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Спорт

Легендарные хоккеисты проведут матч в Ярославле: кто приедет

Стал известен состав звёздной команды

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В Ярославль приедет и Вячеслав Фетисов

Фото: Дмитрий Миронов/Vk.com

25 марта на Советской площади в Ярославле на лед выйдут ветераны ярославского хоккея и команда «Легенды СССР». Матч будет посвящен 70-летнему юбилею хоккея в Ярославской области.

Стал известен предварительный состав команды «Легенды СССР».

— Среди них — защитники Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Борис Миронов, Ирек Гимаев, нападающие Валерий Каменский, Павел Буре и многие другие. Под вопросом участие Алексея Морозова и Сергея Федорова — оно будет зависеть от расклада сил в плей-офф КХЛ, — сообщают организаторы матча.

Вратарем «Легенд» станет Владимир Мышкин, а тренировать команду будут Александр Якушев, Юрий Ляпкин и Сергей Макаров.

ТЕКСТ

Евгений Смирнов

ТЕГИ

70-летие хоккея

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