«Всегда 90-е». Как спасти дачный дом от воров зимой: советы садоводов и юриста

Часть дачников пользуется «дедовскими» методами, другие предпочитают охранять свою дачу при помощи технических средств Источник: Андрей Бортко / NGS.ru

Дачный сезон закончился, последний урожай собран, и кажется, что садоводы могут отдыхать и строить планы на следующее лето. Но расслабляться рано: как только огородники и садоводы уезжают в город, в СНТ появляются дачные воры. Иногда они уносят действительно ценные вещи, чаще — портят, ломают и пакостят, но всегда доставляют хозяевам немало неприятных минут. Наши коллеги из NGS.RU спросили у дачников, председателя СНТ и юриста, как лучше всего защитить свой загородный дом от воришек и как ни в коем случае нельзя это делать.

«Унесли даже зубную щетку»

Проблема безопасности дач зимой не оставила дачников равнодушными: и огородники, и любители беззаботного летнего отдыха перед дачными воришками одинаково беззащитны. Многие из дачников рассказали, что пользуются еще дедовскими методами — причем в прямом смысле.

«В 90-е мой дедушка всегда говорил, что лучший способ не дать себя обокрасть — не оставлять на даче ничего ценного, — рассказала сибирячка Ольга. — Когда я сама стала хозяйкой, поняла, что он был прав и на даче всегда 90-е. Увожу в город всё, до плиты и электрочайника, потому что в проводах медь, и когда залезли на дачу к нашим соседям, [воры] отрезали провода [от бытовой техники]».

Для поселков, где часть людей живет круглый год, и для безлюдных садоводств подходят разные методы защиты Источник: Ольга Бурлакова / NGS.ru

По мнению дачника Дмитрия, старые методы действительно спасают дачников от зимних беспокойств. Но только если ты владелец старой дачи.

«Наше садовое общество недалеко от деревни и табора, поэтому мы страдаем прежде всего от „металлистов“ и подростков, — написал он. — Подростки не столько воруют, сколько развлекаются и мусорят, поэтому дом я защищал так же, как это делали мои дедушка с бабушкой: не оставлял еду и алкоголь, прятал маленькие вещи, которые легко вынести. Еще не оставляем ничего металлического на участке, потому что воруют всё, до старых проводов из сарая. Еще я вынимал одно из стекол и закрывал [оконный проем] фанерой, которую легко снять. В дом залезали в любом случае, но мне не надо было менять окна».

Построив новый дом, Дмитрий, правда, поменял тактику: теперь окна он защищает металлическими ставнями, а еще установил на участке видеонаблюдение.

«Стараемся максимально всё вывезти на зиму, а то в последнее время расслабились и забирали только самое ценное — в итоге зимой 2023-го залезли и обокрали. Украли не только железную печку, но и упаковку туалетной бумаги, губки для мытья посуды, все ложки, вилки, ножи, — рассказал еще один читатель. — Унесли даже бывшую в употреблении зубную щетку!»

Порой, правда, «метод деда» давал осечку, и не потому, что воры оказывались слишком хороши: как рассказала сибирячка Анна, главным способом ее дедушки защитить имущество от воришек было сделать возможную кражу максимально неудобной или хотя бы минимизировать ущерб. С велосипедов он снимал колеса, а один байк прятал в трех разных местах.

«Велосипедов у нас было четыре, два из них — маленькие, детские, колеса от которых можно было спрятать почти где угодно. И не всегда по весне дед сразу вспоминал, что где лежит. Однажды мы даже решили, что у нас украли колесо от „Школьника“, — рассказала девушка. — Но нет: мы просто слишком хорошо его прибрали».

«Идеальный способ — иметь самый „бомжовский“ снаружи дом», — пошутил читатель НГС под ником bom_bey. Кажется, это и вправду хороший метод.

«Сигнализация орет дурниной»

Большая часть читателей всё же успели вложить в свой дачный комфорт немало денег, и возить каждый год десятки, а то и сотни килограммов дорогих вещей в город и обратно не готовы. Поэтому они воспользовались более современными лайфхаками.

