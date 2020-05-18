Ярославский таксист Антон Ушаков стал героем сегодняшнего дня. Именно он спас мужчину, на которого в Брагино напал медведь.

Мы поговорили с водителем. Антон рассказал, как всё было.



— Я стоял после вызова, смотрел заказы. И тут вижу — мимо пробежал медведь, вернулся и на человека набросился. Я, как увидел, что началось, начал сигналить, фары включил, завел машину. Затащил парня в машину — давай сюда, говорю. А у него шок — он всё смотрел в ту сторону, куда медведь убежал. Я еще раз посигналил, — рассказал Антон Ушаков.