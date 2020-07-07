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В Ярославской области от коронавируса умерли 3 человека. Заболели ещё 38

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Статистика по коронавирусу продолжает расти в худшую сторону&nbsp;

Статистика по коронавирусу продолжает расти в худшую сторону 

В Ярославской области от коронавируса скончались три человека

Статистика по коронавирусу в Ярославской области сегодня резко двинулась в худшую сторону. На утро 7 июля федеральный оперативный штаб сообщил о трёх умерших и 38 новых заражённых.

— За всё время пандемии в Ярославской области заболели 5069 человек, умерли 22, — уточнили в Информационном центре по коронавирусу в России.

Выздоровели за сутки в Ярославской области 157 человек.

В целом по стране за последние сутки коронавирус подтвердился у 6368 человек, из них 29,9% переносят заболевание без симптомов, большая часть заболевших сдавали тесты, уже имея признаки COVID-19. За последние сутки в стране всплеск смертности — от инфекции умерли 198 человек (10 494 за всё время).

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коронавируссмерть от COVID-19
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