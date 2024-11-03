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Недвижимость За 22 миллиона: мэрия Ярославля выставила на продажу квартиры в двух недостроях

За 22 миллиона: мэрия Ярославля выставила на продажу квартиры в двух недостроях

Что известно об объектах

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Власти выставили на торги права на квартиры в недостроенном здании

Мэрия Ярославля выставила на продажу квартиры в недостроенных домах. Информация об аукционе на право заключения договора уступки принадлежащего городу требования по договорам участия в долевом строительстве появилась на сайте городской администрации. Речь идет о семи квартирах в двух домах, расположенных на пересечении улиц 9-й Парковой и Хуторской в Заволжском районе.

Судя по тексту в документе, опубликованном на сайте мэрии, здания всё еще не достроены. Права продают на квартиры в строениях № 3 и № 4. Среди них: три однокомнатные, три двухкомнатные и одна трехкомнатная. Все договоры долевого строительства подписаны в 2016 году. Известно, что дома строят на участке, площадью 10 тысяч 566 квадратных метров. Разрешенное использование земли — многоквартирные малоэтажные дома.

— Начальная цена 22 миллиона 919 тысяч 848 рублей, — говорится на сайте мэрии.

Торги назначены на 28 ноября 2024 года. Принимать заявки от желающих перекупить права на квартиры будут до 15:00 25 ноября. Чтобы участвовать в аукционе, нужно внести задаток в 2 миллиона 291 тысячу 984 рубля и 80 копеек. Это — 10% от начальной стоимости семи квартир.

В извещении о проведении аукциона указано, что изначально договоры участия в долевом строительстве были заключены с ООО «СК Прогресс». В 2019 году вопрос об объектах на Хуторской улице поднимали в Ярославской областной думе во время обсуждения проблем обманутых дольщиков в регионе.

Мы сделали запрос в мэрию Ярославля, чтобы уточнить детали о продаже квартир. Ответ опубликуем.

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Недострой Квартиры Мэрия Ярославля
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