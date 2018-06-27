Существующей системой утилизации фильтрата на полигоне недовольны общественники

Ярославской области предложили несколько проектов по утилизации фильтрата на полигоне «Скоково». Сейчас, чтобы предотвратить попадание вредных веществ от разложения мусора в окружающую среду, на полигоне применяют систему рециркуляции фильтрата. Но такую систему ярославские общественники считают недейственной. Целое расследование провела член общественной палаты Ярославской области Людмила Шабуева, чтобы выяснить, как полигон влияет на окружающую среду. А в реке, которая течет рядом со «Скоково» и впадает в Волгу, обнаружили опасные тяжёлые металлы.



— Совместно с руководством «Скоково» проведен мониторинг действующих проектов по утилизации фильтрата, образовывающегося при захоронении отходов, — рассказал директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков. — На данный момент отобраны три различных технологических варианта очистки фильтрата с учетом экономических и экологических составляющих.

Ярославский завод промышленного водоочистного оборудования «НПФ «Экосервис» предлагает многоступенчатую очистку фильтрата. Московская «Корпорация «ГазЭнергоСтрой» предложила проводить физико-химическую очистку и сжигать остатки концентрированного фильтрата. Петербургские «Безопасные технологии» предложили после прохождения очистки частично возвращать его на полигон и сжигать.



Эти три проекта отправили на оценку в комиссию по экологии и охране окружающей среды в общественную палату России. Учитывая особенность региона, специфику полигона и опыт других областей, эксперты выберут наиболее подходящий для ярославского полигона вариант.



На новую систему утилизации фильтрата на «Скоково» пойдёт часть денег, полученных из Москвы за размещение на полигоне столичных отходов. Напомним, вчера депутаты областной думы поддержали решение правительства по тому, на что потратить 500 миллионов.