«У нас сигнализация. Если в доме движение, она нам звонит и орет дурниной. За все годы срабатывала только на разную мелочь: например, на мышь или на то, что мы не закрыли окно, и штора шевелилась от ветра», — написала Елена.

«Камеры наблюдения! И обязательно таблички, говорящие о том, что есть камеры», — поделилась своим способом обезопасить дом Рада.

Если дача недалеко от крупного населенного пункта, садоводы могут воспользоваться роскошным максимумом безопасности — наемной охраной.

«[У нас] сигнализация на движение по дому и группа быстрого реагирования. Да, стоит денег, но ворье как отшептало», — похвасталась Елена Полянская.

По словам председателя СНТ «Железнодорожник» Ильи Марьясова, даже самая качественная система видеонаблюдения от краж не спасет: всегда найдется достаточно пьяный, бесстрашный или глупый воришка, чтобы проигнорировать все предупреждения. Но это не повод отказываться от их установки.

«В нашем СНТ камеры установлены на всех перекрестках, чтобы, если что, отследить, куда пошел вор, и предоставить видео полицейским. Даже если от украденного они успели избавиться, по крайней мере, легче будет привлечь незваных гостей к ответственности и взыскать с них ущерб, а то и посмотреть, где они припрятали добычу, — рассказал он. — Правда, сделать это через суд далеко не всегда удается, поэтому я бы рекомендовал дополнительно страховать имущество. Не только дачу, но и надворные постройки: залезть могут и в сарай, и в баню».

Для собственной дачи опытный садовод использует тот же вариант, что и читательница NGS Елена: установил на даче видеокамеры и сигнализацию, которая реагирует на движение и оперативно уведомляет хозяина дома о том, что внутри происходит что-то неладное.

«В комплект, помимо датчиков, входят микрофон и динамики, так что я могу послушать, что происходит внутри, и отключить систему, если она реагирует на мышиную дискотеку, — пошутил Илья Марьясов. — Зато когда в январе 2025 года ко мне действительно залезли двое молодых людей, я по громкой связи велел им покинуть дом. Оба, как я потом узнал от следователя, были очень пьяны и сильно испугались — бежали сломя голову. Мой домик был третьим, в который они залезли, и первым, где ничего не взяли. Только разбили стеклопакет, ремонт которого покрыла страховка».

Официальные способы

Вопрос о том, как защитить дачу от незваных гостей зимой, журналисты задали и юристу Сергею Егорову. По его словам, гораздо проще защитить свои дачи тем, кто живет поблизости от городов и крупных райцентров, откуда до дачи могут доехать охранники.

«Можно заключать договоры на охрану Росгвардии — насколько я знаю, у них есть такая функция и сейчас, и они могут ставить дома на охрану, — посоветовал юрист. — Можно добавить и видеонаблюдение и страховать имущество. Если в поселке живут люди постоянно, можно договориться с соседом, что, если что, он вызовет полицию. Но, конечно, всё это не даст стопроцентную гарантию, что дачу не обворуют».

Сергей Егоров, которому неоднократно приходилось представлять интересы потерпевших, в том числе и по кражам, с уверенностью утверждает: если вашу дачу захотят обокрасть, воры в нее залезут. Поэтому лучше обеспечить сохранность доказательств.

И дачники, и юристы уверены: избежать кражи, вероятнее всего, не получится. Но можно минимизировать ущерб и зафиксировать доказательства Источник: Александр Ощепков / NGS.ru

А вот от решительных противокражных мер лучше держаться подальше. Есть риск, что в таком случае в итоге сядет в тюрьму не вор, а рачительный хозяин.

«Ставить капканы, какие-то ловушки незаконно: это причинит вред жизни и здоровью человека и в зависимости от последствий может квалифицироваться как преступление [разной степени тяжести], — обратил внимание Сергей Егоров. — Например, если человек попадет ногой [в чужом доме] в медвежий капкан и умрет от потери крови, это будет статья 109 УК РФ (убийство по неосторожности). С точки зрения права мы, защищая право собственности, совершаем другое преступление».