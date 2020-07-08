Умершие от COVID и разгром могилы Ткаченко: что случилось в Ярославской области за сутки. Коротко

Доброе утро, друзья! Каждое утро мы делаем для вас краткий обзор самых важных новостей за минувшие сутки. Что произошло в Ярославской области к утру 8 июля:



в одном из жилых домов Ярославля рухнул потолок. В мэрии о проблеме знают, но решать ее не очень спешат. Несколько дней назад рабочие заделали в крыше дыру, однако свисающие глыбы штукатурки и завалы убирать не стали. Мы подготовили репортаж из жуткого дома;



статистика по коронавирусу в Ярославской области сегодня резко двинулась в худшую сторону. На утро 7 июля федеральный оперативный штаб сообщил о трёх умерших и 38 новых заражённых;



на Акуловских карьерах в Борисоглебском районе утонула 15-летняя девочка-подросток. Погибшая спасла младшую сестру, которая начала тонуть, но сама выбраться не смогла;



на пляже у Павловской рощи прошел рейд. Инспекторы выгоняли купающихся из воды. Фото- и видеорепортаж с пляжа;

появилось видео жуткого ДТП на перекрестке Свободы и Горвала, произошедшего 6 июня. На кадрах видно, что мотоциклист выехал на перекресток под красный.

выяснилось, что памятник Ивану Ткаченко разбила женщина. Произошедшее попало на камеры.