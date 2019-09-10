«Мэр поставил мне основные задачи»: новый глава ДГХ Ярославля дал первый комментарий в СМИ

Ярослав Овчаров с поста директора «Агенства по муниципальному заказу ЖКХ» мэрии Ярославля ушёл на повышение
Фото: мэрия Ярославля
Городские власти официально сообщили о назначении Ярослава Овчаров на пост и. о. директора департамента городского хозяйства мэрии Ярославля. А сам чиновник дал свой первый комментарий СМИ. Сделал он это через пресс-службу городской администрации:
— Подготовка к отопительному сезону, а также зимней уборке улично-дорожной сети города — вот основные задачи, которые поставил мне Владимир Михайлович. Кроме того, необходимо в целом структурировать работу департамента, — сказал Ярослав Овчаров.
Ярославский общественник Темур Абдуллаев поделился своими мыслями по поводу назначения Ярослава Овчарова на пост главы директора департамента городского хозяйства мэрии Ярославля, который уже приступил к работе с приставкой «и. о.». Активист откровенно рассказал, что знает о чиновнике, и поделился мыслями по поводу его работы в новой должности.
О назначении Ярослава Овчарова на место, которое освободил бывший глава ДГХ Сергей Тальянов, стало известно сегодня. Бывший руководитель департамента уволился, сообщив горожанам, что он поехал «набираться опыта в другом регионе». Он стал директором департамента около года назад ещё при предыдущем мэре Владимире Слепцове. В отличие от многих других чиновников, он смог сохранить своё место с приходом Владимира Волкова. До Ярославля Тальянов работал в правительстве Ивановской области и ушёл оттуда после скандала.