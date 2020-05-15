Власти Ярославской области сообщили о развертывании дополнительных коек для коронавирусных больных. В целом, по данным заместителя председателя правительства области Анатолия Гулина, на 15 мая создано 250 новых мест для пациентов с COVID-19 в больницах № 2 и № 3, а также в одном из корпусов больницы имени Семашко в Ярославле.
Общее количество коек для зараженных коронавирусом сейчас составляет 877. И они заняты на 90%. Кроме больных, у которых подтвержден COVID-19 (на утро 15 мая таких насчитывается 173 человека), на них лежат и другие пациенты с клинической картиной COVID-19.
— Заболеваемость растет: если раньше выявлялось 30–50 пациентов с коронавирусом в день, то сейчас от 80 до 90. Мы создаем дополнительные места, чтобы быть готовыми к приему большого числа больных, если они будут. В целом до конца мая в регионе будет развернуто
В ближайшее время еще 250 коек для пациентов с коронавирусом собираются развернуть в Гаврилов-Ямской, Угличской, Ростовской и ряде других районных больниц. Пока же в стационары Гаврилов-Яма и Тутаева решено госпитализировать пациентов из Ярославля, у которых COVID не подтвержден, но есть симптомы ОРВИ и пневмония.