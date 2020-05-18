Ярославский таксист Антон Ушаков стал героем сегодняшнего дня. Именно он спас мужчину, на которого в Брагино напал медведь.
Мы поговорили с водителем. Антон рассказал, как всё было.
— Я стоял после вызова, смотрел заказы. И тут вижу — мимо пробежал медведь, вернулся и на человека набросился. Я, как увидел, что началось, начал сигналить, фары включил, завел машину. Затащил парня в машину — давай сюда, говорю. А у него шок — он всё смотрел в ту сторону, куда медведь убежал. Я еще раз посигналил, — рассказал Антон Ушаков.
После случившегося он отвез парня в больницу и параллельно позвонил в службу спасения.
Испугаться самого медведя Антон не успел — он переживал за подвергшегося нападению человека.
— Больше за него переживал, да. Думал, что он погибнет на моих газах, — говорит водитель такси. — Было непонятно, куда убежал медведь, поэтому я около часа ездил по району, предупредил патруль полиции и прохожих, что здесь бродит медведь.
Антон работает в службе такси «Ситимобил». В компании решили поощрить сотрудника за смелый поступок.
— Антон Ушаков работает в такси более
Видео: Подслушано в Ярославле / Vk.com
От нападения зверя пострадал 26-летний ярославец Евгений Золотов.
— Я возвращался от друга домой. Шёл по улице, из-за дерева на тротуар вышел медведь, я, соответственно, остановился. Бежать некуда, вокруг никого, он прыгнул на меня и укусил. Я еле удержался на ногах, закричал от боли. Был в травмпункте. Зашивали рану на бедре, ссадины от лап остались, — рассказал Евгений.
В областном департаменте здравоохранения подтвердили, что пострадавший обращался в больницу
Видео: Владимир Назаров