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Синоптики прогнозируют жаркую погоду на этой неделе

Синоптики прогнозируют жаркую погоду на этой неделе

Ярославцев после продолжительного ненастья наконец-то порадует погода. По словам специалистов, регион накроет жара, присущая южным европейским странам. Синоптики прогнозируют, что на протяжении всей недели стоит ожидать теплую комфортную температуру, а в среду и в четверг воздух прогреется аж до +27 градусов.

— На Центральную Россию природа перенесёт климатические условия южной Греции, — рассказали специалисты центра «Фобос». — На Русскую равнину пришла жара. Облаков будет немного, кратковременные грозовые дожди прогнозируются лишь изредка, поэтому воздух будет хорошо прогреваться.

Сегодня днём ожидается малооблачная погода, небольшой дождь, +24... +26 °С, ветер юго-восточный, умеренный. Атмосферное давление в пределах нормы. Ближайшей ночью будет ясная погода, температура +14... +16 °С. Атмосферное давление в пределах нормы.

9 июня в течение суток ожидается ясная погода; ночью +14... +16 °С, днем +24... +26 °С, ветер юго-восточный, умеренный.

10 июня ожидается ясная погода; ночью +15... +17 °С, днем +25... +27 °С, ветер слабый.

11 июня в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь, возможна гроза; ночью +16... +18 °С, днем +26... +28 °С, ветер западный, умеренный.

12 июня ожидается переменная облачность; ночью +16... +18 °С, днем +19... +21 °С, ветер северо-восточный, умеренный.

Ранее синоптики сообщали, что хорошая погода все-таки придёт в Центральную Россию. Специалисты ожидают очень комфортное лето, которое прозвали малиновым из-за того, что температура в каждом из месяцев будет превышать климатическую норму.

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