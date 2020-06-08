Ярославцев после продолжительного ненастья наконец-то порадует погода. По словам специалистов, регион накроет жара, присущая южным европейским странам. Синоптики прогнозируют, что на протяжении всей недели стоит ожидать теплую комфортную температуру, а в среду и в четверг воздух прогреется аж до +27 градусов.



— На Центральную Россию природа перенесёт климатические условия южной Греции, — рассказали специалисты центра «Фобос». — На Русскую равнину пришла жара. Облаков будет немного, кратковременные грозовые дожди прогнозируются лишь изредка, поэтому воздух будет хорошо прогреваться.