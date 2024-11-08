Квартиры еще не готовы: мэрия Ярославля выставила на продажу права дольщиков на жилье

Ранее мы рассказывали, что в мэрии Ярославля выставили на продажу квартиры в недостроенных домах в Заволжском районе. Речь идет об объектах, расположенных на пересечении улиц 9-й Парковой и Хуторской.

В городской администрации порталу 76.RU уточнили, что строительством дома занималась компания «СК Прогресс». Правда, информацию о сроках начала возведения зданий и приостановке работ не сообщили. Власти заявили, что такие данные отсутствуют.

— Информация о дате приостановки строительства, о достройке объекта в КУМИ отсутствует. Согласно выписке из ЕГРН, участниками долевого строительства являются граждане и юридические лица. КУМИ мэрии заключены 7 соглашений об уступке прав с гражданами в соответствии с законом ЯО от 12 апреля 2017 N 9-з «Об отдельных вопросах поддержки граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства проблемных объектов на территории Ярославской области», — рассказали 76.RU в комитете по управлению муниципальным имуществом мэрии Ярославля.

ООО «СК Прогресс» — ярославская компания, образованная в сентябре 2007 года. Она была зарегистрирована на улице Слепнева, но по результатам проверки ФНС адрес является недостоверным. На конец 2017 года выручка компании составила 394,6 миллиона рублей. Убыток — 15,4 миллиона.

Генеральный директор фирмы — Олег Вячеславович Корсаков. Он же — совладелец, которому принадлежит 50% компании. Учредителем остального является Сергей Михайлович Пеконин.

Эти же двое бизнесменов были владельцами фирмы ООО «Прогресс-Инвест», которая начала строительство высотки в частном секторе Суздалки, но не смогла его окончить. Брошенное здание до сих пор зияет пустыми оконными проемами.

Известно, что в 2016 году Сергей Пеконин и Олег Корсаков получили благодарственные письма мэрии Ярославля от бывшего мэра Владимира Слепцова. Правда, за что именно, в городской администрации не уточняли.