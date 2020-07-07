В Ярославской области от коронавируса умерли 3 человека. Заболели ещё 38

Статистика по коронавирусу в Ярославской области сегодня резко двинулась в худшую сторону. На утро 7 июля федеральный оперативный штаб сообщил о трёх умерших и 38 новых заражённых.



— За всё время пандемии в Ярославской области заболели 5069 человек, умерли 22, — уточнили в Информационном центре по коронавирусу в России.

Выздоровели за сутки в Ярославской области 157 человек.