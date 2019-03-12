Легендарные хоккеисты проведут матч в Ярославле: кто приедет

25 марта на Советской площади в Ярославле на лед выйдут ветераны ярославского хоккея и команда «Легенды СССР». Матч будет посвящен 70-летнему юбилею хоккея в Ярославской области.



Стал известен предварительный состав команды «Легенды СССР».



— Среди них — защитники Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Борис Миронов, Ирек Гимаев, нападающие Валерий Каменский, Павел Буре и многие другие. Под вопросом участие Алексея Морозова и Сергея Федорова — оно будет зависеть от расклада сил в плей-офф КХЛ, — сообщают организаторы матча.



Вратарем «Легенд» станет Владимир Мышкин, а тренировать команду будут Александр Якушев, Юрий Ляпкин и Сергей Макаров.

