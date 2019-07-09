В реке небезопасно: Роспотребнадзор запретил купаться на всех пляжах Ярославля

Мы верим, что дожди пройдут и снова наступит жара
Фото: Александра Савельева
Роспотребнадзор запретил купаться на ещё одном пляже. Под запрет попал пляж в районе Тверицкой набережной. Волга в том месте не соответствует требованиям санитарного законодательства.
— По информации управления Роспотребнадзора по Ярославской области, по результатам лабораторных исследований качество воды в реке Которосли на Центральном пляже и в реке Волге на пляже в Заволжском районе на Тверицкой набережной, а также Дзержинском районе на 1-й Норской набережной не отвечает требованиям санитарного законодательства, — сообщает пресс-служба мэрии Ярославля.
Следовательно, купаться запрещено на всех трёх официальных пляжах Ярославля: на Центральном, Заволжском и Дзержинском.
Недавно Роспотребнадзор запретил купаться ещё на одном пляже в Брагино. И это понятно: ярославцы нашли в Волге червей-паразитов. Чем они опасны — объяснил учёный.