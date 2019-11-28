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Бунт против ЦБК

«Удар по экологии»: в Ярославле пройдут пикеты против строительства ЦБК на Рыбинском водохранилище

Где и когда состоятся акции

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В Рыбинске митинг против ЦБК собрал целую площадь

В Рыбинске митинг против ЦБК собрал целую площадь

В Ярославле в это воскресенье, 1 декабря, пройдут пикеты против строительства целлюлозно-бумажного комбината на Рыбинском водохранилище.

— Пикеты пройдут со сбором подписей против строительства, — рассказал депутат облдумы Эльхан Мардалиев. — Сбор подписей будет происходить с 12:00 до 15:00.

Где пройдут пикеты:

  • площадь Волкова (у перехода под Знаменской башней);
  • Красная площадь (у памятника Ленину);
  • площадь Карла Маркса (район Дворца молодежи);
  • площадь Богоявления (около остановок);
  • Октябрьская площадь (улица Победы, 5а, у остановки перед Октябрьским мостом).

Обеспокоенность по поводу строительства комбината выразил уже и мэр Рыбинска Денис Добряков. Но попросил людей не ходить на митинги. Высказался против строительства и председатель облдумы Алексей Константинов.

— Появление объекта, который может нанести серьезный урон экологии нашего региона и соседних областей, считаем недопустимым, — написал Константинов в фейсбуке.

Оба в своих постах уточняют, что отрицательную позицию высказал губернатор Дмитрий Миронов, и они с ней солидарны. 

История со строительством ЦБК тянется с 2013 года. Тогда было заявлено о планах построить комбинат, который будет выпускать беленую сульфатную целлюлозу из хвойных и лиственных пород деревьев. Жители области насторожились уже тогда — на этапе обоснования инвестиций заказчики проекта отказывались обсуждать с общественностью и независимыми экспертами выбор площадки строительства, выбор технологии производства, реальные планируемые объемы сбросов и выбросов.

Ученые уверены, что появлением целлюлозно-бумажного комбината будет нанесен непоправимый удар по экологии.

Теперь в городах проходят акции протеста. Последний митинг в Рыбинске собрал много народу. Люди боятся, что их просто отравят, если ЦБК начнёт свою работу.

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КОММЕНТАРИИ (6)

гость
28 ноя 2019 в 14:52

Помнится сколько то лет назад Череповецкий комбинат спустил в реку 200 тонн фенола, который тих сполз в Рыбинское водохранилище, то же самое будет и здесь - только в больших масштабах - Волгу превращают в сточную канаву ради прибылей одного олигарха

Гость
28 ноя 2019 в 13:50

Надо, чтобы вышли все города, которые ниже по течению Волги 😜

Гость
28 ноя 2019 в 13:21

Ну а где же его строить , не в Москве же