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Здоровье

«Срывается программа»: депутат Госдумы рассказал о миллиардах на очистку Волги

Крупный проект анонсировал губернатор Ярославской области

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Программу «Оздоровление Волги» анонсировали с прошлого года 

Фото: Александра Савельева

Депутат Госдумы от Ярославской области Анатолий Грешневиков заявил о возможном срыве программы «Оздоровление Волги». 

Недавно эту программу анонсировал губернатор Дмитрий Миронов, рассказав, что Ярославскому региону выделят семь миллиардов для очищения реки. 

— Меня беспокоит срыв программы по очистным сооружениям на Волге. Семь миллиардов обещали Ярославлю, обещали летом ещё прислать, а теперь что — к концу года пришлют? Когда их будут осваивать? Миллиардов запланировали, а деньги не в регионах, — сокрушается депутат Анатолий Грешневиков. — Губернатор говорит, что уже есть сметы по сооружениям в Рыбинске, Тутаеве и Ярославле. В министерстве пока не подтверждают, но я верю губернатору. Дело в том, что все строительные работы должны были вестись с весны, в зиму не должны уходить работы. То, что деньги на программу собрались выделять, было год назад известно. Надо пиариться не на том, что выделено, а на том, как у нас работы ведутся. 

Также депутат напомнил о скандальном проекте по очищению озера Неро в Ростове Великом. 

— У нас была уже такая ситуация с озером Неро в Ростове. Первый раз деньги украли, второй — не освоили. Не хотелось бы скандалов с программой по Волге.

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    Ално
    13 сен 2019 в 12:42

    По озеру Неро была информация, что вора , укравшего 54 миллиона осудили условно. А украл бы мешок картошки, 100-процентно отправился бы за это в колонию. Ну а есть бы не 54 миллиона украл, а несколько миллиардов может бы ещё и наградили.

    13 сен 2019 в 12:17

    Чего это он зарадел? А где 1,8 млд на цветочки не хочет поинтересоваться?