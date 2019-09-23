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Интервью

Как Ярославль будут убирать зимой: 7 главных обещаний городских властей

Глава департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров подробно рассказал о подготовке к холодам

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В этом году ответственным за зимнюю уборку города стал и. о. директора ДГХ мэрии Ярославля Ярослав Овчаров&nbsp;

В этом году ответственным за зимнюю уборку города стал и. о. директора ДГХ мэрии Ярославля Ярослав Овчаров 

Уже на днях первые морозы ущипнут нас за нос, уже и первый снег выпал. Всё, вспомнили, зима не за горами. А вспомнили ли об этом в департаменте городского хозяйства?

В прошлом году в Ярославле власти еле справлялись с зимней уборкой города. Мы об этом писали и после этого даже получили судебный иск. Но сейчас всё поменялось. Самое главное, сменились кадры. В том числе и появился новый человек, на плечи которого теперь легла вся ответственность за это. Накануне городские власти официально сообщили о назначении Ярослава Овчарова на пост и. о. директора департамента городского хозяйства мэрии Ярославля.

Руководитель департамента городского хозяйства ответил на вопросы журналиста 76.RU

Руководитель департамента городского хозяйства ответил на вопросы журналиста 76.RU

Мы спросили лично у нового руководителя ДГХ Ярослава Овчарова, как будут убирать город предстоящей зимой.

О назначении Ярослава Овчарова на место, которое освободил бывший глава ДГХ Сергей Тальянов, стало известно в середине сентября. Бывший руководитель департамента уволился, сообщив горожанам, что он поехал «набираться опыта в другом регионе». Он стал директором департамента около года назад ещё при предыдущем мэре Владимире Слепцове. В отличие от многих других чиновников, он смог сохранить своё место с приходом Владимира Волкова. До Ярославля Тальянов работал в правительстве Ивановской области и ушёл оттуда после скандала. Ярославский общественник Темур Абдуллаев поделился своими мыслями по поводу назначения Ярослава Овчарова на пост главы директора департамента городского хозяйства мэрии Ярославля, который уже приступил к работе с приставкой «и. о.». Активист откровенно рассказал, что знает о чиновнике, и поделился мыслями по поводу его работы в новой должности.

Обещание № 1: проблем с отоплением не будет

Тепло в квартиры ярославцев обещают начать давать с 1 октября&nbsp;

Тепло в квартиры ярославцев обещают начать давать с 1 октября 

— Вы недавно заступили на должность и сказали, что первая цель, которую вам поставил мэр, — подготовить город к отопительному сезону.

— Всё верно. И город к отопительному сезону готов, вопросов никаких по этой теме нет. Подписано распоряжение о том, что отопительный сезон начинается 24 сентября. Сейчас ещё раз посмотрим погодные графики, и возможно, что уже с 23-го числа мы начнём отапливать объекты социальной сферы, а всех остальных в плановом режиме будем подключать с 27 сентября.

— Все теплосети исправны и все трубы закопаны?

— Да, всё уже подключается, в том числе энергетический блок. Никаких проблем быть не должно.

— Горячие «гейзеры» не забьют в октябре?

— Мы не исключаем, что локальные аварии могут быть. Они и в прошлом году были. Но мы всё посмотрели, всё проверили; в подготовительный сезон всё опрессовывали, давили — вроде работает. Не исключаем, что когда запустим всё на полную мощность, через два-три дня что-то произойдёт. Но все службы готовы к экстренному реагированию. Плюс к этому будет время на тест, ведь мы раньше начинаем отопительный сезон. Проблем быть не должно.

Обещание № 2: техника не будет простаивать по ночам

Власти пересмотрели подход к работе по уборке города в ночное время

Власти пересмотрели подход к работе по уборке города в ночное время

— Но проблемы, похоже, будут с зимней уборкой города. Переживаю, не повторилось бы то, что было в прошлом году.

— В прошлом году обильных снегопадов было много. В предстоящем сезоне мы планируем продолжать практику «снежных билетов» в дни снегопадов. Я и сам в прошлом году в особо снежные дни на машине никуда не выезжал.

— Была ещё практика: по чётным числам запрещать парковку на одной стороне улицы, по нечётным — на другой.

— Это тоже прорабатывали. На базе «Спецавтохозяйства» даже знаки для этого есть. Думаю, что эту систему попробуем возродить на улицах в зоне ЮНЕСКО, где узко и стеснённые условия.

— А на магистралях? Московский, Ленинградский, Авиаторов...

— Так у нас же там никто не паркуется, особенно на Московском проспекте. По поводу Авиаторов — возьмём на заметку. Но там, как и на Ленинградском проспекте, бывают только разовые случаи, когда на обочине бросают полуприцепы или ещё что-то.

