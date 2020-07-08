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Тема дняПамятник Ивану Ткаченко разгромила женщина. Видео

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Умершие от COVID и разгром могилы Ткаченко: что случилось в Ярославской области за сутки. Коротко

Последние новости, актуальные к утру 8 июля

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Главные новости к утру 8 июля

Главные новости к утру 8 июля

Доброе утро, друзья! Каждое утро мы делаем для вас краткий обзор самых важных новостей за минувшие сутки. Что произошло в Ярославской области к утру 8 июля:

  • в одном из жилых домов Ярославля рухнул потолок. В мэрии о проблеме знают, но решать ее не очень спешат. Несколько дней назад рабочие заделали в крыше дыру, однако свисающие глыбы штукатурки и завалы убирать не стали. Мы подготовили репортаж из жуткого дома;
  • статистика по коронавирусу в Ярославской области сегодня резко двинулась в худшую сторону. На утро 7 июля федеральный оперативный штаб сообщил о трёх умерших и 38 новых заражённых;
  • на Акуловских карьерах в Борисоглебском районе утонула 15-летняя девочка-подросток. Погибшая спасла младшую сестру, которая начала тонуть, но сама выбраться не смогла;
  • на пляже у Павловской рощи прошел рейд. Инспекторы выгоняли купающихся из воды. Фото- и видеорепортаж с пляжа;
  • появилось видео жуткого ДТП на перекрестке Свободы и Горвала, произошедшего 6 июня. На кадрах видно, что мотоциклист выехал на перекресток под красный.
  • выяснилось, что памятник Ивану Ткаченко разбила женщина. Произошедшее попало на камеры.

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