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Город На набережной Волги в Ярославле огородили территорию. Что там строят

На набережной Волги в Ярославле огородили территорию. Что там строят

Власти рассказали о судьбе участка у пляжа

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Ресторан строят на берегу Волги в Ярославле | Источник: Кристина Геворкян / 76.RUРесторан строят на берегу Волги в Ярославле | Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

Ресторан строят на берегу Волги в Ярославле

Источник:

Кристина Геворкян / 76.RU

В Ярославле на Тверицкой набережной огородили территорию у берега Волги. Таблица на заборе из профнастила гласит, что здесь должен разместиться новый ресторанный комплекс.

«Земельный участок площадью 1795 кв. м по Тверицкой набережной, 13б, по итогам аукциона был предоставлен физическому лицу в аренду для строительства. Вид разрешенного использования — „объекты общественного питания“», — сообщили в мэрии Ярославля в ответ на запрос 76.RU.

Участок, на котором строят ресторан, находится в государственной собственности. Работами занимается ярославский предприниматель Роберт Закинян.

ИП Роберта Закиняна зарегистрировано в 2016 году. Основной вид его деятельности — работа ресторанов и кафе, включая заведения с полным обслуживанием, кафетерии, рестораны быстрого питания и предприятия самообслуживания.

В Ярославле Закинян связан с заведениями кавказской кухни «Кинза» и «Дудук». В 2020 году он вошел в число предпринимателей, подписавших коллективное обращение к губернатору Ярославской области с просьбой разрешить работу заведений общественного питания в период действовавших коронавирусных ограничений.

Место будущего ресторана огородили, но работы там не ведутся

Источник:

Кристина Геворкян / 76.RU

Строительство пока на стопе

В ноябре 2025 года Министерство строительства и ЖКХ Ярославской области выдало бизнесмену разрешение на строительство ресторана на берегу Волги.

«Согласно информации министерства, действие разрешения на строительство прекращено в связи с окончанием срока действия договора аренды земельного участка», — уточнили в мэрии в июне 2026 года.

Поэтому Закинян обратился в Арбитражный суд с иском о признании права собственности на объект незавершенного строительства. Речь идет о здании общественного питания площадью 328 квадратных метров, расположенном по адресу: Тверицкая набережная, 13б. В судебных документах указано, что степень готовности объекта составляет 10%.

Для выяснения технического состояния здания Арбитражный суд назначил строительно-техническую экспертизу.

Согласно определению арбитражного суда, эксперту предстоит установить фактическое состояние строительных конструкций, определить, является ли объект капитальным или некапитальным строением, проверить его соответствие градостроительным, строительным и противопожарным нормам, а также выяснить, представляет ли он угрозу жизни и здоровью людей, имуществу третьих лиц или окружающей среде.

«В случае выявления несоответствий нормам или наличия угроз определить техническую возможность и целесообразность восстановления (приведения в соответствие с нормами) объекта», — говорится в документе Арбитражного суда от 3 июня 2026 года.

Проведение экспертизы поручено компании «СПД проект». Заключение должно быть представлено в суд до 17 июля 2026 года. На время проведения экспертизы производство по делу приостановлено.

Как вам идея, что на берегу Волги на Тверицкой набережной построят ресторан?

Мне нравится, думаю, будет красиво
Не против, если сохранят доступ к берегу для всех
Берег Волги нужно сохранять, а не застраивать
Мне все равно

В Ярославле были случаи, когда предприниматели выкупали землю за бесценок, построив на ней гараж вместо заявленного аквапарка, или вообще ничего. Прокуратура Ярославской области неоднократно пресекала подобные схемы, когда участки приобретались не для тех целей, о которых заявлялось изначально.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Ресторан Набережная
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Комментарии
4
Гость
19 минут
гость с юга всё равно построит а документы задним числом нарисуют
Гость
13 минут
Категорически против! Неслыханная наглость жадного предпринимателя!
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Гость
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