Как Ярославль будут убирать зимой: 7 главных обещаний городских властей

В этом году ответственным за зимнюю уборку города стал и. о. директора ДГХ мэрии Ярославля Ярослав Овчаров Фото: Александра Савельева

Уже на днях первые морозы ущипнут нас за нос, уже и первый снег выпал. Всё, вспомнили, зима не за горами. А вспомнили ли об этом в департаменте городского хозяйства? В прошлом году в Ярославле власти еле справлялись с зимней уборкой города. Мы об этом писали и после этого даже получили судебный иск. Но сейчас всё поменялось. Самое главное, сменились кадры. В том числе и появился новый человек, на плечи которого теперь легла вся ответственность за это. Накануне городские власти официально сообщили о назначении Ярослава Овчарова на пост и. о. директора департамента городского хозяйства мэрии Ярославля.

Руководитель департамента городского хозяйства ответил на вопросы журналиста 76.RU Фото: Александра Савельева

Мы спросили лично у нового руководителя ДГХ Ярослава Овчарова, как будут убирать город предстоящей зимой.

О назначении Ярослава Овчарова на место, которое освободил бывший глава ДГХ Сергей Тальянов, стало известно в середине сентября. Бывший руководитель департамента уволился, сообщив горожанам, что он поехал «набираться опыта в другом регионе». Он стал директором департамента около года назад ещё при предыдущем мэре Владимире Слепцове. В отличие от многих других чиновников, он смог сохранить своё место с приходом Владимира Волкова. До Ярославля Тальянов работал в правительстве Ивановской области и ушёл оттуда после скандала. Ярославский общественник Темур Абдуллаев поделился своими мыслями по поводу назначения Ярослава Овчарова на пост главы директора департамента городского хозяйства мэрии Ярославля, который уже приступил к работе с приставкой «и. о.». Активист откровенно рассказал, что знает о чиновнике, и поделился мыслями по поводу его работы в новой должности.

Обещание № 1: проблем с отоплением не будет

Тепло в квартиры ярославцев обещают начать давать с 1 октября Фото: Александра Савельева

— Вы недавно заступили на должность и сказали, что первая цель, которую вам поставил мэр, — подготовить город к отопительному сезону.

— Всё верно. И город к отопительному сезону готов, вопросов никаких по этой теме нет. Подписано распоряжение о том, что отопительный сезон начинается 24 сентября. Сейчас ещё раз посмотрим погодные графики, и возможно, что уже с 23-го числа мы начнём отапливать объекты социальной сферы, а всех остальных в плановом режиме будем подключать с 27 сентября.

— Все теплосети исправны и все трубы закопаны?

— Да, всё уже подключается, в том числе энергетический блок. Никаких проблем быть не должно.

— Горячие «гейзеры» не забьют в октябре?

— Мы не исключаем, что локальные аварии могут быть. Они и в прошлом году были. Но мы всё посмотрели, всё проверили; в подготовительный сезон всё опрессовывали, давили — вроде работает. Не исключаем, что когда запустим всё на полную мощность, через два-три дня что-то произойдёт. Но все службы готовы к экстренному реагированию. Плюс к этому будет время на тест, ведь мы раньше начинаем отопительный сезон. Проблем быть не должно.



Обещание № 2: техника не будет простаивать по ночам

Власти пересмотрели подход к работе по уборке города в ночное время Фото: Александра Савельева

— Но проблемы, похоже, будут с зимней уборкой города. Переживаю, не повторилось бы то, что было в прошлом году.

— В прошлом году обильных снегопадов было много. В предстоящем сезоне мы планируем продолжать практику «снежных билетов» в дни снегопадов. Я и сам в прошлом году в особо снежные дни на машине никуда не выезжал.

— Была ещё практика: по чётным числам запрещать парковку на одной стороне улицы, по нечётным — на другой.

— Это тоже прорабатывали. На базе «Спецавтохозяйства» даже знаки для этого есть. Думаю, что эту систему попробуем возродить на улицах в зоне ЮНЕСКО, где узко и стеснённые условия.

— А на магистралях? Московский, Ленинградский, Авиаторов...