— Слышал, что вы проводили какую-то логистику и в этом году уборочная техника поедет по новым маршрутам. Что изменится?

— Мы постарались всё выстроить в более логическую цепочку, чтобы техника шла и по пути заходила ещё и в соседние кварталы. Раньше было так — сначала отработал один участок, и только потом идёт переброс техники во второй. Ещё мы планируем организовывать питание на месте работ, чтобы технику и рабочих не гонять через весь город туда-сюда. И мы решили немного изменить график работы ночной смены: начинать они будут чуть позже, а заканчивать чуть раньше, но работать без перерыва. Откуда в прошлом году столько было фото в интернете, когда снег идёт, а техника стоит. Это как раз люди своими гаджетами делали снимки во время перерыва.

Обещание № 3: снегоуборочной техники будет больше

Ярослав Овчаров считает, что дефицита снегоуборочной техники в этом году быть не должно

Ярослав Овчаров считает, что дефицита снегоуборочной техники в этом году быть не должно

—Техника-то готова? А то ведь каждый год в день первого снегопада выясняется, что то бензина нет, то водителей, то ещё что-то пошло не так. Хотя каждую осень говорят — всё готово.

— Та техника, которую удалось посмотреть, готова. Ждём ещё окончательные акты от нашего заказчика. Есть порядка 141 единицы техники: 63 — у «Спецавтохозяйства» и 78 — у субподрядчика.

— Насколько это больше, чем в прошлом году?

— В прошлом году заявили, что у «Спецавтохозяйства» был резерв по технике. Но, к сожалению, эта техника не смогла выйти на линии — она не была обслужена должным образом. Точнее, выходило звено — 5–6 единиц, но 2–3 единицы через несколько минут возвращались обратно на ремонт. То есть они вроде и были, но они изношены. В этом году мы технику обновили — из малой механизации докупили семь единиц плюс пылесос, ещё один пылесос нашли и договорились о передаче ряда техники из Москвы. Там в основном «летучки» будут и самосвалы.

— И всё же хотелось бы поконкретнее: это на 20% больше, чем в прошлом году, или на 2%?

— В процентах сказать пока не могу, ещё предстоит проанализировать. Скажу так: согласно тем маршрутным листам, которые предоставляло «Спецавтохозяйство», техники хватает из расчёта нормативов. Но мы прекрасно понимаем, что это только при идеальных условиях — взяли нормативы от площадей, улиц, количества звеньев... Но во время обильных снегопадов будем привлекать помощь — есть договорённости с компанией «Ярдормост» и фирмой из Углича. В пиковые нагрузки они смогут нам давать по десять единиц техники. В прошлом году такая практика работала. И управляющие компании будем понуждать быстро убирать межквартальные проезды и прилегающие территории, а не только сами дворы. Раньше они позволяли себе работать сквозь рукава — ночь спим, днём работаем. Так не годится. Если ночью идёт снегопад, то утром люди должны иметь возможность выехать из двора.

Обещание № 4: тротуары будут чистыми

Чиновник пообещал лично ходить по городу, чтобы удостовериться, что пешеходам не тяжело передвигаться по улицам

Чиновник пообещал лично ходить по городу, чтобы удостовериться, что пешеходам не тяжело передвигаться по улицам

— То есть проблема только в лени «управляшек»?

— Нет, но эта проблема была. Бывало и так получалось, что мы чистим тротуар вдоль дома, а на следующий день приходим — управляющая компания всё завалила снегом с крыши. Будем синхронизировать работу служб, чтобы такого не было.

— Прошлой зимой по тротуарам было не пролезть не только от того, что на них снега с крыш накидали, а потому что город не справился с их уборкой. Честно, они были ужасными. Дорожные активисты уверены, что и в этом году вы не справитесь.

— Уверенность — это, конечно, хорошо. Но мы будем прилагать все усилия, чтобы справиться. Мы закупили и гранитную крошку, которую будем перемешивать с солью и использовать на тротуарах в зоне ЮНЕСКО, ручников будет больше, ещё и на малую механизацию упор сделали. Именно тротуарной техники у нас добавилось.

— Нам про мраморную крошку, пылесосы и современные жидкие реагенты уже несколько лет рассказывают, а в итоге тротуары попросту засыпают песком, а потом пешеходные зоны превращаются в грязно-снежное месиво.

— По жидкому реагенту в прошлые годы была одна проблема — в пиковую нагрузку минеральный рассол было негде взять. Поставщики в Медягино и на Промышленной улице не справлялись с нагрузкой. Машины подъезжали, но... То у них помпа сломается, то скважины были не готовы. Мы как потребители готовы были брать реагент и стояли в очереди, но бизнесмены не справлялись с нагрузками. Сейчас же мы планируем на базе нашего «Спецавтохозяйства» закупить и поставить установку по смешиванию и приготовлению искусственного рассола. Во-первых, у нас будет свой реагент, во-вторых, это удешевит процесс уборки города, и в-третьих, это даст дополнительную прибыль «Спецавтохозяйству» на развитие и закупку новой техники.

