В Ярославле прошел экспертизу проект нового трехэтажного торгово-офисного центра. Где его построят

В Ярославле прошел экспертизу проект нового трехэтажного торгово-офисного центра. Где его построят

Рассказываем, что известно о задумке

214
Написать комментарий
Что построят напротив здания УМВД в Ярославле | Источник: Акт государственной историко-культурной экспертизыЧто построят напротив здания УМВД в Ярославле | Источник: Акт государственной историко-культурной экспертизы

Что построят напротив здания УМВД в Ярославле

Источник:

Акт государственной историко-культурной экспертизы

В Ярославле прошел экспертизу проект нового торгово-офисного центра на пересечении проспекта Октября и Республиканской улицы. Его должны возвести напротив здания регионального УМВД.

Указано, что экспертиза была негосударственной. Ее проводило московское ООО «Экспертно-консультационный центр в строительстве». Заказчиком выступило ярославское ООО «Гипроприбор». Застройщиком указано местное ООО «Олимп-Парк».

Из документов следует, что экспертиза получила положительное заключение 15 августа 2025 года.

ООО «Олимп-Парк» принадлежит ярославскому бизнесмену Евгению Мухину. Фирма занимается строительством жилых и нежилых зданий. Согласно финансовым отчетам, в 2024 году компания ушла в убыток на четыре тысячи рублей.

Напомним, застройщиком торгово-офисного центра выступает организация «Гипроприбор». Руководитель компании Евгений Мухин в декабре 2024 года демонстировал порталу 76.RU предварительные эскизы будущего объекта. Автором проекта стал магистр архитектуры, выпускник ЯГТУ, сотрудник ярославского проектного института «Гипроприбор» Григорий Кулигин.

Долгое время территория, на которой собираются строить торгово-офисный центр, пустовала. Изначально, с 2018 года, участок находился в аренде у предпринимателя Михаила Гущо. Он должен был возвести здесь торгово-офисный центр. Но стройку заморозили.

К 2020 году эксперты рассказали, что объект готов только на 11%. В итоге в 2020 году мэрия Ярославля через суд изъяла участок у предпринимателя и снова выставила его на торги для достройки объекта. Объектом заинтересовался ярославский бизнесмен Евгений Мухин, который предложил за него 41,5 миллиона рублей.

В 2023 году концепцию будущего торгово-офисного центра разрабатывало архитектурное бюро DK architects, которым руководит архитектор Григорий Дайнов. Но предложенный вариант не устроил заказчика.

Позже стало известно, как будет выглядеть новый объект в центре Ярославля.

Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
