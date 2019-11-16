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Умер политик Никита Исаев, защищавший Рыбинское водохранилище от строительства ЦБК

В начале ноября он приезжал в Ярославскую область на совещание по этой проблеме

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Никита Исаев умер в поезде Тамбов — Москва

Никита Исаев умер в поезде Тамбов — Москва

В ночь на 16 ноября скончался известный российский политик и политолог, лидер общественно-политического движения «Новая Россия» Никита Исаев.

Ему был всего 41 год. Исаев возвращался на поезде в Москву из командировки в Тамбове. По предварительной информации, около трех часов ночи ему стало плохо. На станции Узуново к поезду вызвали скорую. Но политик скончался до приезда медиков. Пока в качестве основной версии причин смерти называется сосудистая недостаточность и остановка сердца.

— Это кошмарный сон. Но я уже не надеюсь проснуться. Сегодня ночью скоропостижно ушел мой любимый человек, смысл и суть всего. Мы были в этот момент вместе. Он очень многое делал для меня и даже в этот момент, который я пока не понимаю, как пережить, он оказался рядом со мной, — написала помощница Никиты Исаева Алина Жестовская в «Фейсбуке».

У самого политика последний пост в соцсетях сделан из того самого поезда.

— Тамбов — Москва. С чувством выполненного долга направляюсь в Москву, оставляя здесь бороться тех, кто знает свой регион лучше меня. Я же включаю регион в свои списки наиболее активных оппозиционных групп. 2019–2021 годы на Тамбовщине будут крайне любопытными, — написал Никита Исаев и прикрепил свое селфи из купе.

Напомним, совсем недавно Исаев приезжал и в Ярославскую область. 3 ноября он принял участие в совещании по поводу перспектив строительства ЦБК на берегу Рыбинского водохранилища. Политик выступил резко против новой экологической угрозы.

В начале ноября политик приезжал в Ярославскую область. Он выступал против строительства ЦБК на берегу Рыбинского водохранилища

В начале ноября политик приезжал в Ярославскую область. Он выступал против строительства ЦБК на берегу Рыбинского водохранилища

— Цель поездки — ликвидация экологической опасности на Волге, — комментировал Никита Исаев. — Волгу нашу уничтожают с самых верховьев. Поэтому бороться с этим безобразием необходимо не в соцсетях, а с первых полос главных СМИ и в ручном управлении. Мы с общественностью будем блокировать проект строительства ЦБК с ядовитыми отходами производства.

Выражаем соболезнования родным и близким Никиты Исаева.

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КОММЕНТАРИИ (2)

Фогель
16 ноя 2019 в 14:36

Так банально политики не умирают, соболезнования родным и близким

Коровьев
16 ноя 2019 в 14:22

Типичная смерть человека от рук спецслужб.