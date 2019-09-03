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С поста уходит директор департамента городского хозяйства Ярославля

Сергей Тальянов рассказал, с чем это связано

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Мы уже публиковали биографию Сергея Тальянова

Фото: Александра Савельева

Директор департамента городского хозяйства Сергей Тальянов покидает свой пост. Он намерен перейти на работу в другой регион. В каком городе он будет теперь работать — чиновник решил сохранить в тайне.

— Я перехожу на работу в другой регион в рамках своей компетенции. Посчитал, что получу новый опыт в другом регионе, — рассказал Сергей Тальянов в телефонном разговоре.

Сергей Юрьевич уже подал заявление об увольнении. До конца недели будет ясно, когда чиновник покинет мэрию Ярославля. Кто будет вместо него — пока неизвестно.

Сергей Тальянов проработал один год. Он стал директором департамента ещё при предыдущем мэре Владимире Слепцове. В отличие от многих других чиновников, он смог сохранить своё место с приходом Владимира Волкова. До Ярославля Тальянов работал в правительстве Ивановской области и ушёл оттуда после скандала.

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    КОММЕНТАРИИ (15)

    Гость
    3 сен 2019 в 14:25

    Быстро сделать ноги- верный способ избежать ответственности. Эту методу чиновники замечательно освоили и лихо ею пользуются.

    Гость
    3 сен 2019 в 15:01

    новый опыт? мы, конечно ,просто подопытные

    гость
    3 сен 2019 в 14:49

    "Недолго музыка играла, недолго менеджер плясал"