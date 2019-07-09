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Город

В реке небезопасно: Роспотребнадзор запретил купаться на всех пляжах Ярославля

Качество воды не соответствует санитарным требованиям

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Мы верим, что дожди пройдут и снова наступит жара

Фото: Александра Савельева

Роспотребнадзор запретил купаться на ещё одном пляже. Под запрет попал пляж в районе Тверицкой набережной. Волга в том месте не соответствует требованиям санитарного законодательства.

— По информации управления Роспотребнадзора по Ярославской области, по результатам лабораторных исследований качество воды в реке Которосли на Центральном пляже и в реке Волге на пляже в Заволжском районе на Тверицкой набережной, а также Дзержинском районе на 1-й Норской набережной не отвечает требованиям санитарного законодательства, — сообщает пресс-служба мэрии Ярославля.

Следовательно, купаться запрещено на всех трёх официальных пляжах Ярославля: на Центральном, Заволжском и Дзержинском.

Недавно Роспотребнадзор запретил купаться ещё на одном пляже в Брагино. И это понятно: ярославцы нашли в Волге червей-паразитов. Чем они опасны — объяснил учёный.

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КОММЕНТАРИИ (5)

Найдобрейший
9 июл 2019 в 12:05

а эти граждане из роспотребнадзора самовольно закрывают пляжи города , или у них есть решение суда, с указанием виновных в загрязнении водной акватории ???

Гость
9 июл 2019 в 10:33

как всегда...откроют сезон а потом Закрывают. застали Волгу и спросить не ского(.

Гость
9 июл 2019 в 11:03

В Ярославле не безопасно жить , продукты с химией , дышим заводами отходами