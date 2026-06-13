«Полгорода здесь»: толпы ярославцев отправились на пляж. Фото

Июньские праздники продолжают радовать ярославцев теплом. Столбик термометра поднимается днем до +30 градусов. А это значит, что настало время открывать пляжный сезон! Чем жители региона и занялись.
12 июня на Прусовских карьерах собрались толпы отдыхающих. Все горожане отправились на пляж, чтобы позагорать и отдохнуть.
«На Прусовских жара — полгорода здесь, всё в машинах и людях. Думаю, там сегодня (13 июня. — Прим. ред) тоже жара будет», — поделилась читательница 76.RU.
Из-за толпы любителей пляжного отдыха даже возникла большая пробка. Как сообщали очевидцы в соцсетях, уехать вечером быстро не получилось, простоять пришлось около часа.
Кстати, центральные пляжи Ярославля тоже вовсю наполнены горожанами. Атмосфера летнего отдыха охватывает регион, и кажется, что жаркий день длится дольше обычного. Жаркие фотографии смотрите в нашем фоторепортаже.
Напомним, мы публиковали список мест, где купаться строго запрещено. Нарушителей могут привлечь к административной ответственности и наказать штрафом — 3000 рублей.
А вы были на Прусовских карьерах в праздники?