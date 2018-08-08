Стало известно, чем с 2015 года занимался новый глава департамента городского хозяйства Сергей Тальянов (биография чиновника). До этого было лишь известно, что три года назад он после скандала уволился из правительства Ивановской области и пропал из поля зрения общественности.



Сергей Тальянов занял пост директора департамента городского хозяйства мэрии Ярославля

— До приезда в Ярославль после ухода из ивановского правительства Сергей Тальянов занимался научной и преподавательской деятельностью, — рассказали в мэрии Ярославля. — Также он написал докторскую диссертацию по теме жилищно-коммунального хозяйства.



В каком университете и в каком городе работал новый глава ярославского ДГХ, в городской администрации не уточнили.



Ранее мы уже писали, что во время работы в Ивановской области имя Тальянова всплывало в нескольких скандалах. Сам чиновник назвал эту информацию слухами. Но в его биографии был непонятный пробел - Ни в Иваное, ни в Ярославле никто не знал он занимался последние три года.



Накануне стало известно, что Сергей Тальянов сменил на посту директора ДГХ мэрии Ярославля Михаила Кузнецова. Бывший директор департамента остался в структуре городской власти, перейдя на другую должность.



А ещё на днях в Ярославле был назначен новый глава администрации Кировского и Ленинского районов. Пост занял директор службы городских кладбищ.

