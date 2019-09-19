Когда в Ярославле дадут отопление: власти назвали дату

В Ярославле власти заявили, что город готов к старту отопительного сезона. В мэрии не исключают, что какие-то локальные аварии при запуске тепла могут произойти, но уверяют, что все службы наготове, чтобы оперативно всё исправить.



— Уже подписано распоряжение о том, что отопительный сезон начинается 24 сентября, — сообщил изданию 76.RU исполняющий обязанности директора департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Ярослав Овчаров. — Сейчас ещё раз посмотрим погодные графики, и возможно, что уже с 23-го числа мы начнём отапливать объекты социальной сферы, а всех остальных в плановом режиме будем подключать с 1 октября.

