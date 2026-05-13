«Не наш день»: губернатор Михаил Евраев — о поражении «Локомотива» в игре с «Ак Барсом»

Следующие игры пройдут в Казани 15 и 17 мая Источник: Михаил Евраев / 76.RU

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев прокомментировал поражение «Локомотива» в матче с «Ак Барсом». Команды встретились на «Арене-2000» 13 мая. Матч завершился со счетом 5:1 в пользу казанской команды. Таким образом, соперник сравнял счет в серии — 1:1.

«Второй матч „Локомотива“ и „Ак Барса“. Проиграли 5:1. Сегодня не наш день. Но это спорт. И это финал КХЛ. Будем бороться дальше», — написал в своих соцсетях глава региона.

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли отметил, что команда совершила много ошибок во время игры.

«Просто получили то, что заслужили. Первый период плохо начали, опять получили нарушение численного состава, сами себе яму выкопали, старались оттуда вылезти. Если подвести итог, „Ак Барс“ был лучше нас, поэтому они заслужили победу», — сказал он на пресс-конференции после матча.

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин также дал свою оценку прошедшему матчу.

«Прежде всего отмечу, что хорошо подготовились, добавили в тех моментах, о которых говорили после первого матча: концентрация, нацеленность на ворота, контроль шайбы. Хорошая командная победа. Нашим болельщикам спасибо за поддержку!» — отметил тренер казанцев.