Умер политик Никита Исаев, защищавший Рыбинское водохранилище от строительства ЦБК

В ночь на 16 ноября скончался известный российский политик и политолог, лидер общественно-политического движения «Новая Россия» Никита Исаев.



Ему был всего 41 год. Исаев возвращался на поезде в Москву из командировки в Тамбове. По предварительной информации, около трех часов ночи ему стало плохо. На станции Узуново к поезду вызвали скорую. Но политик скончался до приезда медиков. Пока в качестве основной версии причин смерти называется сосудистая недостаточность и остановка сердца.



— Это кошмарный сон. Но я уже не надеюсь проснуться. Сегодня ночью скоропостижно ушел мой любимый человек, смысл и суть всего. Мы были в этот момент вместе. Он очень многое делал для меня и даже в этот момент, который я пока не понимаю, как пережить, он оказался рядом со мной, — написала помощница Никиты Исаева Алина Жестовская в «Фейсбуке».

