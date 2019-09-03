С поста уходит директор департамента городского хозяйства Ярославля

Директор департамента городского хозяйства Сергей Тальянов покидает свой пост. Он намерен перейти на работу в другой регион. В каком городе он будет теперь работать — чиновник решил сохранить в тайне.



— Я перехожу на работу в другой регион в рамках своей компетенции. Посчитал, что получу новый опыт в другом регионе, — рассказал Сергей Тальянов в телефонном разговоре.



Сергей Юрьевич уже подал заявление об увольнении. До конца недели будет ясно, когда чиновник покинет мэрию Ярославля. Кто будет вместо него — пока неизвестно.

