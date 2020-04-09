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Так выглядит коробка продуктов на две недели в Ярославле

Так выглядит коробка продуктов на две недели в Ярославле

В Ярославской области подсчитали — 39,5 тысячи детей имеют право на бесплатное питание в школе. А значит, им должны предоставить продуктовые наборы сейчас, когда идёт дистанционное обучение.

— Выдача наборов запланирована сразу на две недели из расчета 50 рублей в день при одноразовом питании или 100 рублей в день при двухразовом питании с учетом 5-дневного или 6-дневного режима работы образовательной организации, — рассказала директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода.

В состав наборов входят:

  • крупы;
  • мясные и рыбные консервы;
  • макароны;
  • кондитерские изделия;
  • сахар;
  • чай;
  • масло;
  • сгущенное молоко;
  • соки;
  • другие продукты.

В каждом районе состав устанавливают самостоятельно.

— Формируют и выдают наборы непосредственно в образовательных организациях — школах или колледжах. Передача продуктов питания в семьи осуществляется по графику с соблюдением всех санитарных норм и правил. В случае удаленности населенного пункта от образовательной организации доставлять наборы будет школьный автобус, — рассказали в оперативном штабе Ярославской области.

Какие продуктовые наборы дают в разных регионах страны, можно посмотреть в нашей подборке.

Напомним, сейчас в Ярославской области 13 человек, больных коронавирусом. В регионе введен режим самоизоляции, дети переведены на дистанционное обучение.

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коронавирусCOVID-19дистанционное обучениесухой паёк
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