К Курской области подступала колонна боевой техники: онлайн-хроника событий с границы, где шли бои с ВСУ

В течение ночи Вооруженные силы Украины пытались прорваться через границу с РФ. В операции участвовали 300 военных с танками и бронемашинами. Помимо этого, с территории Украины активно запускали беспилотники по приграничным районам. Под обстрел попали не только Курская область, но и Ростовская, Белгородская, Воронежская. В ответ российские войска наносили удары по территории, подконтрольной ВСУ.
В материале собираем главные события и рассказываем, что происходит, в режиме реального времени.
Вертолеты Ка-52 атаковали личный состав и военную технику подразделений ВСУ на границе с Курской областью, сообщили в Минобороны.
Украина не предупреждала США о подготовке к вторжению в Курскую область, сообщили в Госдепе. Тем не менее власти назвали это решение «суверенным».
Операцию по вылазке разрабатывали ВСУ и спецслужбы Британии, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев.
— Была слышна английская речь, — отметил он.
В результате обстрелов Курской области ранен 31 человек, среди них 6 детей, сообщили в Минздраве. Четверо госпитализированных находятся в тяжелом состоянии.
В Курской области ввели режим ЧС, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. Он отметил, что в приграничных районах сохраняется сложная оперативная обстановка.
Многодетные семьи из Суджанского района Курской области поместили в пункты временного размещения. С ними работают психологи и специалисты социальных служб, сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе, Листопадова.
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов поблагодарил всех, кто помогает региону.
— Со многими главами регионов находимся в постоянном контакте. Уже договорились об отправке детей на отдых в загородные лагеря нескольких областей. Пострадавших будем направлять на лечение в столичные клиники. Помощь с транспортом тоже получаем. Кроме того, губернаторы предложили помочь нам в ликвидации последствий атаки украинских террористов, — написал Смирнов в своем телеграм-канале.
Росгвардия усилила меры безопасности на Курской АЭС, заявили в ведомстве.
Погибший при атаке ВСУ в Курской области экипаж скорой помощи представят к госнаградам, сообщили в Минздраве региона со ссылкой на поручение Михаила Мурашко.
В Минобороны показали, как уничтожают военную технику ВСУ в приграничных с Курской областью районах.
ВСУ вновь ударили по Белгородской области, сообщил губернатор.
В селе Никольское Белгородского района ранен мужчина. В Порозе Грайворонского городского округа в результате обстрела пробита кровля социального объекта, выбиты окна и поврежден фасад частного дома. Также оборвалась линия электропередач, временно без света остаются шесть населенных пунктов.
Кроме того, под удар попали села Байцуры и Никольское. Повреждены частный дом и автомобиль.
В мэрии Воронежа уточнили, что после атаки беспилотников в городе повреждены 46 квартир, 43 автомобиля и 8 нежилых помещений.
Глава Белгородской области рассказал о последствиях атак по селам в Краснояружском и Борисовском районах.
В селе Колотиловка число пострадавших увеличилось до трех. К медикам обратились отец и сын. Мужчина получил ушибы и был отравлен домой на амбулаторное лечение, а ребенка госпитализировали с контузией.
В Грузском повреждения получили 14 домов. Как сообщил Вячеслав Гладков, у строений выбиты окна, повреждены кровли и посечены заборы. Серьезные повреждения выявлены в одном частном доме и в ангаре на территории сельхозпредприятия. Село остается без света и газа.
Глава Льговского района Курской области опроверг информацию о том, что на территории муниципального образования ведутся боевые столкновения, которая ранее появилась в соцсетях.
В Судже потеряли 84-летнюю пенсионерку. Внучка Светлана не может с ней связаться, чтобы вывести в безопасное место.
Девушка рассказала, что ее родители живут в Гусево, а бабушка в Александра Борисовна — в Судже. Родственники не смогли уехать, так как дорога находится под обстрелом, пишут «Осторожно, новости».
Родители выходили на связь час назад, а с бабушкой не удается поговорить со вчерашнего вечера. Женщина пряталась в подвале.