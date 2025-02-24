«Хорошо, что там никого нет»: необычная история недостроев в Ярославле, впритык к которым живут люди

Дома за Волгой в Ярославле так и не достроили Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле уже несколько лет пустуют недостроенные корпуса в ЖК «Поселок Маяковский» в Заволжском районе. Четырехэтажный дом высится на пересечении 9-й Парковой и Хуторской улиц.

Квартир там до сих пор нет, но власти неоднократно пытались продать права на них. Рассказываем историю необычных объектов.

Начали за здравие

Речь о строительстве ЖК «Поселок Маяковский» пошла в 2014 году. Предполагалось, что он будет состоять из четырех четырехэтажных домов. Квартиры дольщикам продавали еще на этапе строительства. ЖК позиционировали как жилье комфорт-класса.

Расположение жилого комплекса в экологичном Заволжском районе привлекало многих, да и квартиры в малоэтажных домах всегда пользовались спросом среди покупателей. На предложение застройщика клюнули, ярославцы стали вкладываться в объект.

Дома даже успели застеклить Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Проектом занималось ООО «СК Прогресс». В Ярославской области есть несколько компаний с аналогичным названием. Две из них занимаются строительством жилых и нежилых зданий и зарегистрированы на улице Слепнева. Но в обоих случаях указано, что адреса компаний являются недостоверными.

Генеральный директор обеих фирм — Олег Вячеславович Корсаков. Он же — совладелец, которому принадлежит 50% одной из компаний. Учредителем оставшейся половины является Сергей Михайлович Пеконин. А вот вторым «Прогрессом» равноправно владеют Владимир Георгиевич Андрющенко и Андрей Александрович Любичев.

Жильцы в них так и не въехали Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Фирма последних двух бизнесменов в 2017 году сработала с убытком в 1,4 млн рублей. А компания Корсакова и Пеконина в тот же период потеряла 15,4 млн.

Пеконин и Корсаков также были владельцами фирмы ООО «Прогресс-Инвест», которая начала строительство высотки в частном секторе Суздалки, но не смогла его окончить. Брошенное здание до сих пор зияет пустыми оконными проемами. В 2016 году Сергей Пеконин и Олег Корсаков получили благодарственные письма мэрии Ярославля от бывшего мэра Владимира Слепцова. Правда, за что именно, в городской администрации не уточняли.

Начались проблемы

Поначалу дела шли бодро. В 2015 году компания получила разрешение на возведение строений № 3 и 4. Документы действовали до 2018 года, позже их продлевали.

— В настоящее время срок действия вышеуказанных разрешений истек, — уточнили в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области.

Вандалы не щадя бьют окна Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Уверенности в успешности проекта придавало то, что в первые два строения уже заселили людей. Но спустя время начались проблемы. Дольщики заволновались: им обещали сдать квартиры в конце 2016 года. Но застройщик, по их словам, не выходил на связь, люди не могли дозвониться до компании, а ожидание хоть какой-то информации растянулось на долгие месяцы.

— Почему по ЖК «Маяковский» от СК «Прогресс» снова никакой информации? Квартиры должны были начать передаваться дольщикам по договору долевого участия с декабря 2016 года! Застройщик на связь вообще не выходит. Телефоны заблокированы. Контактов нет. С кого спрашивать теперь данный объект? Дополнительных соглашений никаких не заключалась. На объекте полнейшая тишина уже давным-давно, — написал Артем Иванов под постом во «ВКонтакте», где жители города обсуждали проблемные дома.

Возникает ощущение, будто дома были почти готовы, когда их бросили Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Мужчина оказался не единственным, кого волновала судьба недостроя.

— Когда будет организована встреча дольщиков с кругом лиц, который должен участвовать в решении вопроса по завершению строительства нашего дома? Дайте уже, наконец, ответ по конкретным срокам и действиям, — написала Екатерина Иванова.

Но конкретных ответов люди не получали. Власти тогда сообщили, что у застройщика в 2017 году начались проблемы. И «Поселок Маяковский» — далеко не единственный трудный объект.

