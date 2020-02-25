«Слов много, а на деле — пшик»: в Ярославле депутат-нарушитель ПДД отругал за это другого

Дмитрий Петровский (справа), который уже был участником скандала, когда ездил без прав, обвинил Александра Вороьёва в нарушении ПДД Фото: Евгений Иванов, Олег Сизов

В Ярославле один депутат отругал другого — Дмитрию Петровскому из муниципалитета города не понравилось, что люди из команды Александра Воробьёва, который работает в областной думе, нарушают правила дорожного движения.

Случилось это всё на оппозиционном митинге, который прошёл в субботу. Оппозиционеры уверены, что штраф — это подлянка от властей, которым не нравится, что оппозиция устраивает акции протеста.

— Полицейские специально ждали, когда «газель», на которой привезли сцену и оборудование, будет выезжать из парка, чтобы выписать штраф, — объясняют в обкоме КПРФ.



Петровский же считает, что правила едины для всех. Поэтому он и высказал всё, что думает, руководителю компартии и депутату областной думы Александру Вороьбёву.

— По-моему, ездить по пешеходным площадкам нельзя никому, — сказал он. — В том числе тем, у кого депутатский мандат. Вы сегодня нарушили правила, создали угрозу пешеходам, в том числе и мамам с детьми, передвигаясь по пешеходной зоне. Кстати, еще и не рассчитанной для движения многотонного автомобиля. Вы же первый начнете кричать, когда там плитка начнёт разваливаться, и обвинять в этом не свою «газель», а власть, против которой митингуете.

При этом у самого Дмитрия Петровского отбирали права за нарушения ПДД. В Ярославле некоторое время назад гремел скандал, когда он засветился на езде без водительского удостоверения.

— Бывает, когда правила надо нарушить, — объяснил Петровский. — Меня лишали прав за то, что я очень спешил на операцию и, оставив свои документы второму участнику, уехал с места незначительного ДТП.

Рассудить депутатов взялся активист сообщества «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев.

