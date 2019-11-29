Деньги против политики: какая игра кроется за строительством ЦБК на Рыбинском водохранилище

За жизнь подводного мира бьются на земле Фото: Дмитрий Лазарев / Vk.com, Александра Савельева

1 декабря по регионам Поволжья прокатятся митинги и пикеты против строительства целлюлозно-бумажного комбината на берегу Рыбинского водохранилища. Выразить протест зовут жителей Рыбинска, Ярославля, Череповца. Акции в городах уже согласованы местными властями. И чем ближе день протеста, тем больше постов, выступлений, высказываний в соцсетях появляется на эту тему, в том числе от чиновников всех сфер и уровней. Одни зовут ярославцев митинговать, другие (как мэр Рыбинска) выражают беспокойство, но просят не ходить на протесты.

Давайте разбираться: почему начались митинги? За что борются ярославцы? Доступно объясняем, почему важно быть в теме.

Угроза была рядом последние шесть лет

Несмотря на то, что повышенное внимание к теме возникло сейчас, она тянется уже шесть лет: о планах на строительство комбината было известно с 2013 года. Именно тогда правительство Вологодской области заключило соглашение группой компаний «Свеза» о том, чтобы на берегу Рыбинского водохранилища, который принадлежит уже соседнему региону, поставить гигантское производство. Реализовать проект планировали где-то за пять лет. Срок подходит. Для властей этого региона проект выглядит очень выгодно — миллиарды рублей инвестиций, рабочие места, поступления от налогов.

— Объем инвестиций «Свезы» — более ста миллиардов рублей. Это крупнейший проект в лесопромышленном комплексе России за последние 40 лет, — заявил в 2015 году губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. Но сразу оговорился о влиянии на экологию (а это самый главный вопрос во всей истории).

— Конечно, у Череповца очень существенная нагрузка на окружающую среду. Мы это прекрасно понимаем и делаем всё возможное, чтобы эту нагрузку снизить, — сказал вологодский губернатор на официальной пресс-конференции.

Место, где планируют строительство комбината

За эти годы проект несколько раз обсуждали на высоком уровне: в Госдуме, на заседаниях в федеральных ведомствах. Но вопрос постоянно откладывался: проект не утверждали. Кому это надо ООО «Свеза» — компания крупная. На своём официальном сайте позиционирует себя как мировой лидер в производстве березовой фанеры. Уставной капитал — больше 700 миллионов рублей. Чистая прибыль за 2018 год, по данным сервиса «Контур.Фокус», — 1,9 миллиарда рублей. У компании несколько филиалов и представительств — в Свердловской, Костромской, Вологодской областях, в Пермском крае, в Санкт-Петербурге, Тюмени.

Владелец — российский миллиардер Алексей Мордашов. Сам он родом из Череповца Вологодской области. Бизнесмен на 4-м месте из 200 богатейших людей России в списке Forbes. На родине Мордашов является гендиректором акционерного общества «Севергрупп» (компания, владеющая Череповецким металлургическим комбинатом, одним из крупнейших в России), председатель совета директоров ПАО «Силовые машины», член совета директоров Nord Gold N.V. и председатель совета директоров ЗАО «Свеза».

Для Вологодской области предприятия миллиардера — крупнейший налогоплательщик. Кормилец. После того как Мордашову в 2016-м вручили госнаграду за благотворительность и меценатство, губернатор области Олег Кувшинников в разговоре об областном бюджете поблагодарил бизнесмена за поддержку.

— Чувствуем, что начинаем вылезать из тяжелого финансового состояния, — говорил он в беседе с Алексеем Мордашовым. Бизнесмен в ответ пообещал и дальше исполнять все налоговые обязательства. И тут же упомянул, что желание строить комбинат неизменно.

Выглядел разговор так.

Кому надо, но не это За последний год бизнес-история с ЦБК стала политической. Власти Вологодской области продолжают поддерживать проект, а руководство Ярославской области заняло противоположную сторону. Громко высказался ярославский губернатор Дмитрий Миронов. Он не только выступил против стройки завода, но и написал письмо президенту страны, указав на серьёзные экологические последствия.

— Остатки древесины, волокна целлюлозы, которые в виде мощного слоя органики накапливаются на дне водоемов, подвергаются разложению. Как следствие, возникает нарушение водно-химического состава воды, что приведет к гибели растительности, животных, — сказано в письме Дмитрия Миронова.



