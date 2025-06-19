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Спорт Эксперт Кто должен занять место Никитина в ярославском «Локомотиве»? Разбираемся с экспертом

Кто должен занять место Никитина в ярославском «Локомотиве»? Разбираемся с экспертом

Специалист назвал идеальные качества для будущего наставника железнодорожников

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3 комментария
Игорь Никитин покинул ярославский «Локомотив» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИгорь Никитин покинул ярославский «Локомотив» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Игорь Никитин покинул ярославский «Локомотив»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Бывший главный тренер ярославского «Локомотива» перешел работать в московский ЦСКА. Об этом стало известно 17 июня 2025 года. До начала сезона еще два полноценных месяца, однако у команды скоро начнется предсезонная подготовка.

76.RU поговорил с бывшим главным тренером сборной России Владимиром Плющевым, чтобы узнать, каким должен стать новый главный тренер «Локомотива».

Владимир Плющев был тренером сборной России на чемпионате мира в 2003 году. Команда заняла седьмое место. До этого тренировал юношескую и юниорскую сборные. Привел молодежную команду к золоту Молодежного чемпионата мира в 2002 году.

«Думающий, знающий, харизматичный. Тот, который знает свою профессию и может убедить подопечных в правоте своих действий», — описал нужного «Локомотиву» тренера Владимир Плющев.

Железнодорожники остались без наставника, а в тренерском штабе на данный момент лишь два специалиста — Дмитрий Красоткин и Вячеслав Гусов. Первый работает в КХЛ с ярославским клубом с 2019 года. До этого тренировал молодежку «Локо».

«Красоткин — ярославский, но руководители клуба лучше знают его потенциал. Не каждый помощник может стать главным тренером. Он, может быть, вполне. По задачам, которые руководители клуба ставят на будущий сезон, по ним они и будут подбирать тренера», — рассказал Владимир Плющев.

Игорь Никитин тренировал команду четыре сезона, многие игроки работали с ним на протяжении нескольких лет. Мы поинтересовались у Владимира Плющева, не повлияет ли такая долгая тесная работа на восприятие нового наставника.

«Если тренер грамотный и знает, что хочет сделать и как это сделать, то не повлияет. Всё зависит от профессионализма тренера, которого будут приглашать», — объяснил Владимир Плющев.

Ранее в агентстве Александра Радулова сообщили, что хоккеист останется в клубе.

«Радулов — опытный игрок, человек, который пользуется большим уважением среди игроков в Ярославле. Они это отмечали, поэтому, конечно, его роль будет значимая между игроками и новым тренером. Если он воспримет всю эту ситуацию, то и все остальные воспримут», — добавил Владимир Плющев.

Ранее стало известно, что кроме Никитина ярославский клуб покинули еще три специалиста.

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Варвара КиселёваВарвара Киселёва
Варвара Киселёва
корреспондент
Локомотив Тренер Хоккей Плей-офф КХЛ Матчи
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Комментарии
3
Гость
1 час
А куда подевался Бут старший? С ним, Ярославль связывал огромные надежды! Особенно надо отметить, как технично, он умел приобнять Никитина! 🤡🤡🤡
Гость
16 минут
Да всем по фиг на этот локомотив
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