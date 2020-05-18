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Антон Ушаков испугался, но быстро сообразил, что надо делать

Антон Ушаков испугался, но быстро сообразил, что надо делать

Ярославский таксист Антон Ушаков стал героем сегодняшнего дня. Именно он спас мужчину, на которого в Брагино напал медведь.

Мы поговорили с водителем. Антон рассказал, как всё было.

— Я стоял после вызова, смотрел заказы. И тут вижу — мимо пробежал медведь, вернулся и на человека набросился. Я, как увидел, что началось, начал сигналить, фары включил, завел машину. Затащил парня в машину — давай сюда, говорю. А у него шок — он всё смотрел в ту сторону, куда медведь убежал. Я еще раз посигналил, — рассказал Антон Ушаков.

После случившегося он отвез парня в больницу и параллельно позвонил в службу спасения.

Испугаться самого медведя Антон не успел — он переживал за подвергшегося нападению человека.

— Больше за него переживал, да. Думал, что он погибнет на моих газах, — говорит водитель такси. — Было непонятно, куда убежал медведь, поэтому я около часа ездил по району, предупредил патруль полиции и прохожих, что здесь бродит медведь.

Антон работает в службе такси «Ситимобил». В компании решили поощрить сотрудника за смелый поступок.

— Антон Ушаков работает в такси более 8 лет и сотрудничает с «Ситимобил» с самого начала работы агрегатора. Компания поощрила водителя денежным бонусом и освободила его от комиссии агрегатора на месяц. Мы гордимся, что среди наших партнеров есть такие герои, –– рассказал исполнительный директор «Ситимобил» Виталий Бедарев.

Видео: Подслушано в Ярославле / Vk.com

От нападения зверя пострадал 26-летний ярославец Евгений Золотов.

— Я возвращался от друга домой. Шёл по улице, из-за дерева на тротуар вышел медведь, я, соответственно, остановился. Бежать некуда, вокруг никого, он прыгнул на меня и укусил. Я еле удержался на ногах, закричал от боли. Был в травмпункте. Зашивали рану на бедре, ссадины от лап остались, — рассказал Евгений.

В областном департаменте здравоохранения подтвердили, что пострадавший обращался в больницу № 9. У него зафиксированы рваные раны.

Видео: Владимир Назаров

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