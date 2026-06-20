«Голосуют ногами»: Ярославль стал вторым по привлекательности городом в России для переезда

Ярославль оказался почти самым привлекательным городом для переезда Источник: Александр Куренной / 76.RU

Ярославль стал вторым по привлекательности городом в России для переезда в него. Таковы результаты опроса, проведенного Финансовым университетом при Правительстве РФ.

«Для оценки качества жизни используется целый ряд показателей, среди которых —миграционные потоки внутри страны. Мы исходим из того, что за качество жизни люди „голосуют ногами“, перебираясь туда, где им будет лучше», — пояснили исследователи.

В своем опросе людям задавали всего два вопроса:

намереваетесь ли вы переехать из города, где сейчас живете, в другой город России? И если да, то в какой?

намереваетесь ли вы купить недвижимость в другом городе России? Если да, то в каком?

Ответы на эти вопросы поставили Ярославль на второе место в рейтинге городов с населением более 250 тысяч человек. На первом оказался Калининград.

«Помимо материальных благ высокое качество жизни подразумевает хорошее здоровье, опирающееся на качественную медицину, доступность образования и культурных ценностей, возможность участия в общественных делах, общественное уважение, возможность заниматься любимым делом, безопасность и многое другое. Ее финальным выражением служит радость, которую испытывают люди, и нежелание что-либо менять в своем существовании. И наоборот: низкое качество жизни подразумевает желание перебраться туда, где есть все необходимые предпосылки для достижения благополучия», — сообщили составители рейтинга.

За Ярославлем следуют Сочи, Новороссийск, Владимир, Краснодар, Грозный, Тюмень, Тверь, Москва.

«Москва не входит в число лидеров по миграционной привлекательности. Это объясняется оттоком мигрантов, которые приехали в столицу на заработки, а затем возвращаются домой, накопив средства на покупку жилья в родном городе», — пояснили в Финансовом университете.

Наименее привлекательными для переезда названы Сургут, Нижний Тагил, Якутск, Нижневартовск.

Напомним, мы писали, почему житель Эстонии собирается переехать в Ярославль.