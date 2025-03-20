«Второй час в ожидании»: тысячи ярославцев встали в очередь за билетами на матчи «Локомотива»

20 марта в Ярославле стартовала продажа билетов на матчи первого раунда плей-офф. «Локомотив» примет на своем льду нижегородское «Торпедо» (6+) 27 и 29 марта. На фоне старта продаж болельщики встали в онлайн-очередь из нескольких тысяч пользователей.
«Стою в очереди с 12 часов, уже второй час в ожидании. Моя позиция с 6 тысяч снизилась до 2 тысяч. Наверное, ближе к вечеру смогу купить билеты. А точнее то, что осталось», — пожаловалась читательница 76.RU.
Приобрести билеты можно не только на сайте, но и в порядке живой очереди в кассах «Арены-2000». На сайте «Локомотива» пользователям разрешено купить только четыре билета в одни руки, на электронную почту они могут идти до часа.
«А там кто-то долго покупает или очередь зависла?» — спрашивает в комментариях телеграм-канала «Локомотива» Евгения.
Болельщики жалуются на то, что очередь не двигается.
«2680-ой уже минут 10… Это что», — написала Софья в телеграм-канале «Локомотива».
С 1 марта 2025 года были изменены правила возврата билетов на матчи. Клуб борется с перекупщиками. Теперь сумма возврата средств зависит от количества дней, за которые болельщики будут сдавать билет.
Напомним, 21 марта «Локомотив» сыграет последний раз в регулярном сезоне. Ярославцев примет московское «Динамо» (6+). Ранее железнодорожники одержали победу над ЦСКА. А в последнем домашнем матче «Локомотив» стал обладателем Кубка Континента.