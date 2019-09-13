«Срывается программа»: депутат Госдумы рассказал о миллиардах на очистку Волги

Депутат Госдумы от Ярославской области Анатолий Грешневиков заявил о возможном срыве программы «Оздоровление Волги».

Недавно эту программу анонсировал губернатор Дмитрий Миронов, рассказав, что Ярославскому региону выделят семь миллиардов для очищения реки.

— Меня беспокоит срыв программы по очистным сооружениям на Волге. Семь миллиардов обещали Ярославлю, обещали летом ещё прислать, а теперь что — к концу года пришлют? Когда их будут осваивать? Миллиардов запланировали, а деньги не в регионах, — сокрушается депутат Анатолий Грешневиков. — Губернатор говорит, что уже есть сметы по сооружениям в Рыбинске, Тутаеве и Ярославле. В министерстве пока не подтверждают, но я верю губернатору. Дело в том, что все строительные работы должны были вестись с весны, в зиму не должны уходить работы. То, что деньги на программу собрались выделять, было год назад известно. Надо пиариться не на том, что выделено, а на том, как у нас работы ведутся.