— Так у нас же там никто не паркуется, особенно на Московском проспекте. По поводу Авиаторов — возьмём на заметку. Но там, как и на Ленинградском проспекте, бывают только разовые случаи, когда на обочине бросают полуприцепы или ещё что-то.

— Слышал, что вы проводили какую-то логистику и в этом году уборочная техника поедет по новым маршрутам. Что изменится?



— Мы постарались всё выстроить в более логическую цепочку, чтобы техника шла и по пути заходила ещё и в соседние кварталы. Раньше было так — сначала отработал один участок, и только потом идёт переброс техники во второй. Ещё мы планируем организовывать питание на месте работ, чтобы технику и рабочих не гонять через весь город туда-сюда. И мы решили немного изменить график работы ночной смены: начинать они будут чуть позже, а заканчивать чуть раньше, но работать без перерыва. Откуда в прошлом году столько было фото в интернете, когда снег идёт, а техника стоит. Это как раз люди своими гаджетами делали снимки во время перерыва.

Обещание № 3: снегоуборочной техники будет больше

Ярослав Овчаров считает, что дефицита снегоуборочной техники в этом году быть не должно Фото: Александра Савельева

—Техника-то готова? А то ведь каждый год в день первого снегопада выясняется, что то бензина нет, то водителей, то ещё что-то пошло не так. Хотя каждую осень говорят — всё готово.

— Та техника, которую удалось посмотреть, готова. Ждём ещё окончательные акты от нашего заказчика. Есть порядка 141 единицы техники: 63 — у «Спецавтохозяйства» и 78 — у субподрядчика.



— Насколько это больше, чем в прошлом году?

— В прошлом году заявили, что у «Спецавтохозяйства» был резерв по технике. Но, к сожалению, эта техника не смогла выйти на линии — она не была обслужена должным образом. Точнее, выходило звено — 5–6 единиц, но 2–3 единицы через несколько минут возвращались обратно на ремонт. То есть они вроде и были, но они изношены. В этом году мы технику обновили — из малой механизации докупили семь единиц плюс пылесос, ещё один пылесос нашли и договорились о передаче ряда техники из Москвы. Там в основном «летучки» будут и самосвалы.

— И всё же хотелось бы поконкретнее: это на 20% больше, чем в прошлом году, или на 2%?

— В процентах сказать пока не могу, ещё предстоит проанализировать. Скажу так: согласно тем маршрутным листам, которые предоставляло «Спецавтохозяйство», техники хватает из расчёта нормативов. Но мы прекрасно понимаем, что это только при идеальных условиях — взяли нормативы от площадей, улиц, количества звеньев... Но во время обильных снегопадов будем привлекать помощь — есть договорённости с компанией «Ярдормост» и фирмой из Углича. В пиковые нагрузки они смогут нам давать по десять единиц техники. В прошлом году такая практика работала. И управляющие компании будем понуждать быстро убирать межквартальные проезды и прилегающие территории, а не только сами дворы. Раньше они позволяли себе работать сквозь рукава — ночь спим, днём работаем. Так не годится. Если ночью идёт снегопад, то утром люди должны иметь возможность выехать из двора.



Обещание № 4: тротуары будут чистыми

Чиновник пообещал лично ходить по городу, чтобы удостовериться, что пешеходам не тяжело передвигаться по улицам Фото: Александра Савельева

— То есть проблема только в лени «управляшек»?

— Нет, но эта проблема была. Бывало и так получалось, что мы чистим тротуар вдоль дома, а на следующий день приходим — управляющая компания всё завалила снегом с крыши. Будем синхронизировать работу служб, чтобы такого не было.

— Прошлой зимой по тротуарам было не пролезть не только от того, что на них снега с крыш накидали, а потому что город не справился с их уборкой. Честно, они были ужасными. Дорожные активисты уверены, что и в этом году вы не справитесь.

— Уверенность — это, конечно, хорошо. Но мы будем прилагать все усилия, чтобы справиться. Мы закупили и гранитную крошку, которую будем перемешивать с солью и использовать на тротуарах в зоне ЮНЕСКО, ручников будет больше, ещё и на малую механизацию упор сделали. Именно тротуарной техники у нас добавилось.

