Назвали зарплату нового тренера ярославского ХК «Локомотив» Дмитрия Квартальнова

Дмитрий Квартальнов уже тренировал ярославский «Локомотив» в 2017–2019 годах

Александра Мамонтова / 76.RU

Названа зарплата нового тренера ярославского ХК «Локомотив» Дмитрия Квартальнова. По информации издания «БИЗНЕС Online», это будет сумма равная примерно 80 млн рублей.

Также издание сообщило, кого из наставников, по их данным, рассматривал для сотрудничества ярославский клуб.

«По нашим данным, руководство ярославского клуба еще по ходу плей-офф контактировало с Патриком Фишером, бывшим главным тренером сборной Швейцарии. Однако от его кандидатуры отказались из-за высоких финансовых запросов. Фишер хотел зарабатывать в России около 160 млн рублей. Столько же получал как раз Боб Хартли, но он в том году возвращался в КХЛ в статусе тренера-победителя, который отлично адаптирован к жизни и работе в России. О Фишере так сказать нельзя», — сообщило издание «БИЗНЕС Online».

Напомним, о том, что наставником ХК «Локомотив» будет Дмитрий Квартальнов, стало известно 1 июня. Он уже был тренером ярославского клуба в период с 2017 по 2019 годы. в последнее время он являлся наставником минского «Динамо». Подробно про Дмитрия Квартальнова мы писали здесь.

Мы также публиковали зарплаты ярославских хоккеистов в сезоне 2025/2026.

Екатерина Лещенкова
Гость
17 минут
Лапша ИНФО
Гость
7 минут
По итогам 2025 года чистый долг ОАО «РЖД» достиг 3,33 тлн. рублей. А они в дорогостоящие игрища играют. Деньги тратят на какую то ерунду. Кто по долгам расплачиваться будет? Бюджет?
