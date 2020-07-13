Осталась одинокой: мотосообщество собирает помощь для мамы погибшей девушки-байкера

Московское мотосообщество решило поддержать маму Ксении Никитиной, погибшей на трассе по пути в Ярославль.

— У прекрасной, молодой и очень талантливой Ксении осталась одинокая мама. Это очень страшно, когда дети уходят раньше родителей, и ничем не восполнить эту утрату. Соболезнуем маме Ксюши и скорбим всей душой... — написали байкеры и оставили координаты для помощи.

Ксения Никитина, известный мотоблогер и байкер, была родом из Ярославля. Погибла она, как раз поехав в родной город. На трассе девушка столкнулась с трактором. Ксения скончалась на месте. Стрелка спидометра замерла на отметке 130 км/ч. В соцсетях выдвинули предположение, как же такое могло произойти. О Ксении скорбит всё мотосообщество. При этом страничка самой погибшей наполнилась оскорбительными комментариями.