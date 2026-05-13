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Спорт Плей-офф КХЛ 2026 «Не наш день»: губернатор Михаил Евраев — о поражении «Локомотива» в игре с «Ак Барсом»

«Не наш день»: губернатор Михаил Евраев — о поражении «Локомотива» в игре с «Ак Барсом»

Матч завершился со счетом 1:5

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Следующие игры пройдут в Казани 15 и 17 мая | Источник: Михаил Евраев / 76.RUСледующие игры пройдут в Казани 15 и 17 мая | Источник: Михаил Евраев / 76.RU

Следующие игры пройдут в Казани 15 и 17 мая

Источник:

Михаил Евраев / 76.RU

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев прокомментировал поражение «Локомотива» в матче с «Ак Барсом». Команды встретились на «Арене-2000» 13 мая. Матч завершился со счетом 5:1 в пользу казанской команды. Таким образом, соперник сравнял счет в серии — 1:1.

«Второй матч „Локомотива“ и „Ак Барса“. Проиграли 5:1. Сегодня не наш день. Но это спорт. И это финал КХЛ. Будем бороться дальше», — написал в своих соцсетях глава региона.

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли отметил, что команда совершила много ошибок во время игры.

«Просто получили то, что заслужили. Первый период плохо начали, опять получили нарушение численного состава, сами себе яму выкопали, старались оттуда вылезти. Если подвести итог, „Ак Барс“ был лучше нас, поэтому они заслужили победу», — сказал он на пресс-конференции после матча.

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин также дал свою оценку прошедшему матчу.

«Прежде всего отмечу, что хорошо подготовились, добавили в тех моментах, о которых говорили после первого матча: концентрация, нацеленность на ворота, контроль шайбы. Хорошая командная победа. Нашим болельщикам спасибо за поддержку!» — отметил тренер казанцев.

Все самые интересные моменты матча публиковали в онлайн-трансляции.

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент MSK1.RU
ХК Локомотив ХК Ак Барс Михаил Евраев
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Комментарии
43
Гость
14 мая, 19:06
Ещё три не наших матча и лока на море с пальмами 🎋Ак Барс берёт четвёртый Кусок Гагарина в Ярославле! После 5 матча! А губернатор любезно поклонится Казанской команде и поздравит!
Гость
14 мая, 16:32
Учпучмаки разобрались локомотивом ну молодцы
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Гость
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