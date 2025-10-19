Света белого не видят: россиянам хотят разрешить приходить на работу попозже

Можно сдвигать рабочее время хотя бы на 30 минут, но это решение должно быть за регионом Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Регионам России хотят позволить сдвигать начало рабочего дня зимой, когда поздно светает и рано темнеет. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков считает, что весь световой день сейчас люди проводят на работе или на учебе.

«На Дальнем Востоке, на Севере, в Москве и Санкт-Петербурге можно было бы сдвигать на час время [начала рабочего дня] хотя бы просто, чтобы видеть свет дневной. Очень часто идешь на работу, а дети в школу — вышли в ночь, вернулись в ночь», — заявил вице-спикер в разговоре с ТАСС.

Даванков уверен, что можно сдвигать рабочее время хотя бы на 30 минут, но такое решение должен принимать каждый регион и рекомендовать это работодателям. Эта инициатива может быть выдвинута в текущую сессию Госдумы. Однако окончательное решение примут после того, как оценят реакцию общества на эту идею.

Парламентарий подчеркнул, что подобная практика уже существует и в других странах. Например, в Китае время не переводится, но каждый регион устанавливает свое рекомендованное время начала рабочего дня. Там, где это необходимо, спокойно сдвигают время на час.