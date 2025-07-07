Тело с пулевым ранением обнаружили в кустах. Онлайн-репортаж с места гибели уволенного главы Минтранса Романа Старовойта

Роман Старовойт, работавший до сегодняшнего дня в должности министра транспорта России, найден мертвым в подмосковном Одинцово. Известно, что рядом с телом высокопоставленного чиновника нашли пистолет.

Несколькими часами ранее стало известно, что президент Владимир Путин подписал указ об освобождении Старовойта от должности главы минтранса.

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