«С сохранением до конца суток»: в Ярославской области начнет бушевать первая гроза

В Ярославской области 21 апреля будет бушевать гроза. Предупреждение об этом опубликовало Министерство региональной безопасности. По данным властей, ненастье обрушится на регион уже в ближайшие часы.
«При грозе усиление юго-западного ветра порывами до 15 м/с ожидается в отдельных районах Ярославской области в ближайшие 1-3 часа, с сохранением до конца суток», — говорится в предупреждении.
Власти уточнили, что находиться в такую погоду рядом с деревьями и габаритными конструкциями опасно. Жителей региона попросили быть внимательнее и осторожнее.
По данным сервиса «Погода 76.RU», днем ожидается 21°С, небольшие дожди. К вечеру осадки должны прекратиться.
«Гидрометцентр России» сообщает, что максимальная температура 21 апреля достигнет 24°С. Облачно, временами небольшой дождь.
Ранее синоптики прогнозировали первые грозы в регионе в 2025 году.
«Ближайшие условия для возникновения гроз появятся к воскресенью или к понедельнику [20 и 21 апреля]. Ждать их стоит на юге области», — рассказали тогда 76.RU в ярославском ЦГМС.
Тем временем в «Фобосе» прогнозируют дожди и грозы на неделе. А к выходным может ощутимо похолодать.