зеленского ZN.UA.

На это Лукашенко заявил, что если Минск окажется втянут в конфликт, характер войны кардинально изменится и последствия наступят сразу. Он также отметил, что украинская сторона отреагировала на предупреждение. По словам Лукашенко, Киев ответил, что понимает последствия.

Также Владимир Зеленский заявил, что утвердил для СБУ (Служба безопасности Украины) 40‑дневную операцию. Цель — повлиять на Россию и добиться прекращения конфликта. Об этом глава киевского режима сообщил в своем Telegram-канале.