Умер политик Никита Исаев, защищавший Рыбинское водохранилище от строительства ЦБК

В ночь на 16 ноября скончался известный российский политик и политолог, лидер общественно-политического движения «Новая Россия» Никита Исаев.
Ему был всего 41 год. Исаев возвращался на поезде в Москву из командировки в Тамбове. По предварительной информации, около трех часов ночи ему стало плохо. На станции Узуново к поезду вызвали скорую. Но политик скончался до приезда медиков. Пока в качестве основной версии причин смерти называется сосудистая недостаточность и остановка сердца.
— Это кошмарный сон. Но я уже не надеюсь проснуться. Сегодня ночью скоропостижно ушел мой любимый человек, смысл и суть всего. Мы были в этот момент вместе. Он очень многое делал для меня и даже в этот момент, который я пока не понимаю, как пережить, он оказался рядом со мной, — написала помощница Никиты Исаева Алина Жестовская в «Фейсбуке».
У самого политика последний пост в соцсетях сделан из того самого поезда.
— Тамбов — Москва. С чувством выполненного долга направляюсь в Москву, оставляя здесь бороться тех, кто знает свой регион лучше меня. Я же включаю регион в свои списки наиболее активных оппозиционных групп. 2019–2021 годы на Тамбовщине будут крайне любопытными, — написал Никита Исаев и прикрепил свое селфи из купе.
Напомним, совсем недавно Исаев приезжал и в Ярославскую область. 3 ноября он принял участие в совещании по поводу перспектив строительства ЦБК на берегу Рыбинского водохранилища. Политик выступил резко против новой экологической угрозы.
— Цель поездки — ликвидация экологической опасности на Волге, — комментировал Никита Исаев. — Волгу нашу уничтожают с самых верховьев. Поэтому бороться с этим безобразием необходимо не в соцсетях, а с первых полос главных СМИ и в ручном управлении. Мы с общественностью будем блокировать проект строительства ЦБК с ядовитыми отходами производства.
Выражаем соболезнования родным и близким Никиты Исаева.