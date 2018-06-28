Власти решились на очередную попытку по модернизации ярославского аэропорта

Аэропорт в Туношне ждёт серьёзная реконструкция. На этот раз власти нам не обещают переплюнуть воздушную гавань Франкфурта-на-Майне, но всё равно делают довольно громкие заявления.



— Ярославский аэропорт — важный транспортный узел, — гордо заявил заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев. — Развитие инфраструктуры позволит региональному воздушному порту существенно расширить свои возможности по приему пассажирских и грузовых судов и войти в число крупнейших аэропортов страны.



На днях уже стало известно, что на реконструкцию взлётно-посадочной полосы аэропорта Ярославль дали 3,2 миллиарда рублей. Сегодня региональные власти заявляют, что займутся и пассажирским терминалом аэровокзала. Правда, уже за счёт местного бюджета.



Сейчас пропускная способность аэровокзала в Туношне — 150 человек в час. Плюс к этому пассажирский терминал на международных воздушных линиях работает по реверсивной схеме — обслуживает прибывающих и убывающих пассажиров по очереди через одни и те же кабины паспортного контроля.



Власти уверены, что после реконструкции аэровокзала и взлётно-посадочной полосы аэропорт в Туношне сможет принимать пассажирские лайнеры вместимостью до 235 кресел и привлечь новые авиакомпании для чартерных и регулярных перевозок.



По данным Минтранса, в 2017 году услугами аэропорта Ярославль воспользовались 23 157 пассажиров, что превышает показатели 2016 года на 48 процентов. Плановый показатель на текущий год — 44 210 пассажиров.



На днях из Ярославля вылетел первый самолёт в Симферополь авиакомпании «Алроса». Сейчас чиновники ищут перевозчика для полётов в Сочи и Анапу. По всем этим направлениям изначально планировали летать «Саратовские авиалинии». Мы уже рассказывали о причинах отмены рейсов на курорты.



А ещё недавно стало известно, что мэр Ярославля прорабатывает вопрос о запуске прямых авиарейсов из Туношны в новый город-побратим Ярославля — болгарский Бургас.

