В Ярославской области подсчитали — 39,5 тысячи детей имеют право на бесплатное питание в школе. А значит, им должны предоставить продуктовые наборы сейчас, когда идёт дистанционное обучение.

— Выдача наборов запланирована сразу на две недели из расчета 50 рублей в день при одноразовом питании или 100 рублей в день при двухразовом питании с учетом 5-дневного или 6-дневного режима работы образовательной организации, — рассказала директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода.