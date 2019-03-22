В Ярославле на 70-летие хоккея перекроют дороги в центре города

В понедельник, 25 марта, в Ярославле запретят проезд по улицам вокруг Советской площади. Будет перекрыт не только въезд на саму площадь, но и перекроют участки улиц Кирова и Нахимсона, а также площадь Челюскинцев.
— Ограничения движения связаны с проведением на Советской площади товарищеского матча между командами ветеранов хоккейного клуба «Локомотив» и команды «Легенды СССР», — сообщили в мэрии Ярославля.
Известно, что матч будет посвящен 70-летнему юбилею хоккея в Ярославской области. Ранее мы публиковали предварительный состав команды «Легенды СССР» и состав команды ветеранов ярославского клуба.
— На лед также выйдут губернатор Дмитрий Миронов и президент «Локомотива» Юрий Яковлев. Будет жарко! — сказали в пресс-службе правительства Ярославской области.
Матч состоится в понедельник, 25 марта, в 17:30 на главном катке города на Советской площади.