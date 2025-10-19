НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-3°C

Сейчас в Ярославле
Погода-3°

пасмурно, без осадков

ощущается как -5

0 м/c,

штиль.

 758мм 93%
Подробнее
1 Пробки
USD 80,98
EUR 94,58
Отзыв на отдых во Вьетнаме
На Соколе сдали новый дом
Зарплаты в садиках
«Умные решения» в недвижимости
Повысят налоги
Тарифы на парковку
Фоторепортаж из поселка
Новые ёлки
Ярославцы назвали лучшую столовую
Новый микрорайон у моста
Страна и мир Света белого не видят: россиянам хотят разрешить приходить на работу попозже

Света белого не видят: россиянам хотят разрешить приходить на работу попозже

Такая практика популярна и в других странах

280
Можно сдвигать рабочее время хотя бы на 30 минут, но это решение должно быть за регионом | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUМожно сдвигать рабочее время хотя бы на 30 минут, но это решение должно быть за регионом | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Можно сдвигать рабочее время хотя бы на 30 минут, но это решение должно быть за регионом

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Регионам России хотят позволить сдвигать начало рабочего дня зимой, когда поздно светает и рано темнеет. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков считает, что весь световой день сейчас люди проводят на работе или на учебе.

«На Дальнем Востоке, на Севере, в Москве и Санкт-Петербурге можно было бы сдвигать на час время [начала рабочего дня] хотя бы просто, чтобы видеть свет дневной. Очень часто идешь на работу, а дети в школу — вышли в ночь, вернулись в ночь», — заявил вице-спикер в разговоре с ТАСС.

Даванков уверен, что можно сдвигать рабочее время хотя бы на 30 минут, но такое решение должен принимать каждый регион и рекомендовать это работодателям. Эта инициатива может быть выдвинута в текущую сессию Госдумы. Однако окончательное решение примут после того, как оценят реакцию общества на эту идею.

Парламентарий подчеркнул, что подобная практика уже существует и в других странах. Например, в Китае время не переводится, но каждый регион устанавливает свое рекомендованное время начала рабочего дня. Там, где это необходимо, спокойно сдвигают время на час.

Подобные изменения предложили сделать и для школьников. Их хотят перевести на пятидневку, а уроки начинать не с 8 утра. Это необходимо, чтобы разгрузить учеников и позволить спланировать нормальный семейный отдых. В Госдуме уверены, что для полноценного восстановления сил одного воскресного дня детям недостаточно.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Работа График Зимнее время Госдума Минтруд Световой день
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
1 час
Двигай, не двигай, а если рабочий день двенадцать часов, то единственный шанс зимой посмотреть на свет, это сделать вид в обед, что идёшь в магазин за булочкой или бананом, скажем, даже если обед у тебя с собой, почему-то прогулку просто так не все из начальства одобряют, раз перекус схомячил - пора работать.
Гость
1 час
30 мин погоду не сделают. Всё равно ещё темно. Зимой совсем короткий световой день. А в прошлую зиму, слякотную, вообще сумрак и днем был, солнце не появлялось.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«А у парня-то замах хороший». Почему нужно смотреть спортивную драму «Первый на Олимпе» — рецензия
Надежда Губарь
Мнение
Фиктивные объявления и обман с предоплатой. Как безопасно снять квартиру в другом городе — советы риелтора
Никита Волощук
Специалист по недвижимости
Мнение
«В номере только кофе „3 в 1“, зато море — кайф»: честный отзыв про отдых на Хайнане — цены, плюсы и минусы
Елизавета Ч.
Мнение
«Работать долго — не значит работать хорошо». HR-директор выступила против роста зарплаты за выслугу
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«АВТОВАЗ идет к катастрофе, но это не его вина». Разбираемся, почему завод опять тонет
Артем Краснов
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление