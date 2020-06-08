Ярославцев после продолжительного ненастья наконец-то порадует погода. По словам специалистов, регион накроет жара, присущая южным европейским странам. Синоптики прогнозируют, что на протяжении всей недели стоит ожидать теплую комфортную температуру, а в среду и в четверг воздух прогреется аж до +27 градусов.
— На Центральную Россию природа перенесёт климатические условия южной Греции, — рассказали специалисты центра «Фобос». — На Русскую равнину пришла жара. Облаков будет немного, кратковременные грозовые дожди прогнозируются лишь изредка, поэтому воздух будет хорошо прогреваться.
Сегодня днём ожидается малооблачная погода, небольшой дождь, +24... +26 °С, ветер юго-восточный, умеренный. Атмосферное давление в пределах нормы. Ближайшей ночью будет ясная погода, температура +14... +16 °С. Атмосферное давление в пределах нормы.
9 июня в течение суток ожидается ясная погода; ночью +14... +16 °С, днем +24... +26 °С, ветер юго-восточный, умеренный.
10 июня ожидается ясная погода; ночью +15... +17 °С, днем +25... +27 °С, ветер слабый.
11 июня в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь, возможна гроза; ночью +16... +18 °С, днем +26... +28 °С, ветер западный, умеренный.
12 июня ожидается переменная облачность; ночью +16... +18 °С, днем +19... +21 °С, ветер северо-восточный, умеренный.
Ранее синоптики сообщали, что хорошая погода все-таки придёт в Центральную Россию. Специалисты ожидают очень комфортное лето, которое прозвали малиновым из-за того, что температура в каждом из месяцев будет превышать климатическую норму.