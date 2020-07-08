Почему ярославцам не показывают проект роскошного бутик-отеля на набережной: ответ застройщика

«Процесс пошел», — в тревоге написала на своей странице в фейсбуке градозащитница Ольга Мазанова, имея в виду строительство отеля на Волжской набережной в Ярославле. Активистку очень волнует, что не опубликован проект гостиницы, а дело уже сдвинулось. Действительно, за глухим забором стройки сейчас стоят бытовки, шумят инструментами. В общем, что-то явно происходит.
Мы выяснили, на какой стадии сейчас находится проект по строительству бутик-отеля на Волжской набережной, дом № 1. История с возведением в этом месте гостиницы тянется уже много лет и, похоже, подходит к финальной стадии. Чего нам ждать от проекта, рассказала представитель фирмы-застройщика «ИНТЕР-отель».
С чего всё началось
Застройщиком гостиницы является компания «ИНТЕР-отель». Эта фирма уже более десяти лет не оставляет попыток возвести отель в зоне ЮНЕСКО Ярославля. Ещё в преддверии 1000-летия города от стен Митрополичьих палат убрали станцию юннатов и начали на территории археологические раскопки. Именно тогда появилась первая информация, что здесь хотят «воткнуть» гостиницу. Правда, с первым проектом отеля, напоминающего ажурный ларец, компания так и не получила от мэрии разрешения на строительство. Это произошло ещё при Евгении Урлашове в 2012 году. Тогда власти провели народный опрос по поводу предполагаемой стройки и услышали от жителей однозначное нет.
Официально поводом для отказа стало отсутствие в заключении экспертизы пункта о соответствии проектной документации требованиям государственной охраны объектов культурного наследия. При этом высота гостиницы, рассчитанной на 240 постояльцев, по проекту составляла более 17 метров — это выше, чем все примыкающие исторические здания. Специалисты мэрии посчитали это нарушением проектов зон охраны объектов культурного наследия. Впрочем, у застройщика оставалось право переделать проект.
Застройщик попытался оспорить отказ в суде, но проиграл.
Губернатор дал добро
Новый виток в эпопее со строительством гостиницы случился в 2017 году. Тогда губернатор Дмитрий Миронов и Алексей Репик, российский миллиардер, председатель совета директоров компании «Р-Фарм», производственные комплексы которой располагаются в Ярославле и Ростове Великом, подписали соглашение о строительстве на Волжской набережной пятизвездочного гостиничного комплекса. При этом застройщиком осталась та же фирма «ИНТЕР-отель».
— Новое строительство на этом месте возможно в рамках возрождения и регенерации исторических памятников, — обосновал своё решение губернатор. — Конечно, мы должны максимально учитывать требования ЮНЕСКО и всех нормативных документов. Предыдущий проект не прошел согласования, и на сегодняшний момент мы имеем забор, котлован и полуразрушенный объект. И всё это — в центре столицы Золотого кольца. Ситуацию необходимо исправлять. Строительство в Ярославле пятизвездочного гостиничного комплекса, безусловно, окажет положительное влияние на повышение туристической привлекательности нашей области.
По договоренностям, объект должен быть сдан до конца 2021 года.
Алексей Репик сделал ответный реверанс и подчеркнул: потенциал региона стал более интересен для инвесторов.
— Я надеюсь, что более миллиарда рублей, которые мы планируем вложить в проект, не только вернутся к нам как к инвесторам, но и позволят получить удовольствие и радость от наличия в родном уже для меня Ярославле гостиничного комплекса высочайшего уровня, — сказал Репик.
В рамках этого соглашения по распоряжению губернатора Ярославской области землю под гостиницу компании «ИНТЕР-отель» выдали без проведения торгов в аренду на пять лет. После этого застройщик начал разрабатывать новый проект.
Какой будет гостиница
Новый всплеск интереса к гостинице произошел после поста в соцсетях градозащитницы и архитектора Ольги Мазановой. Она сообщила, что на сайте Департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области вывешен на общественное обсуждение акт государственной историко-культурной экспертизы о мерах по сохранению примыкающих объектов культурного наследия — Стрелки и культурного слоя — при газификации новой гостиницы. Эксперт дал на это положительное заключение. Но Ольгу Мазанову волнует другое.
— Меня как архитектора и градозащитника беспокоит закрытость принятия решений о строительстве. Я считаю, что это настолько важное для города место, что обязательно нужно проводить открытый архитектурный конкурс на эскизный проект застройки этого квартала. Вынести проект на профессиональный градостроительный совет. И устроить широкое общественное обсуждение. Вместо этого решения принимаются кулуарно. Проект гостиницы вообще нигде не опубликован. Его не показывают даже профессиональному сообществу архитекторов. Это неправильная градостроительная политика, так как существует угроза искажения исторического облика центра Ярославля и некорректного внедрения новой застройки в самое сердце древнего Ярославля, — пояснила она.
Мы связались с директором компании «ИНТЕР-отель» Валерией Даевой. Она рассказала, что происходит.
— Сейчас идёт завершающая стадия проектирования, на территории Академия наук проводит раскопки. Когда эти работы будут закончены, будет проведён выбор подрядчиков на строительство, и потом начнётся само строительство, — пояснила она.
К строительству компания намерена приступить осенью. Возможно, уже в сентябре.
— Это будет бутик-отель. В нём планируется около 37 номеров, площади для проведения конференций, деловых встреч. Если не ошибаюсь, там будет два этажа. Всё будет вписываться в концепцию архитектуры Волжской набережной, — заверила Даева.
Показать проект в компании пообещали после завершения проектирования.
— Я думаю, мы проведем встречу, я отвечу на все вопросы. Но сейчас мы должны закончить проектирование и получить соответствующие документы, связанные с Министерством культуры, так как речь идёт о зоне ЮНЕСКО, — сказала Валерия Даева.
Место для строительства отеля