С поста уходит директор департамента городского хозяйства Ярославля

Мы уже публиковали биографию Сергея Тальянова
Фото: Александра Савельева
Директор департамента городского хозяйства Сергей Тальянов покидает свой пост. Он намерен перейти на работу в другой регион. В каком городе он будет теперь работать — чиновник решил сохранить в тайне.
— Я перехожу на работу в другой регион в рамках своей компетенции. Посчитал, что получу новый опыт в другом регионе, — рассказал Сергей Тальянов в телефонном разговоре.
Сергей Юрьевич уже подал заявление об увольнении. До конца недели будет ясно, когда чиновник покинет мэрию Ярославля. Кто будет вместо него — пока неизвестно.
Сергей Тальянов проработал один год. Он стал директором департамента ещё при предыдущем мэре Владимире Слепцове. В отличие от многих других чиновников, он смог сохранить своё место с приходом Владимира Волкова. До Ярославля Тальянов работал в правительстве Ивановской области и ушёл оттуда после скандала.