Власти Ярославской области сообщили о развертывании дополнительных коек для коронавирусных больных. В целом, по данным заместителя председателя правительства области Анатолия Гулина, на 15 мая создано 250 новых мест для пациентов с COVID-19 в больницах № 2 и № 3, а также в одном из корпусов больницы имени Семашко в Ярославле.

Общее количество коек для зараженных коронавирусом сейчас составляет 877. И они заняты на 90%. Кроме больных, у которых подтвержден COVID-19 (на утро 15 мая таких насчитывается 173 человека), на них лежат и другие пациенты с клинической картиной COVID-19.

