В реке небезопасно: Роспотребнадзор запретил купаться на всех пляжах Ярославля

Роспотребнадзор запретил купаться на ещё одном пляже. Под запрет попал пляж в районе Тверицкой набережной. Волга в том месте не соответствует требованиям санитарного законодательства.



— По информации управления Роспотребнадзора по Ярославской области, по результатам лабораторных исследований качество воды в реке Которосли на Центральном пляже и в реке Волге на пляже в Заволжском районе на Тверицкой набережной, а также Дзержинском районе на 1-й Норской набережной не отвечает требованиям санитарного законодательства, — сообщает пресс-служба мэрии Ярославля.



Следовательно, купаться запрещено на всех трёх официальных пляжах Ярославля: на Центральном, Заволжском и Дзержинском.

