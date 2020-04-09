В Ярославской области подсчитали —
— Выдача наборов запланирована сразу на две недели из расчета
В состав наборов входят:
- крупы;
- мясные и рыбные консервы;
- макароны;
- кондитерские изделия;
- сахар;
- чай;
- масло;
- сгущенное молоко;
- соки;
- другие продукты.
В каждом районе состав устанавливают самостоятельно.
— Формируют и выдают наборы непосредственно в образовательных организациях — школах или колледжах. Передача продуктов питания в семьи осуществляется по графику с соблюдением всех санитарных норм и правил. В случае удаленности населенного пункта от образовательной организации доставлять наборы будет школьный автобус, — рассказали в оперативном штабе Ярославской области.
Какие продуктовые наборы дают в разных регионах страны, можно посмотреть в нашей подборке.
Напомним, сейчас в Ярославской области 13 человек, больных коронавирусом. В регионе введен режим самоизоляции, дети переведены на дистанционное обучение.