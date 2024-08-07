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Происшествия Спецоперация на Украине онлайн-трансляция К Курской области подступала колонна боевой техники: онлайн-хроника событий с границы, где шли бои с ВСУ

К Курской области подступала колонна боевой техники: онлайн-хроника событий с границы, где шли бои с ВСУ

Рассказываем о последних событиях на границе с Украиной

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33 комментария

В течение ночи Вооруженные силы Украины пытались прорваться через границу с РФ. В операции участвовали 300 военных с танками и бронемашинами. Помимо этого, с территории Украины активно запускали беспилотники по приграничным районам. Под обстрел попали не только Курская область, но и Ростовская, Белгородская, Воронежская. В ответ российские войска наносили удары по территории, подконтрольной ВСУ.

В материале собираем главные события и рассказываем, что происходит, в режиме реального времени.

Анастасия Моденова

Вертолеты Ка-52 атаковали личный состав и военную технику подразделений ВСУ на границе с Курской областью, сообщили в Минобороны.

Анастасия Моденова

Украина не предупреждала США о подготовке к вторжению в Курскую область, сообщили в Госдепе. Тем не менее власти назвали это решение «суверенным».

Операцию по вылазке разрабатывали ВСУ и спецслужбы Британии, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев.

— Была слышна английская речь, — отметил он.

Анастасия Моденова

В результате обстрелов Курской области ранен 31 человек, среди них 6 детей, сообщили в Минздраве. Четверо госпитализированных находятся в тяжелом состоянии.

Анастасия Моденова

В Курской области ввели режим ЧС, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. Он отметил, что в приграничных районах сохраняется сложная оперативная обстановка.

Анастасия Моденова

Многодетные семьи из Суджанского района Курской области поместили в пункты временного размещения. С ними работают психологи и специалисты социальных служб, сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе, Листопадова.

Анастасия Моденова

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов поблагодарил всех, кто помогает региону.

— Со многими главами регионов находимся в постоянном контакте. Уже договорились об отправке детей на отдых в загородные лагеря нескольких областей. Пострадавших будем направлять на лечение в столичные клиники. Помощь с транспортом тоже получаем. Кроме того, губернаторы предложили помочь нам в ликвидации последствий атаки украинских террористов, — написал Смирнов в своем телеграм-канале.

Анастасия Моденова

Росгвардия усилила меры безопасности на Курской АЭС, заявили в ведомстве.

Анастасия Моденова

Погибший при атаке ВСУ в Курской области экипаж скорой помощи представят к госнаградам, сообщили в Минздраве региона со ссылкой на поручение Михаила Мурашко.

Анастасия Моденова

В Минобороны показали, как уничтожают военную технику ВСУ в приграничных с Курской областью районах.

Ракетный удар нанесли по месту скопления военной и специальной техники ВСУ
Анастасия Моденова

ВСУ вновь ударили по Белгородской области, сообщил губернатор.

В селе Никольское Белгородского района ранен мужчина. В Порозе Грайворонского городского округа в результате обстрела пробита кровля социального объекта, выбиты окна и поврежден фасад частного дома. Также оборвалась линия электропередач, временно без света остаются шесть населенных пунктов.

Кроме того, под удар попали села Байцуры и Никольское. Повреждены частный дом и автомобиль.

Анастасия Моденова

В мэрии Воронежа уточнили, что после атаки беспилотников в городе повреждены 46 квартир, 43 автомобиля и 8 нежилых помещений.

Анастасия Моденова

Глава Белгородской области рассказал о последствиях атак по селам в Краснояружском и Борисовском районах.

В селе Колотиловка число пострадавших увеличилось до трех. К медикам обратились отец и сын. Мужчина получил ушибы и был отравлен домой на амбулаторное лечение, а ребенка госпитализировали с контузией.

В Грузском повреждения получили 14 домов. Как сообщил Вячеслав Гладков, у строений выбиты окна, повреждены кровли и посечены заборы. Серьезные повреждения выявлены в одном частном доме и в ангаре на территории сельхозпредприятия. Село остается без света и газа.

Анастасия Моденова

Глава Льговского района Курской области опроверг информацию о том, что на территории муниципального образования ведутся боевые столкновения, которая ранее появилась в соцсетях.

Елена Мальцева
Женщина не отвечает на звонки уже сутки

В Судже потеряли 84-летнюю пенсионерку. Внучка Светлана не может с ней связаться, чтобы вывести в безопасное место.

Девушка рассказала, что ее родители живут в Гусево, а бабушка в Александра Борисовна — в Судже. Родственники не смогли уехать, так как дорога находится под обстрелом, пишут «Осторожно, новости».

Родители выходили на связь час назад, а с бабушкой не удается поговорить со вчерашнего вечера. Женщина пряталась в подвале.

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Комментарии
33
Гость
7 августа 2024, 13:31
А ТикТок войска бегут?
Гость
7 августа 2024, 14:48
Полковник Квачков о ситуации в Курской области: «Кстати, а где же тот самый грозный Ахмат-сила? Почему не защитил и не победил врага? Ведь не просто Ахмат, а Ахмат-сила! Скорее всего, он занят лоббированием строительства мечети в Москве. Это более важный вопрос, а не какие-то там мелочи в Курской области. Там срочники справятся»
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