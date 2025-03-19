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Спорт Главный тренер ярославского «Локомотива» — об игре с ЦСКА: «Никто не уступал»

Главный тренер ярославского «Локомотива» — об игре с ЦСКА: «Никто не уступал»

Ярославцы набрали 100 очков в регулярном чемпионате КХЛ

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3 комментария
Игорь Никитин прокомментировал игру ярославцев против ЦСКА | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU.Игорь Никитин прокомментировал игру ярославцев против ЦСКА | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU.

Игорь Никитин прокомментировал игру ярославцев против ЦСКА

Источник:

19 марта ярославский «Локомотив» сыграл с ЦСКА (6+) в Москве. Предпоследний матч в сезоне для ярославцев закончился со счетом 3:1. После игры свои комментарии дал главный тренер команды Игорь Никитин.

«Плотная игра уровня плей-офф. То, что нужно было. Работаем дальше» — сообщил Игорь Никитин.

Первый период начался с активных атак как от ярославцев, так и от соперника. В стартовом отрезке матча не обошлось без удалений. Первым на две минуты был удален Егор Сурин. Железнодорожники отоборонялись от армейцев вчетвером. Под конец первого периода ярославцы получили шанс сыграть в большинстве 4 минуты. Однако первый период закончился со счетом 0:0, моменты реализовать не удалось.

Второй период остался за ярославцами. Первая шайба залетела в ворота соперника во время большинства железнодорожников. Автором стал Максим Березкин. Тренерский штаб ЦСКА взял запрос на блокировку вратаря, однако гол был засчитан. Вторая шайба — на счету нападающего Александра Полунина.

«Обоюдная жесткая игра, никто не уступал. Нормальный хоккей,» — сказал Игорь Никитин.

В третьем игровом отрезке отличился Александр Радулов. Нападающему удалось на несколько секунд ввести арену в заблуждение. После одного из бросков он посчитал, что шайба оказалась в воротах, поехал праздновать с товарищами гол и даже отбивать кулачки. Однако — штанга! Судьям пришлось объявлять, что гола нет.

Основной вратарь в стартовой заявке матча Даниил Исаев пропустил шайбу в последней двадцатиминутке. Но Георгий Иванов вместе с товарищами по команде увеличил отрыв от нагоняющего соперника. И вот счет на табло — 3:1.

Теперь ярославцы имеют на своем счету 100 очков. 21 марта «Локомотив» попробует взять реванш у московского «Динамо» (6+).

Ранее Игорь Никитин рассказывал, в каком состоянии находится нападающий «Локомотива». Степан Никулин получил травму на недавнем матче.

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Локомотив КХЛ Плей-офф Хоккей Игорь Никитин
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Комментарии
3
Гость
10 часов
Молодцы!
Гость
2 часа
Наш Паровоз вперед летит, в Коммуне остановка !!
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