— Ситуация в отношении группы компаний СК «Прогресс» взята на контроль правительства области с 2017 года, с момента возникновения проблем у застройщика.

В настоящее время на территории города Ярославля ГК СК «Прогресс» имеет обязательства перед дольщиками в отношении 9 объектов. В 2017 году при содействии правительства области удалось ввести в эксплуатацию три жилых дома. В отношении каждого дома применяются индивидуальные механизмы по разрешению сложившейся ситуации. Решения о завершении строительства в отношении каждого жилого дома будут приниматься поэтапно, — рассказали в тогда еще департаменте строительства Ярославской области.

Забор, которым была обнесена площадка, упал Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Уголовное дело, расселение дольщиков

Вишенкой на торте в истории, где, казалось бы, градус напряжения не мог подняться выше, стало уголовное дело 49-летнего Олега Корсакова. По версии следствия, бизнесмен, будучи директором «СК Прогресс», с марта 2016 года по октябрь 2017 года не выплачивал зарплаты своим работникам, задолжав им семь миллионов рублей.

— При этом в указанный период на счета организации поступали денежные средства, которые по указанию руководителя общества были израсходованы на иные цели, — рассказывали в СУ СКР по Ярославской области.

Трудно представить, сколько нужно денег, чтобы завершить объект Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Но это было не единственное, в чем обвиняли Корсакова. У него была задолженность по налогам. При этом с мая по декабрь 2017 года предприниматель скрывал деньги, поступавшие на счет «СК Прогресс».

— В том числе, путем осуществления расчетов с контрагентами, минуя расчетные счета организации, — рассказали в следкоме.

Так «накапало» больше 21 миллиона рублей. На время следствия на имущество Сергея Корсакова наложили арест, дело передали в суд.

Тем временем власти занимались главной проблемой — людьми, которые остались без денег и квартир.

Территория заросла травой Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Почти 23 миллиона за квартиры, которых нет

Из-за проблем застройщика без жилья остались как обычные люди, так и юрлица. Но власти заключили с ними соглашения об уступке прав. Проще говоря, предоставили семи дольщикам квартиры или компенсации за жилье в других домах. Таким образом права на недостроенные квартиры оказались у мэрии. Теперь власти ищут желающих их перекупить.

— Жилой дом исключен из единого реестра проблемных объектов долевого строительства, — уточнили в ярославском Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Сейчас власти пытаются продать права на семь квартир разом Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Среди квартир в недостроенных домах: три однушки, три двушки и одна трехкомнатная. Все договоры долевого строительства подписаны в 2016 году. За них просили 22 миллиона 919 тысяч 848 рублей. Правда, вопрос о том, кто будет их достраивать, пока открыт.

— Информация о сроках завершения строительства вышеуказанных объектов в министерстве отсутствует. Как указывалось ранее, срок действия разрешений истек, новых заявлений о выдаче разрешений на строительство либо о вводе в эксплуатацию по указанному адресу в адрес Министерства не поступало, — пояснили в региональном Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

В соседних, уже достроенных домах, живут люди Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











«Хорошо, что там никто не живет»

Жильцы готовых корпусов уже привыкли к двум недостроям у себя под окнами. Правда, говорят, периодически туда могут влезть неизвестные, чтобы побить окна или утащить стройматериалы.

— Они тут с самого начала, как мы въехали. Их хоть не достроили, но они были в прекрасном состоянии. Дом за нашим был застеклен, только внутри, видимо, не доделан был. И что с ним стало? Неужели нельзя было недостроенную площадь в этих домах продать кому-то? Ее бы купили. И там, возможно, даже люди были бы. А так: идешь, одно стекло разбито, второе. Шума нет, всё тихо делают, — рассказал житель одного из домов ЖК, который въехал в квартиру в 2016 году.

Некоторые считают, что без двух домов в районе тише Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











А кто-то и вовсе считает: хорошо, что дома не достроили.