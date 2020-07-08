Почему ярославцам не показывают проект роскошного бутик-отеля на набережной: ответ застройщика

По договоренностям, объект должен быть сдан до конца 2021 года.



Алексей Репик сделал ответный реверанс и подчеркнул: потенциал региона стал более интересен для инвесторов.



— Я надеюсь, что более миллиарда рублей, которые мы планируем вложить в проект, не только вернутся к нам как к инвесторам, но и позволят получить удовольствие и радость от наличия в родном уже для меня Ярославле гостиничного комплекса высочайшего уровня, — сказал Репик.

В рамках этого соглашения по распоряжению губернатора Ярославской области землю под гостиницу компании «ИНТЕР-отель» выдали без проведения торгов в аренду на пять лет. После этого застройщик начал разрабатывать новый проект.

Какой будет гостиница



Новый всплеск интереса к гостинице произошел после поста в соцсетях градозащитницы и архитектора Ольги Мазановой. Она сообщила, что на сайте Департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области вывешен на общественное обсуждение акт государственной историко-культурной экспертизы о мерах по сохранению примыкающих объектов культурного наследия — Стрелки и культурного слоя — при газификации новой гостиницы. Эксперт дал на это положительное заключение. Но Ольгу Мазанову волнует другое.

