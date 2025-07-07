Тело с пулевым ранением обнаружили в кустах. Онлайн-репортаж с места гибели уволенного главы Минтранса Романа Старовойта

Роман Старовойт, работавший до сегодняшнего дня в должности министра транспорта России, найден мертвым в подмосковном Одинцово. Известно, что рядом с телом высокопоставленного чиновника нашли пистолет.
Несколькими часами ранее стало известно, что президент Владимир Путин подписал указ об освобождении Старовойта от должности главы минтранса.
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По словам источников Baza, тело Старовойта нашли сегодня днем, и не в самой Tesla, а в кустах неподалеку.
Что сейчас творится на месте гибели Старовойта: фото
На парковке возле парка, где нашли тело Романа Старовойта, работают полицейские и следователи. Автомобили Tesla, где погиб чиновник, и Aurus, на котором приехала его охрана, по прежнему стоят на месте происшествия.
Кто заменит Старовойта в кресле министра
Владимир Путин назначил Андрея Никитина исполняющим обязанности главы Минтранса РФ. Михаил Мишустин внес в Госдуму его кандидатуру на пост министра, чтобы избавить от приставки «и. о.».
Ранее Никитин работал на посту губернатора Новгородской области, также занимал пост главы АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». Подробнее о том, кто он такой, можно прочитать здесь.
Личная охрана обнаружила тело Старовойта, подъехав к парковке на его казённом «Аурусе» с включённой мигалкой, — пишет SHOT.
В последний раз имя Старовойта упоминается на сайте Министерства транспорта 4 июля. В сообщении сказано, что он передал российским морякам и речникам поздравительный адрес от премьер-министра Михаила Мишустина и подчеркнул, что начинается новая веха развития отрасли.
Telegram-канал 112 опубликовал видео с парковки, где, по их данным, нашли тело Романа Старовойта.
Авторы Telegram-канала Mash публикуют фото автомобиля, где обнаружили тело Старовойта и уточняют, что это «Tesla Model X 2018 года выпуска. Ради нее Старовойт установил одну из первых электрозарядок в Курской области — на Красной площади».
По данным источника РБК в правоохранительных органах, в отношении Старовойта шла проверка на предмет его причастности к хищениям при строительстве фортификационных сооружений в Курской области.
По некоторым данным, речь идет о многомиллиардных суммах.
По данным Mash, автомобиль Tesla c телом Старовойта стоял в парке имени Малевича у деревни Раздоры в Одинцовском городском округе.
Официальное сообщение СК
Представитель Следственного комитета России Светлана Петренко подтвердила смерть Романа Старовойта и уточнила, что сейчас их сотрудники устанавливают обстоятельства случившегося:
«Сегодня в Одинцовском городском округе в личном автомобиле обнаружено тело бывшего министра транспорта Российской Федерации Романа Владимировича Старовойта с огнестрельным ранением», — сообщила она.
По сведениям журналистов, на бывшего министра транспорта дали показания бывший гендиректор корпорации Владимир Лукин и бывший депутат Курской областной Думы Максим Васильев. Оба находятся в СИЗО.
Mash сообщает, что поводом для вопросов к Старовойту стали его подписи под решением оперштаба Курской области, который разрешил Корпорации развития региона потратить 19 миллиардов рублей из бюджета и самой определять субподрядчиков.
Роману Старовойту было 53 года: краткая биография
В 1995-м он окончил Балтийский государственный технический университет, в 2008-м — Северо-Западную академию государственной службы;
в 2012–2018 годах Старовойт руководил федеральным дорожным агентством;
в октябре 2018-го его назначили замминистра транспорта РФ и врио губернатора Курской области;
2019-м Старовойта избрали губернатором региона;
среди его наград: орден Александра Невского, орден Почета, орден Дружбы, почетная грамота президента РФ, благодарность президента РФ.
По информации Telegram-канала «112», на Старовойта дал показания бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов, которого задержали за хищения при постройке оборонительных сооружений в регионе.