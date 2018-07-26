Седьмой подозреваемый — Дмитрий Соловьёв

Сегодня в Заволжский суд Ярославля привезли ещё одного задержанного сотрудника колонии № 1. Его также подозревают в жестоких пытках заключённого Евгения Макарова.

Следственный комитет выступил с ходатайством арестовать подозреваемого — 27-летнего Дмитрия Соловьёва. Он работал сотрудником отдела безопасности.

— В отношении него также избрана мера пресечения — заключение под стражу до 22 сентября, — рассказала пресс-секретарь ярославского областного суда Наталья Сарбунова.

Суд отправил под арест ещё одного сотрудника УФСИН

Вчера еще шесть сотрудников ставшей скандальной колонии попали в суд — по ним тоже вынесли решение. Самый узнаваемый на видео сотрудник колонии 24-летний Максим Яблоков пришёл с повинной и сдал следствию нескольких своих коллег, в том числе и Дмитрия Соловьёва, арестованного сегодня.

Вся история

На днях в СМИ попало видео о чудовищных пытках в ярославской колонии. На кадрах видно, как несколько сотрудников жестоко избивают заключённого Евгения Макарова — бьют его по пяткам палками, выкручивают руки. Мужчина кричит от боли. Видео вынесли на публику активисты правозащитного фонда «Общественный вердикт». После этого в колонии прошли проверки, Следственный комитет возбудил уголовное дело, 17 человек в колонии отстранили от работы, 6 человек задержали. Начали проверять и того самого следователя, который год назад после первой жалобы заключенного Макарова отказал в возбуждении уголовного дела.