Прокуроры просят суд арестовать сотрудников исправительной колонии, подозреваемых в пытках заключённого

Сейчас Заволжский районный суд Ярославля рассматривает вопрос о мере пресечения пятерых сотрудников ярославской исправительной колонии № 1, которые подозреваются в зверских пытках заключённого Евгения Макарова. Обвинение просит всех заключить под стражу, чтобы те не сбежали и не могли повлиять на других фигурантов дела.



Адвокаты, естественно, наоборот защищают своих подзащитных. Они просят суд избрать более мягкую меру пресечения, чем арест.



— Поведение моего подзащитного говорит о том, что скрываться он не собирается, — выступил на суде защитник сотрудника ИК-1 Максима Яблокова. — Хотя имел такую возможность до вызова в органы следствия.



— Каждый может оступиться, не надо сразу топить человека, — отметил адвокат сотрудника колонии Сергея Ефремова. — С момента преступления прошёл год. Всё это время он исправно вёл службу.

Адвокаты изо всех сил стараются смягчить меру пресечения для своих подзащитных

В зале суда, где сейчас рассматривается процесс, находятся корреспонденты 76.ru и сообщают всю информацию оттуда в режиме реального времени. Все подробности мы собрали в онлайн-трансляцию.



На днях в СМИ попало видео о чудовищных пытках в ярославской колонии. На кадрах видно, как несколько сотрудников жестоко избивают заключённого Евгения Макарова — бьют его по пяткам палками, выкручивают руки. Мужчина кричит от боли. Видео вынесли на публику активисты правозащитного фонда «Общественный вердикт». После этого в колонии прошли проверки, Следственный комитет возбудил уголовное дело, 17 человек в колонии отстранили от работы, 6 человек задержали. Начали проверять и того самого следователя, который год назад после первой жалобы заключенного Макарова отказал в возбуждении уголовного дела.



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