Дмитрий Миронов и президент «Локомотива» сразятся на льду со звёздами хоккея

На следующей неделе в Ярославле состоится матч с «Легендами хоккея СССР». Он приурочен к 70-летию ярославского хоккея. На лёд выйдут звёзды «Локомотива» Дмитрий Красоткин, Антон Бут, Андрей Коваленко, Александр Ардашев, Денис Гребешков и Дмитрий Власенков.



— На лед также выйдут губернатор Дмитрий Миронов и президент «Локомотива» Юрий Яковлев. Будет жарко! — сказали в пресс-службе правительства Ярославской области.



Матч состоится в понедельник, 25 марта, в 17:30 на главном катке города на Советской площади. В состав ярославской команды также вошли Владимир Самылин, Алексей Горшков, Валентин Лепихов и Александр Ниживий и другие ветераны «Локомотива». Ворота будут защищать Андрей Малков, Андрей Васильев и Егор Подомацкий.

