В Ярославле на 70-летие хоккея перекроют дороги в центре города

В понедельник, 25 марта, в Ярославле запретят проезд по улицам вокруг Советской площади. Будет перекрыт не только въезд на саму площадь, но и перекроют участки улиц Кирова и Нахимсона, а также площадь Челюскинцев.



— Ограничения движения связаны с проведением на Советской площади товарищеского матча между командами ветеранов хоккейного клуба «Локомотив» и команды «Легенды СССР», — сообщили в мэрии Ярославля.