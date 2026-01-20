НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Происшествия Романтика разбилась о действительность: американец год плыл на яхте к девушке из Казани, но сядет на пять лет

Мужчина познакомился с девушкой из Казани по интернету

72
Мужчину задержали в июне 2025 года | Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RUМужчину задержали в июне 2025 года | Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Мужчину задержали в июне 2025 года

Источник:

Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Гражданин США Чарльз Уэйн Зиммерман, который почти год плыл на яхте через весь Атлантический океан к девушке из Казани, сел в тюрьму. 19 января Центральный районный суд Сочи признал его виновным в незаконной перевозке и перемещении через таможенную границу оружия и боеприпасов. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Лавстори американца и россиянки началась в 2024 году — молодые люди познакомились в интернете. Чарльз Уэйн Зиммерман отправился по морю к любимой на своей 35-футовой яхте Trude Zena, при этом никому ничего не сообщив. На родине его объявили в розыск.

Источник:

объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

С 1 июля 2024 года американец следовал по маршруту штат Каролина США — г. Орта Португальской Республики — о. Мальорка Королевства Испания — о. Сицилия Итальянской Республики — Греческая Республика — г. Амасра Турецкой Республики.

19 июня 2025 года американец пришвартовал яхту в морском порту Сочи, однако пограничный контроль нашел огнестрельное оружие и боеприпасы на яхте. Мужчина убеждал, что это всё для самообороны. Однако таможенники, а потом и суд посчитали это нарушением закона. В итоге Краснодарский краевой суд приговорил американца к пяти годам колонии общего режима.

Американец Путешествие Таможня Сочи Оружие Тюрьма
