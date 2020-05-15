15 мая пятница
СЕЙЧАС +9°С
usd 73.93
eur 79.90
Тема дня График отключения горячей воды - 2020

Все новости

Все новости
В Ярославской области расширяют количество мест для больных с коронавирусом

В Ярославской области расширяют количество мест для больных с коронавирусом

Власти Ярославской области сообщили о развертывании дополнительных коек для коронавирусных больных. В целом, по данным заместителя председателя правительства области Анатолия Гулина, на 15 мая создано 250 новых мест для пациентов с COVID-19 в больницах № 2 и № 3, а также в одном из корпусов больницы имени Семашко в Ярославле.

Общее количество коек для зараженных коронавирусом сейчас составляет 877. И они заняты на 90%. Кроме больных, у которых подтвержден COVID-19 (на утро 15 мая таких насчитывается 173 человека), на них лежат и другие пациенты с клинической картиной COVID-19.

— Заболеваемость растет: если раньше выявлялось 30–50 пациентов с коронавирусом в день, то сейчас от 80 до 90. Мы создаем дополнительные места, чтобы быть готовыми к приему большого числа больных, если они будут. В целом до конца мая в регионе будет развернуто 1127 коек. Многие с кислородной поддержкой. Кислородное обеспечение — это самое главное, в чем нуждаются сейчас наши пациенты. Затем в зависимости от эпидемиологической обстановки будем готовы перейти к следующему этапу создания новых дополнительных мест, — отметил Гулин.

В ближайшее время еще 250 коек для пациентов с коронавирусом собираются развернуть в Гаврилов-Ямской, Угличской, Ростовской и ряде других районных больниц. Пока же в стационары Гаврилов-Яма и Тутаева решено госпитализировать пациентов из Ярославля, у которых COVID не подтвержден, но есть симптомы ОРВИ и пневмония.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

коронавирус
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (3)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!