— То есть песком не завалите нас?

— Песко-соляную смесь тоже будем использовать. И не только на тротуарах, но и на проезжей части. Но не на центральных улицах — с жидким реагентом будем работать в зоне ЮНЕСКО и на основных магистралях. Пока, к сожалению, только так. Основная задача по тротуарам — убрать скользкость.

Обещание № 5: на все жалобы горожан будет реакция

Сообщить властям свои претензии по уборке города можно по телефону или через интернет

Сообщить властям свои претензии по уборке города можно по телефону или через интернет

— Ваш предшественник тоже убирал скользкость и даже был уверен, что у него получается. А у нас в это время редактор на коньках по центру города каталась.

— Я большинство всех объектов посещаю лично. Зимой я тоже не собираюсь сидеть в кабинете. И не я один — по вечерам и ночам у нас будут организованы дежурства. Будут ответственные и от нашего департамента, и от «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ», и от территориальных городских администраций.

— Это будут люди, в обязанности которых будет входить ходить по тротуарам и оценивать их уборку?

— Можно и так, конечно, сказать. В общем, в пиковую нагрузку мы ночью будем на объектах.

— Ваши люди всё равно не везде дойдут. Куда сообщать о проблемах с уборкой горожанам, районы которых не попадут в поле видимости дежурных?

— Максимальная готовность есть, но никто не говорит, что не может быть сбоев. Сбои будем решать в ручном режиме. Есть единая дежурно-диспетчерская служба, куда можно позвонить по телефону (4852) 40-40-40. Заявки, которые поступают туда, все обрабатываются. Есть также одноименная официальная группа во «ВКонтакте» — ЕДДС, где можно задать любой вопрос. Идёт также сбор данных из интернета: постоянно мониторятся наиболее популярные городские паблики в соцсетях.

Обещание № 6: глыба с крыши никого не прибьёт

Крышам этой зимой обещают уделить особое внимание

Крышам этой зимой обещают уделить особое внимание

— Да, и решить бы так называемую проблему сигнальных ленточек. Исторически сложилось, что в Ярославле привязывают красно-белую полиэтиленовую полосочку к ржавой треноге или водосточной трубе, и считается, что стало безопасно. Эти ленточки рвутся, перемешиваются со снегом, а потом на людей сверху сосульки падают.

— Я понял, о чём речь. Это в основном в Кировском и Ленинском районах, где тротуары вплотную подходят к домам со скатными крышами. Согласен, стоит отгородить во время активного снеготаяния опасные участки понадёжнее. Замечание принимаю, запишу себе и дам поручение, чтобы проработали.

— Может, проще решать проблему заранее — чистить крыши, пока с них не начали глыбы свисать?

— Да, этот вопрос решаемый. В этом году мы попробуем чистить кровли, не дожидаясь снежных шапок на них. Будем требовать, чтобы собственники не только чистили крыши, но и увозили за собой снег, а не сбрасывали его на тротуары.

Обещание № 7: деньги на решение проблем найдутся

Ярослав Овчаров уверен, что в случае коллапса помогут соседи

Ярослав Овчаров уверен, что в случае коллапса помогут соседи

— И всё же, если город провалит уборку города: машины будут биться, пешеходы будут ломать ноги на тротуарах, на людей будут падать с крыш ледяные глыбы, лично вы что тогда сделаете?

— Мы постараемся такого не допустить всеми правдами и неправдами, но мы же пока не знаем, как зима сложится. Если мы будем понимать, что город проваливает уборку, то будем привлекать дополнительную технику, может, из соседних регионов.

— И деньги на это найдёте?

— Для этих целей деньги будут обязательно выделены.

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    КОММЕНТАРИИ (12)

    Гость
    23 сен 2019 в 13:10

    Смысл ответов на поставленные вопросы сводится к одному : ну я пока не знаю как получится, надо проанализировать, возьмем на заметку. Зима на носу, а он еще только анализировать собрался. В общем, Михаил, вся надежда только на вас. Не давайте им там спуску.

    Гость
    23 сен 2019 в 12:45

    "Отгородить опасные участки понадёжнее"? Т.е. он собирается выставить на тротуары капитальные заграждения, а пешеходы, рискуя жизнью, будут ходить по проезжей части?

    Гость
    23 сен 2019 в 12:24

    Ну этот мужик все наладить :-))) вон в Иваново он какую благодать сотворил :-))) весь город счастлив :-)))) =