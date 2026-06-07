Приехали на экскурсию: стало известно, кто был в автобусе, который перевернулся в Ярославской области

Автобус с туристами перевернулся в Угличском округе Источник: прокуратура Ярославской области

В Угличском округе Ярославской области перевернулся автобус с пассажирами. По данным 76.RU, в салоне транспорта находились туристы из Москвы. Они приехали в Углич на экскурсию, которую организовала столичная турфирма. ДТП произошло на обратном пути, когда москвичи возвращались домой.

Как сообщил губернатор Михаил Евраев, в салоне автобуса находились 33 человека, в том числе водитель. Сначала сообщалось о 12 пострадавших, потом их число увеличилось до 16. По последним данным полиции на 20:11 7 июня, в ДТП пострадали 19 пассажиров, среди них двое несовершеннолетних, а также водитель автобуса.

«По предварительной информации, 66-летний водитель автобуса YUTONG не справился с управлением и совершил съезд в кювет», — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Прокуратура начала проверку после аварии с автобусом, а в СК возбудили уголовное дело, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).