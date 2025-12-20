НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Как подчеркнуть цвет глаз? Визажист рассказала, какие оттенки делают взгляд выразительным

Делимся лайфхаками для новогоднего макияжа

Как подчеркнуть тенями цвет глаз | Источник: Полина Бардашова

Как подчеркнуть тенями цвет глаз

Источник:

Полина Бардашова

Новогодние праздники на носу, а это значит, что пора задуматься об украшении не только дома, но и самих себя. Для наших читательниц ярославский и ростовский стилист-визажист Полина Бардашова поделилась секретами макияжа глаз. Делимся с вами рекомендациями, которые сделают взгляд более выразительным в волшебную ночь.

«В каждом макияже присутствуют тени разных цветов. Если правильно подобрать оттенок, то можно усилить и выделить ваши прекрасные глаза», — отметила Полина Бардашова.

Рекомендации визажиста по подбору оттенка теней

Для голубых глаз

  • Теплые землистые цвета. Серо-коричневый, коричневый и бежевый оттенки привлекают к голубым глазам внимание.

  • Нюдовые и розовые цвета. Телесные или нейтральные оттенки создают неброский контраст и подчеркивают естественную красоту голубых глаз.

  • Фиолетовый. Оттенки фиолетового, близкого к синему, помогут подчеркнуть голубые глаза.

  • Медный и оранжевый цвета. Эти оттенки создают контраст с холодным цветом глаз, делают их выразительнее и ярче.

  • Зеленые тени. Они подчеркивают глубину голубых глаз, создавая спокойное и естественное сочетание.

Коричневые оттенки усиливают и делают ярче синие глаза | Источник: Полина Бардашова

Коричневые оттенки усиливают и делают ярче синие глаза

Источник:

Полина Бардашова

Зеленые оттенки подчеркивают синие глаза | Источник: Полина Бардашова

Зеленые оттенки подчеркивают синие глаза

Источник:

Полина Бардашова

Для карих глаз

  • Теплые землистые тона. Бронзовый, медный, золотой и терракотовый. Эти цвета подчеркивают природную теплоту радужки и делают взгляд мягким и глубоким.

  • Яркие и насыщенные цвета. Изумрудный, бирюзовый, темно-синий. Они создают эффектный контраст с карими глазами и усиливают выразительность взгляда.

  • Нейтральные оттенки. Бежевые, кремовые, светло-коричневые. В сочетании с хорошей растушевкой они визуально увеличивают глаза и придают мягкую глубину без перегруженности.

  • Металлические акценты. Золото и серебро отлично работают как яркие акценты, особенно в уголках глаз и в центре века. Они добавляют блеска и освежают взгляд.

  • Фиолетовый. Этот оттенок создает утонченный контраст и подчеркивает теплый подтон радужки.

Фиолетовый оттенок теней создаст контраст карим глазам | Источник: Полина Бардашова

Фиолетовый оттенок теней создаст контраст карим глазам

Источник:

Полина Бардашова

Для зеленых глаз

  • Фиолетовые оттенки. Темно-фиолетовый, сиреневый и лавандовый создают контраст с зелеными глазами и визуально усиливают их цвет.

  • Оттенки персикового и розового. Придают свежесть и романтичность взгляду, делая его более выразительным.

  • Золотисто-коричневые оттенки. Бронзовые и шоколадные цвета придают зеленым глазам теплоту и магнетизм.

  • Терракотовые и темно-синие тени. Придадут зеленым глазам изумрудный оттенок.

Красные оттенки теней делают ярче зеленые глаза | Источник: Полина Бардашова

Красные оттенки теней делают ярче зеленые глаза

Источник:

Полина Бардашова

Для серых глаз

  • Подойдут приглушенные и пастельные оттенки теней. Например, серый, жемчужно-белый, лиловый, мятный, бежевый, лососевый, персиковый, розовый.

  • Избегать стоит голубых, бирюзовых и зеленых оттенков — на их фоне глаза могут поблекнуть.

  • При выборе теней также можно ориентироваться на общий образ и цветотип внешности.

Визажист отметила, что макияжем нужно подчеркивать индивидуальность, а не перекрывать свое прекрасное лицо и его особенности.

Чтобы было удобнее ориентироваться в цветах, эксперт советует воспользоваться цветовым кругом. Он поможет понять, какой цвет подчеркивает глаза, а какой усиливает. Разобраться с цветовым кругом нетрудно.

«Вы смотрите на него и ищете свой цвет глаз, допустим, синие глаза. Напротив синего стоят желтый, оранжевый и коричневый. Эти оттенки выделяют и делают ярче синий цвет глаз. А цвета рядом с синим (зеленый и фиолетовый) — усиливают цвет глаз», — рассказала Полина Бардашова.

Ранее мы рассказали, в чем встречать Новый год — 2026. Советы стилиста, которые помогут вам подчеркнуть свою красоту, можно прочитать здесь.

Екатерина Тарыгина
корреспондент
Екатерина Тарыгина
корреспондент
