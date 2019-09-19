Когда в Ярославле дадут отопление: власти назвали дату

У некоторых ярославцев дома уже прохладно, поэтому отопление они ждут как можно скорее
Фото: Александра Савельева
В Ярославле власти заявили, что город готов к старту отопительного сезона. В мэрии не исключают, что какие-то локальные аварии при запуске тепла могут произойти, но уверяют, что все службы наготове, чтобы оперативно всё исправить.
— Уже подписано распоряжение о том, что отопительный сезон начинается 24 сентября, — сообщил изданию 76.RU исполняющий обязанности директора департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Ярослав Овчаров. — Сейчас ещё раз посмотрим погодные графики, и возможно, что уже с 23-го числа мы начнём отапливать объекты социальной сферы, а всех остальных в плановом режиме будем подключать с 1 октября.
По правилам, отопление включают по постановлению мэрии при достижении определенных температур: среднесуточная в течение пяти дней должна быть
Тем временем в Рыбинске отопительный сезон начнётся с 19 сентября. Постановление об этом также подписано в администрации города.
Ранее стало известно, что с октября увеличится плата за отопление. Платить больше придётся жителям одноэтажных и двухэтажных многоквартирных домов, где не стоят общедомовые счётчики. Размер платы у жителей таких домов увеличится на 14–38%. Причём повышение стоимости коснётся не только тех, кто не захотел устанавливать общедомовые приборы учёта, но и жильцов тех домов, где попросту нет возможности их установить.