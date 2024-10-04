Городскую территорию отдали за бесценок: в Ярославле передали в суд дело о мошенничестве с землей

В 2022 году на улице Красноборской начали проводить сети к будущему ЖК Источник: читатель 76.RU











Прокуратура Ярославской области направила в суд уголовное дело о мошенничестве с землей на 49 миллионов рублей. Обвиняемые — трое ярославцев в возрасте от 43 до 48 лет.

— По версии следствия, в 2013–2021 годах обвиняемые получали земельные участки на улицах Красноборской и Осташинской Ярославля под строительство социально значимых объектов. Они вводили органы государственной власти и местного самоуправления в заблуждение о строительстве указанных объектов, обманным путем ставили их на кадастровый учет и выкупали земельные участки по цене в размере 15% от кадастровой стоимости. В действительности никаких объектов на земельных участках не возводилось. В результате были похищены два земельных участка общей площадью более 2,2 га, стоимость которых составила 49 миллионов рублей, — сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Ярославцам предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). Дело будет рассматривать Кировский районный суд Ярославля.

По нашим данным, речь идет о строительстве крематория на улице Осташинской и жилых домов на улице Красноборской. А обвиняемые — учредитель компании «Акрополь», которая должна была построить крематорий, Михаил Украинцев, а также Екатерина Гущина и Альберт Аверин, причастные к работам на улице Красноборской.

Напомним, в 2013 году региональный департамент имущественных и земельных отношений предоставил компании «Акрополь» в аренду земельный участок в Дзержинском районе площадью более 14 тысяч квадратных метров под строительство нового крематория. В декабре 2015 года арендатор поставил крематорий на кадастровый учет и зарегистрировал на него право собственности. В апреле 2016 года мэрия Ярославля предоставила компании «Акрополь» земельный участок для эксплуатации крематория. Это позволило выкупить его в упрощенном порядке без торгов за 15% от кадастровой стоимости (за 1,1 миллиона рублей вместо 7,5 миллиона рублей). Только по факту оказалось, что никакого крематория на участке нет.

На участке, выделенном желтым цветом, на пересечении Промышленной и Осташинской улиц должен был появиться крематорий Источник: публичная кадастровая карта











По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Акрополь» было зарегистрировано в Ярославле в 2009 году. Его учредителем был ярославский предприниматель Михаил Украинцев, который является участником множества других фирм разной направленности — от салона красоты до строительства зданий. С 2016 года права на компанию перешли двум другим людям — Рустаму Хазипову и Нине Ильиной. После 2021 года Ильина стала единоличной владелицей ООО «Акрополь». Сейчас в компании не числится ни одного сотрудника. В 2023 году фирма сработала с убытком — 325 тысяч рублей.

В 2023 году, когда вскрылся обман со строительством крематория, прокуратура области направила иск в арбитражный суд о признании незаконным договора купли-продажи указанного участка и его возврате в муниципальную собственность. Решение по этому вопросу пока не принято.

Что касается участка на улице Красноборской у Тверицкого бора в Заволжском районе площадью 7 тысяч кв. м, то его выкупили в частную собственность под предлогом строительства гаражей для инвалидов. Но позже землю перевели под жилищное строительство и собирались возвести дома высотой до 9–18 этажей.

На этом участке на улице Красноборской мог появиться новый жилой комплекс вместо гаражей для инвалидов Источник: читатель 76.RU











Владелицей земли изначально, в 2015 году, стала предприниматель Екатерина Гущина. Ранее она как арендатор собрала пакет документов о возведении двух гаражей, зарегистрировала на них право собственности, что позволило выкупить землю в упрощенном порядке без торгов за 500 с небольшим тысяч рублей при кадастровой стоимости более 3,5 миллиона рублей. Сначала Гущина приобрела участок площадью около 2000 квадратных метров. В 2019 году власти подписали с ней документ о перераспределении земли, по которому ей отошло еще более 5000 квадратных метров. В 2021 году Гущина перепродала участок, а в 2022 году на нем разрешили строить дома.

После того, как подозрительную схему обращения с землей выявила прокуратура, решением суда весь участок был возвращен в муниципальную собственность. Вместе с Гущиной по делу проходит обвиняемым предприниматель Альберт Аверин, который работает в сфере недвижимости. Правоохранители считают, что он причастен к преступлениям, в которых обвиняют Гущину.