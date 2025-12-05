НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Канал Владимира Путина стал первым миллионником в Max

Аудитория заметно приросла после запуска чат-бота к прямой линии президента

Президент проведёт прямую линию и большую пресс-конференцию 19 декабря

Президент проведёт прямую линию и большую пресс-конференцию 19 декабря

Источник:
Артем Устюжанин / E1.RU

Официальный канал президента России Владимира Путина «Кремль Новости» в мессенджере Max набрал более 1 млн подписчиков. Он стал первым миллионником национального мессенджера.

Аудитория канала активно растет на фоне запуска чат-бота «Итоги года с В. Путиным». Через него можно отправить вопрос к совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции президента. Она выйдет в эфир 19 декабря в 12:00 мск. Вопросы принимаются вплоть до окончания программы.

Кремль завел официальный канал в Max в сентябре этого года. У него также есть свое сообщество во «ВКонтакте» на 85 тысяч подписчиков, канал в Telegram на 295 тысяч подписчиков и других соцсетях.

Вера Новосельцева
Гость
7 минут
Берем попкорн и спокойно наблюдаем.