Также губернатор считает, что стройка комбината идёт вразрез с программой по сохранению и предотвращению загрязнения Волги (проект «Оздоровление Волги» на 7 миллиардов рублей).



На разных берегах водохранилища — разные интересы Фото: Алексей Лобанов

Следом за губернатором на беспроигрышную экологическую тему подтянулись все заинтересованные стороны: политики стали ездить на собрания у рек, политтехнологи развернули большую кампанию по спасению Волги и чистой воды для ярославцев. Как под копирку, посты от представителей разных уровней власти, все беспокоятся в унисон с губернатором.

Один из защитников чистой Волги Никита Исаев скоропостижно умер в поезде, стало плохо с сердцем. Ему был 41 год, и политическая жизнь его кипела бурно. Спустя пару дней его соратница Алина Жестовская с удвоенной силой направилась спасать Волгу от комбината от имени партии, которую представлял Исаев.

Не остаётся в стороне и ярославское отделение КПРФ — лидеры партии активно зовут на пикеты.



Пока политики делают себе имена на громкой теме, давайте разберёмся: чем опасно производство целлюлозы на берегу Волги.



Букет химии



О планах производства ещё много лет назад рассказывал сам Алексей Мордашов: ЦБК собирается производить беленую сульфатную целлюлозу из хвойных и лиственных пород деревьев. При этом обещает современные технологии очистки сточных вод. — Компания постоянно инвестирует в модернизацию оборудования и строительство различных систем, снижающих воздействие наших производств на окружающую среду. К примеру, в конце 2018 года на комбинате «Свеза» в Новаторе была запущена новая система газоочистки. Также на ряде комбинатов компании построены современные высокотехнологичные мини-ТЭЦ, работающие на отходах производства. При этом проект мини-ТЭЦ получил престижную индустриальную премию Lesprom Awards 2018, победив в номинации «Зеленая энергия», — говорят в компании.

Экологов такие уверения не успокаивают. — Не секрет, что само целлюлозно-бумажное производство достаточно нечистое, энергозатратное в плане объёмов воды, а её нужно очень много. Естественно, что вода будет браться с водохранилища. Для понимания, Рыбинское водохранилище — это самый большой искусственный водоём в Европе, — рассказал 76.RU старший научный сотрудник лаборатории экологии водных беспозвоночных Института биологии внутренних вод Алексей Сажнев. — В производстве задействованы и кислоты, и фенолы. Да, обещают качественную очистку воды, но риск очень высок. Плюс у Волги и так не всё хорошо: это не проточная система, а каскад водохранилищ, каждый год река цветёт. Стоки с комбината станут дополнительной нагрузкой. Это будет проблема всей средней Волги.

Учёный напомнил, что рядом на берегу водохранилища находится биосферный Дарвиновский заповедник.

Комбинат на берегу водохранилища — спасительная веревка, чтобы вытащить один регион из нищеты, или экологическая удавка для другой области?

— В нём действует собственный экорежим. Если вещества с производства будут проникать в воду, воздух и почву, это может повлиять на всё живое: начиная от растений, заканчивая хищниками, которые и так в себе накапливают тяжёлые металлы и другие вещества, так как они заканчивают пищевую цепь. Например, это рыба, а её уже едят люди. Я считаю, что это нужно доносить до федерального уровня. Выбор Волги для строительства такого производства — не лучшее решение. В Европе от ЦБК отказываются. Угроза колоссального загрязнения воды — вот причина, по которой беспокоятся ярославцы. Вода в нашем регионе действительно не отличается особой чистотой: старые сети, стоки предприятий, много лет текущие в Волгу, пропускают в наши стаканы далеко не идеальную жидкость. Уже сейчас каждое лето вода в реке не проходит пробы по разным показателям, из-за чего купаться в Волге опасно для здоровья. Что будет, если сверху по течению в реку будут спускать ещё больше стоков? Что если в эти стоки всё же попадет химия? В какую сторону сдвинется вся эта история? Из кабинетов чиновников и бизнесменов всё выливается на улицу. По области назначены акции против строительства (молниеносно согласованные, в отличие от многих других протестных митингов). Кто победит в игре больших денег и большой политики? И выиграет ли от этого в итоге водохранилище, Волга и люди, чьё здоровье зависит от качества воды? Вопрос пока открыт.