«Слов много, а на деле — пшик»: в Ярославле депутат-нарушитель ПДД отругал за это другого

В Ярославле один депутат отругал другого — Дмитрию Петровскому из муниципалитета города не понравилось, что люди из команды Александра Воробьёва, который работает в областной думе, нарушают правила дорожного движения.
Случилось это всё на оппозиционном митинге, который прошёл в субботу. Оппозиционеры уверены, что штраф — это подлянка от властей, которым не нравится, что оппозиция устраивает акции протеста.
— Полицейские специально ждали, когда «газель», на которой привезли сцену и оборудование, будет выезжать из парка, чтобы выписать штраф, — объясняют в обкоме КПРФ.
Петровский же считает, что правила едины для всех. Поэтому он и высказал всё, что думает, руководителю компартии и депутату областной думы Александру Вороьбёву.
— По-моему, ездить по пешеходным площадкам нельзя никому, — сказал он. — В том числе тем, у кого депутатский мандат. Вы сегодня нарушили правила, создали угрозу пешеходам, в том числе и мамам с детьми, передвигаясь по пешеходной зоне. Кстати, еще и не рассчитанной для движения многотонного автомобиля. Вы же первый начнете кричать, когда там плитка начнёт разваливаться, и обвинять в этом не свою «газель», а власть, против которой митингуете.
При этом у самого Дмитрия Петровского отбирали права за нарушения ПДД. В Ярославле некоторое время назад гремел скандал, когда он засветился на езде без водительского удостоверения.
— Бывает, когда правила надо нарушить, — объяснил Петровский. — Меня лишали прав за то, что я очень спешил на операцию и, оставив свои документы второму участнику, уехал с места незначительного ДТП.
Рассудить депутатов взялся активист сообщества «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев.
— Дмитрий Петровский прав, нарушать правила нельзя, — сказал он. — Даже если спешишь на операцию, а потом приезжаешь без прав на видеосъёмку, где уже вроде спешить некуда. Ещё я прекрасно помню, как депутат Мардалиев (представитель в Ярославской областной Думе от КПРФ, — Прим. ред.) ставил свой автомобиль на Советской площади в неположенном месте. Поэтому и не верит никто депутатам. Слов от них много, а на деле пшик. Сотрудники ГИБДД — молодцы. Пусть всех ловят.
Депутат Мардалиев действительно попадался на нарушениях ПДД. Причём не один раз. Да и на «газель» с логотипом КПРФ уже не впервые приходят штрафы. Но нарушают правила дорожного движения не только коммунисты. Как-то на этом попался и автомобиль губернатора.