Канал Владимира Путина стал первым миллионником в Max

Президент проведёт прямую линию и большую пресс-конференцию 19 декабря Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Официальный канал президента России Владимира Путина «Кремль Новости» в мессенджере Max набрал более 1 млн подписчиков. Он стал первым миллионником национального мессенджера.

Аудитория канала активно растет на фоне запуска чат-бота «Итоги года с В. Путиным». Через него можно отправить вопрос к совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции президента. Она выйдет в эфир 19 декабря в 12:00 мск. Вопросы принимаются вплоть до окончания программы.