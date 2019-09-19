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Город

Когда в Ярославле дадут отопление: власти назвали дату

В департаменте городского хозяйства рассказали о возможных локальных авариях

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У некоторых ярославцев дома уже прохладно, поэтому отопление они ждут как можно скорее

Фото: Александра Савельева

В Ярославле власти заявили, что город готов к старту отопительного сезона. В мэрии не исключают, что какие-то локальные аварии при запуске тепла могут произойти, но уверяют, что все службы наготове, чтобы оперативно всё исправить.

— Уже подписано распоряжение о том, что отопительный сезон начинается 24 сентября, — сообщил изданию 76.RU исполняющий обязанности директора департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Ярослав Овчаров. — Сейчас ещё раз посмотрим погодные графики, и возможно, что уже с 23-го числа мы начнём отапливать объекты социальной сферы, а всех остальных в плановом режиме будем подключать с 1 октября.

По правилам, отопление включают по постановлению мэрии при достижении определенных температур: среднесуточная в течение пяти дней должна быть +8 °C. Синоптики рассказали, что похолодание на днях усилится. Мы уже публиковали прогноз на ближайшие дни.

Тем временем в Рыбинске отопительный сезон начнётся с 19 сентября. Постановление об этом также подписано в администрации города.

Ранее стало известно, что с октября увеличится плата за отопление. Платить больше придётся жителям одноэтажных и двухэтажных многоквартирных домов, где не стоят общедомовые счётчики. Размер платы у жителей таких домов увеличится на 14–38%. Причём повышение стоимости коснётся не только тех, кто не захотел устанавливать общедомовые приборы учёта, но и жильцов тех домов, где попросту нет возможности их установить.

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    КОММЕНТАРИИ (8)

    Гость
    19 сен 2019 в 17:26

    Каждую осень угораю над своей кошкой. Когда начинает холодать она обходит батареи и проверяет не включили ли, если нет смотрит на меня и мяукает. Как она помнит это уж не знаю, но столько разочарования на мордочке, что приходится сквозь смех утешить её и подложить флисовый пледик ей в лежанку.

    Гость
    19 сен 2019 в 17:19

    Нытики хреновы: мы мерзнем включите... не включайте платить дорого.

    Гость .
    19 сен 2019 в 18:09

    Обогреватель включить и все дела.