«Удар по экологии»: в Ярославле пройдут пикеты против строительства ЦБК на Рыбинском водохранилище

Обеспокоенность по поводу строительства комбината выразил уже и мэр Рыбинска Денис Добряков. Но попросил людей не ходить на митинги. Высказался против строительства и председатель облдумы Алексей Константинов.

— Пикеты пройдут со сбором подписей против строительства, — рассказал депутат облдумы Эльхан Мардалиев. — Сбор подписей будет происходить с 12:00 до 15:00.

В Ярославле в это воскресенье, 1 декабря, пройдут пикеты против строительства целлюлозно-бумажного комбината на Рыбинском водохранилище.

— Появление объекта, который может нанести серьезный урон экологии нашего региона и соседних областей, считаем недопустимым, — написал Константинов в фейсбуке.



Оба в своих постах уточняют, что отрицательную позицию высказал губернатор Дмитрий Миронов, и они с ней солидарны.

История со строительством ЦБК тянется с 2013 года. Тогда было заявлено о планах построить комбинат, который будет выпускать беленую сульфатную целлюлозу из хвойных и лиственных пород деревьев. Жители области насторожились уже тогда — на этапе обоснования инвестиций заказчики проекта отказывались обсуждать с общественностью и независимыми экспертами выбор площадки строительства, выбор технологии производства, реальные планируемые объемы сбросов и выбросов.



Ученые уверены, что появлением целлюлозно-бумажного комбината будет нанесен непоправимый удар по экологии.



Теперь в городах проходят акции протеста. Последний митинг в Рыбинске собрал много народу. Люди боятся, что их просто отравят, если ЦБК начнёт свою работу.

