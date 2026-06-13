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Лето «Полгорода здесь»: толпы ярославцев отправились на пляж. Фото

«Полгорода здесь»: толпы ярославцев отправились на пляж. Фото

На выезде даже образовалась гигантская пробка

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Ярославцы проводят июньские праздники на Прусовских карьерах | Источник: читательница 76.RUЯрославцы проводят июньские праздники на Прусовских карьерах | Источник: читательница 76.RU

Ярославцы проводят июньские праздники на Прусовских карьерах

Источник:

читательница 76.RU

Июньские праздники продолжают радовать ярославцев теплом. Столбик термометра поднимается днем до +30 градусов. А это значит, что настало время открывать пляжный сезон! Чем жители региона и занялись.

12 июня на Прусовских карьерах собрались толпы отдыхающих. Все горожане отправились на пляж, чтобы позагорать и отдохнуть.

«На Прусовских жара — полгорода здесь, всё в машинах и людях. Думаю, там сегодня (13 июня. — Прим. ред) тоже жара будет», — поделилась читательница 76.RU.

Ярославцы решили искупаться в жару | Источник: читательница 76.RUЯрославцы решили искупаться в жару | Источник: читательница 76.RU

Ярославцы решили искупаться в жару

Источник:

читательница 76.RU

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Но у воды ярославцев было еще больше!

Источник:

читательница 76.RU

Из-за толпы любителей пляжного отдыха даже возникла большая пробка. Как сообщали очевидцы в соцсетях, уехать вечером быстро не получилось, простоять пришлось около часа.

На Прусовских карьерах 12 июня образовалась длинная пробка | Источник: Жесть Ярославль / Vk.comНа Прусовских карьерах 12 июня образовалась длинная пробка | Источник: Жесть Ярославль / Vk.com

На Прусовских карьерах 12 июня образовалась длинная пробка

Источник:

Жесть Ярославль / Vk.com

Кстати, центральные пляжи Ярославля тоже вовсю наполнены горожанами. Атмосфера летнего отдыха охватывает регион, и кажется, что жаркий день длится дольше обычного. Жаркие фотографии смотрите в нашем фоторепортаже.

Напомним, мы публиковали список мест, где купаться строго запрещено. Нарушителей могут привлечь к административной ответственности и наказать штрафом — 3000 рублей.

А вы были на Прусовских карьерах в праздники?

Да, 12 июня
Да, 13 июня
Буду там 14 июня
Нет, но был на другом пляже
Нет, у меня были другие планы
Свой ответ напишу в комментариях
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Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
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Комментарии
5
Гость
20 минут
Странно что ещё пляжи бесплатно, это не доработки и платные парковки рядом с пляжем обязательно нужно сделать
Гость
29 минут
а куда они все писают ??
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Гость
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