В Ярославской области от коронавируса умерли 3 человека. Заболели ещё 38

В Ярославской области от коронавируса скончались три человека
Статистика по коронавирусу в Ярославской области сегодня резко двинулась в худшую сторону. На утро 7 июля федеральный оперативный штаб сообщил о трёх умерших и 38 новых заражённых.
— За всё время пандемии в Ярославской области заболели 5069 человек, умерли 22, — уточнили в Информационном центре по коронавирусу в России.
Выздоровели за сутки в Ярославской области 157 человек.
В целом по стране за последние сутки коронавирус подтвердился у 6368 человек, из них 29,9% переносят заболевание без симптомов, большая часть заболевших сдавали тесты, уже имея признаки COVID-19. За последние сутки в стране всплеск смертности — от инфекции умерли 198 человек (10 494 за всё время).