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Весна «С сохранением до конца суток»: в Ярославской области начнет бушевать первая гроза

«С сохранением до конца суток»: в Ярославской области начнет бушевать первая гроза

Экстренное предупреждение о погоде в регионе

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10 комментариев
Какой будет погода в Ярославской области | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКакой будет погода в Ярославской области | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Какой будет погода в Ярославской области

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области 21 апреля будет бушевать гроза. Предупреждение об этом опубликовало Министерство региональной безопасности. По данным властей, ненастье обрушится на регион уже в ближайшие часы.

«При грозе усиление юго-западного ветра порывами до 15 м/с ожидается в отдельных районах Ярославской области в ближайшие 1-3 часа, с сохранением до конца суток», — говорится в предупреждении.

Власти уточнили, что находиться в такую погоду рядом с деревьями и габаритными конструкциями опасно. Жителей региона попросили быть внимательнее и осторожнее.

По данным сервиса «Погода 76.RU», днем ожидается 21°С, небольшие дожди. К вечеру осадки должны прекратиться.

«Гидрометцентр России» сообщает, что максимальная температура 21 апреля достигнет 24°С. Облачно, временами небольшой дождь.

По данным агрегатора, в Ярославле дожди не ожидаются еще два часа | Источник: Яндекс.ПогодаПо данным агрегатора, в Ярославле дожди не ожидаются еще два часа | Источник: Яндекс.Погода

По данным агрегатора, в Ярославле дожди не ожидаются еще два часа

Источник:

Яндекс.Погода

Ранее синоптики прогнозировали первые грозы в регионе в 2025 году.

«Ближайшие условия для возникновения гроз появятся к воскресенью или к понедельнику [20 и 21 апреля]. Ждать их стоит на юге области», — рассказали тогда 76.RU в ярославском ЦГМС.

Тем временем в «Фобосе» прогнозируют дожди и грозы на неделе. А к выходным может ощутимо похолодать.

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Комментарии
10
Гость
1 час
На улице почти по-летнему тепло - Зазеленело всё вокруг и расцвелот Цветы в траве зелёной ярко запестрели; Погода майская стоит в апреле. Активно очень пробуждается природа В такую солнечную, тёплую погоду.
Гость
2 часа
Заголовок прям трамп-стиль
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