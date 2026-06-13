«Полгорода здесь»: толпы ярославцев отправились на пляж. Фото

Ярославцы проводят июньские праздники на Прусовских карьерах Источник: читательница 76.RU

Июньские праздники продолжают радовать ярославцев теплом. Столбик термометра поднимается днем до +30 градусов. А это значит, что настало время открывать пляжный сезон! Чем жители региона и занялись.

12 июня на Прусовских карьерах собрались толпы отдыхающих. Все горожане отправились на пляж, чтобы позагорать и отдохнуть.

«На Прусовских жара — полгорода здесь, всё в машинах и людях. Думаю, там сегодня (13 июня. — Прим. ред) тоже жара будет», — поделилась читательница 76.RU.

Ярославцы решили искупаться в жару Источник: читательница 76.RU

Без загара уйти не получится! Источник: читательница 76.RU Найти свободное место — не самая простая задача Источник: читательница 76.RU

Кажется, весь город на праздники уехал отдыхать Источник: читательница 76.RU

Кто-то спрятался от солнышка в тени деревьев Источник: читательница 76.RU Но у воды ярославцев было еще больше! Источник: читательница 76.RU

Из-за толпы любителей пляжного отдыха даже возникла большая пробка. Как сообщали очевидцы в соцсетях, уехать вечером быстро не получилось, простоять пришлось около часа.

На Прусовских карьерах 12 июня образовалась длинная пробка Источник: Жесть Ярославль / Vk.com

Кстати, центральные пляжи Ярославля тоже вовсю наполнены горожанами. Атмосфера летнего отдыха охватывает регион, и кажется, что жаркий день длится дольше обычного. Жаркие фотографии смотрите в нашем фоторепортаже.

Напомним, мы публиковали список мест, где купаться строго запрещено. Нарушителей могут привлечь к административной ответственности и наказать штрафом — 3000 рублей.