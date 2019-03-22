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Город

В Ярославле на 70-летие хоккея перекроют дороги в центре города

По каким улицам запретят проезд

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Проезд по центральным улицам в этот день может быть затруднён

Фото: Александра Савельева

В понедельник, 25 марта, в Ярославле запретят проезд по улицам вокруг Советской площади. Будет перекрыт не только въезд на саму площадь, но и перекроют участки улиц Кирова и Нахимсона, а также площадь Челюскинцев.

— Ограничения движения связаны с проведением на Советской площади товарищеского матча между командами ветеранов хоккейного клуба «Локомотив» и команды «Легенды СССР», — сообщили в мэрии Ярославля.

Ограничения движения начнут действовать с шести утра, а закончат вечером, когда закончатся мероприятия

Фото: мэрия Ярославля

Известно, что матч будет посвящен 70-летнему юбилею хоккея в Ярославской области. Ранее мы публиковали предварительный состав команды «Легенды СССР» и состав команды ветеранов ярославского клуба.

— На лед также выйдут губернатор Дмитрий Миронов и президент «Локомотива» Юрий Яковлев. Будет жарко! — сказали в пресс-службе правительства Ярославской области.

Матч состоится в понедельник, 25 марта, в 17:30 на главном катке города на Советской площади.

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ТЕГИ

автохоккей

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КОММЕНТАРИИ (1)

Гость20
22 март 2019 в 10:12

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