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Спорт

Дмитрий Миронов и президент «Локомотива» сразятся на льду со звёздами хоккея

Губернатор Ярославской области будет нападающим

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Губернатор Ярославской области вместе с хоккеистом Вячеславом Фетисовым

Фото: Дмитрий Миронов/Vk.com

На следующей неделе в Ярославле состоится матч с «Легендами хоккея СССР». Он приурочен к 70-летию ярославского хоккея. На лёд выйдут звёзды «Локомотива» Дмитрий Красоткин, Антон Бут, Андрей Коваленко, Александр Ардашев, Денис Гребешков и Дмитрий Власенков.

— На лед также выйдут губернатор Дмитрий Миронов и президент «Локомотива» Юрий Яковлев. Будет жарко! — сказали в пресс-службе правительства Ярославской области.

Матч состоится в понедельник, 25 марта, в 17:30 на главном катке города на Советской площади. В состав ярославской команды также вошли Владимир Самылин, Алексей Горшков, Валентин Лепихов и Александр Ниживий и другие ветераны «Локомотива». Ворота будут защищать Андрей Малков, Андрей Васильев и Егор Подомацкий.

Состав команды «Легенды СССР» вы можете посмотреть здесь.

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ТЕГИ

хоккей70-летие хоккея

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КОММЕНТАРИИ (2)

Яра
21 март 2019 в 16:24

Дороги делай, "хоккеист"

Яра
21 март 2019 в 16:23

Дороги делай, "хоккеист" ****

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