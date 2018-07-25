Прокуроры просят суд арестовать сотрудников исправительной колонии, подозреваемых в пытках заключённого
Прокуроры просят суд арестовать сотрудников исправительной колонии, подозреваемых в пытках заключённого

Сейчас Заволжский районный суд Ярославля рассматривает вопрос о мере пресечения пятерых сотрудников ярославской исправительной колонии № 1, которые подозреваются в зверских пытках заключённого Евгения Макарова. Обвинение просит всех заключить под стражу, чтобы те не сбежали и не могли повлиять на других фигурантов дела.

Адвокаты, естественно, наоборот защищают своих подзащитных. Они просят суд избрать более мягкую меру пресечения, чем арест.

— Поведение моего подзащитного говорит о том, что скрываться он не собирается, — выступил на суде защитник сотрудника ИК-1 Максима Яблокова. — Хотя имел такую возможность до вызова в органы следствия.

— Каждый может оступиться, не надо сразу топить человека, — отметил адвокат сотрудника колонии Сергея Ефремова. — С момента преступления прошёл год. Всё это время он исправно вёл службу.

Адвокаты изо всех сил стараются смягчить меру пресечения для своих подзащитных
Адвокаты изо всех сил стараются смягчить меру пресечения для своих подзащитных

В зале суда, где сейчас рассматривается процесс, находятся корреспонденты 76.ru и сообщают всю информацию оттуда в режиме реального времени. Все подробности мы собрали в онлайн-трансляцию

На днях в СМИ попало видео о чудовищных пытках в ярославской колонии. На кадрах видно, как несколько сотрудников жестоко избивают заключённого Евгения Макарова — бьют его по пяткам палками, выкручивают руки. Мужчина кричит от боли. Видео вынесли на публику активисты правозащитного фонда «Общественный вердикт». После этого в колонии прошли проверки, Следственный комитет возбудил уголовное дело, 17 человек в колонии отстранили от работы, 6 человек задержали. Начали проверять и того самого следователя, который год назад после первой жалобы заключенного Макарова отказал в возбуждении уголовного дела.

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