— Нам про мраморную крошку, пылесосы и современные жидкие реагенты уже несколько лет рассказывают, а в итоге тротуары попросту засыпают песком, а потом пешеходные зоны превращаются в грязно-снежное месиво.

— По жидкому реагенту в прошлые годы была одна проблема — в пиковую нагрузку минеральный рассол было негде взять. Поставщики в Медягино и на Промышленной улице не справлялись с нагрузкой. Машины подъезжали, но... То у них помпа сломается, то скважины были не готовы. Мы как потребители готовы были брать реагент и стояли в очереди, но бизнесмены не справлялись с нагрузками. Сейчас же мы планируем на базе нашего «Спецавтохозяйства» закупить и поставить установку по смешиванию и приготовлению искусственного рассола. Во-первых, у нас будет свой реагент, во-вторых, это удешевит процесс уборки города, и в-третьих, это даст дополнительную прибыль «Спецавтохозяйству» на развитие и закупку новой техники.

— То есть песком не завалите нас?

— Песко-соляную смесь тоже будем использовать. И не только на тротуарах, но и на проезжей части. Но не на центральных улицах — с жидким реагентом будем работать в зоне ЮНЕСКО и на основных магистралях. Пока, к сожалению, только так. Основная задача по тротуарам — убрать скользкость.

Обещание № 5: на все жалобы горожан будет реакция

Сообщить властям свои претензии по уборке города можно по телефону или через интернет Фото: Александра Савельева

— Ваш предшественник тоже убирал скользкость и даже был уверен, что у него получается. А у нас в это время редактор на коньках по центру города каталась.

— Я большинство всех объектов посещаю лично. Зимой я тоже не собираюсь сидеть в кабинете. И не я один — по вечерам и ночам у нас будут организованы дежурства. Будут ответственные и от нашего департамента, и от «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ», и от территориальных городских администраций.

— Это будут люди, в обязанности которых будет входить ходить по тротуарам и оценивать их уборку?

— Можно и так, конечно, сказать. В общем, в пиковую нагрузку мы ночью будем на объектах.

— Ваши люди всё равно не везде дойдут. Куда сообщать о проблемах с уборкой горожанам, районы которых не попадут в поле видимости дежурных?

— Максимальная готовность есть, но никто не говорит, что не может быть сбоев. Сбои будем решать в ручном режиме. Есть единая дежурно-диспетчерская служба, куда можно позвонить по телефону (4852) 40-40-40. Заявки, которые поступают туда, все обрабатываются. Есть также одноименная официальная группа во «ВКонтакте» — ЕДДС, где можно задать любой вопрос. Идёт также сбор данных из интернета: постоянно мониторятся наиболее популярные городские паблики в соцсетях.

Обещание № 6: глыба с крыши никого не прибьёт

Крышам этой зимой обещают уделить особое внимание Фото: Александра Савельева

— Да, и решить бы так называемую проблему сигнальных ленточек. Исторически сложилось, что в Ярославле привязывают красно-белую полиэтиленовую полосочку к ржавой треноге или водосточной трубе, и считается, что стало безопасно. Эти ленточки рвутся, перемешиваются со снегом, а потом на людей сверху сосульки падают. — Я понял, о чём речь. Это в основном в Кировском и Ленинском районах, где тротуары вплотную подходят к домам со скатными крышами. Согласен, стоит отгородить во время активного снеготаяния опасные участки понадёжнее. Замечание принимаю, запишу себе и дам поручение, чтобы проработали.

— Может, проще решать проблему заранее — чистить крыши, пока с них не начали глыбы свисать?

— Да, этот вопрос решаемый. В этом году мы попробуем чистить кровли, не дожидаясь снежных шапок на них. Будем требовать, чтобы собственники не только чистили крыши, но и увозили за собой снег, а не сбрасывали его на тротуары.

Обещание № 7: деньги на решение проблем найдутся

Ярослав Овчаров уверен, что в случае коллапса помогут соседи Фото: Александра Савельева