Квартиры еще не готовы: мэрия Ярославля выставила на продажу права дольщиков на жилье

Ранее мы рассказывали, что в мэрии Ярославля выставили на продажу квартиры в недостроенных домах в Заволжском районе. Речь идет об объектах, расположенных на пересечении улиц 9-й Парковой и Хуторской.
В городской администрации порталу 76.RU уточнили, что строительством дома занималась компания «СК Прогресс». Правда, информацию о сроках начала возведения зданий и приостановке работ не сообщили. Власти заявили, что такие данные отсутствуют.
— Информация о дате приостановки строительства, о достройке объекта в КУМИ отсутствует. Согласно выписке из ЕГРН, участниками долевого строительства являются граждане и юридические лица. КУМИ мэрии заключены 7 соглашений об уступке прав с гражданами в соответствии с законом ЯО от 12 апреля 2017 N 9-з «Об отдельных вопросах поддержки граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства проблемных объектов на территории Ярославской области», — рассказали 76.RU в комитете по управлению муниципальным имуществом мэрии Ярославля.
ООО «СК Прогресс» — ярославская компания, образованная в сентябре 2007 года. Она была зарегистрирована на улице Слепнева, но по результатам проверки ФНС адрес является недостоверным. На конец 2017 года выручка компании составила 394,6 миллиона рублей. Убыток — 15,4 миллиона.
Генеральный директор фирмы — Олег Вячеславович Корсаков. Он же — совладелец, которому принадлежит 50% компании. Учредителем остального является Сергей Михайлович Пеконин.
Эти же двое бизнесменов были владельцами фирмы ООО «Прогресс-Инвест», которая начала строительство высотки в частном секторе Суздалки, но не смогла его окончить. Брошенное здание до сих пор зияет пустыми оконными проемами.
Известно, что в 2016 году Сергей Пеконин и Олег Корсаков получили благодарственные письма мэрии Ярославля от бывшего мэра Владимира Слепцова. Правда, за что именно, в городской администрации не уточняли.
Проще говоря, власти предоставили семи дольщикам квартиры или компенсации за жилье в других домах. Таким образом права на недостроенные квартиры оказались у мэрии. Теперь власти ищут желающих их перекупить.
Что это за дома?
На аукционе, который пройдет 28 ноября 2024 года, продают права на квартиры в строениях № 3 и 4 на пересечении 9-й Парковой и Хуторской улиц. Среди них: три однушки, три двушки и одна трехкомнатная. Все договоры долевого строительства подписаны в 2016 году. Строения расположены на участке площадью 10 тысяч 566 квадратных метров. Разрешенное использование земли — многоквартирные малоэтажные дома.
Судя по всему, проблемные дома — часть проекта «СК Прогресс» ЖК «Поселок Маяковский». На сайте «Домклик» указано, что он должен был состоять из четырех четырехэтажных строений, которые планировали сдать в первом квартале 2016 года и четвертом квартале 2017-го. Но по данным мониторинга одного из крупных банков России, сдано было лишь два корпуса. По всей видимости, проблемы у застройщика возникли как раз со строениями № 3 и 4.
Власти называют здания «объектом незавершенного строительства». Получается, что речь о готовности домов пока не идет. Права на семь квартир продают за 22 миллиона 919 тысяч 848 рублей. Вопрос о том, кто будет заканчивать проект, остается открытым.