«Мэр поставил мне основные задачи»: новый глава ДГХ Ярославля дал первый комментарий в СМИ

Городские власти официально сообщили о назначении Ярослава Овчаров на пост и. о. директора департамента городского хозяйства мэрии Ярославля. А сам чиновник дал свой первый комментарий СМИ. Сделал он это через пресс-службу городской администрации:



— Подготовка к отопительному сезону, а также зимней уборке улично-дорожной сети города — вот основные задачи, которые поставил мне Владимир Михайлович. Кроме того, необходимо в целом структурировать работу департамента, — сказал Ярослав Овчаров.



Ярославский общественник Темур Абдуллаев поделился своими мыслями по поводу назначения Ярослава Овчарова на пост главы директора департамента городского хозяйства мэрии Ярославля, который уже приступил к работе с приставкой «и. о.». Активист откровенно рассказал, что знает о чиновнике, и поделился мыслями по поводу его работы в новой должности.