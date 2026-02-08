Выволокли из машины и обыскали. Таксист, который возит чиновников и богачей, — о работе с элитными клиентами

Алишер арендует китайский Hongqi, чтобы работать в премиальном тарифе Источник: Кирилл Кушнов / E1.RU

Таксист Алишер Абитжонов возит бизнесменов, чиновников и ведет блог, в котором активно постит видео и рассказывает о тонкостях работы в премиальном тарифе. Ему хватило нескольких месяцев, чтобы с нуля набрать 30 тысяч подписчиков. В разговоре с E1.RU Алишер рассказал о курьезных случаях с пассажирами, своих самых больших чаевых и разговорах в такси.

Хотел стать авиатехником, а стал таксистом

Алишер родом из Киргизии, но в Екатеринбурге он живет уже 20 лет, с 2006-го. Он окончил местную школу, а затем поступил в Московский государственный университет гражданской авиации. Тогда парень мечтал о профессии авиатехника.

В 2020 году он получил диплом и пришел устраиваться в одну из крупных российских авиакомпаний. Там ему предложили зарплату — всего 25 тысяч рублей. Такая сумма показалась ему слишком скромной, поэтому он пошел работать на склад и стал халтурить в такси.

Со временем со склада пришлось уйти, потому что там мало платили. 2 года назад работа в сфере перевозок стала основной. Первое время Алишер доставлял разные грузы и ездил на своей машине в тарифе «эконом». Чуть позже начал арендовать премиальные авто и перешел в «бизнес», а затем в самый дорогой тариф — «премьер». Сейчас он возит клиентов на китайском Hongqi.

Водитель поделился тонкостями работы в премиальном такси Источник: Кирилл Кушнов / E1.RU

Лишился блога и начал всё с нуля

Параллельно с работой в элитном такси Алишер развивает собственный блог. У него есть каналы в «Телеграме» и на YouTube, аккаунты в TikTok и Instagram*. В последнем за 4 месяца набралось 30 тысяч подписчиков.

Это не первая публичная страница Алишера: ранее уже у него был блог с 47 тысячами подписчиков, но 1,5 года назад тот аккаунт взломали, восстановить доступ к нему не получилось. После этого случая мотивация продолжать у Алишера надолго пропала, и только минувшим летом он решил вернуться в блогосферу и начать всё с нуля.

Сначала постил только видео о работе в такси и ситуациях на дороге, а позже стал добавлять в блог ролики и на другие интересные ему темы. Алишер называет свой контент лайфстайлом. Он снимает незамысловатые видео о том, что происходит с ним каждый день, и его аудитория растет. Чаще всего ролики набирают по несколько десятков и сотен тысяч просмотров.

Самый популярный рилс набрал 6 миллионов. Это видео о том, как сотрудники ГАИ остановили Алишера, выволокли из машины и провели обыск. По словам водителя, у полицейских была ориентировка, что в его автомобиле находятся запрещенные вещества или предметы, но после часа полного осмотра в машине не нашли ничего противозаконного.

Таксист снял на камеру свое задержание Источник: Alisher_abi196 / Instagram.com*

Кроме таких экшен-видео, на странице есть и другие ролики. Обычно Алишер снимает случаи в салоне авто на камеру 360 градусов, а лица пассажиров скрывает. Например, он показывал, как один из клиентов предлагал ему вместе заехать за шаурмой, обещая оплатить перекус, другая пассажирка поехала в аэропорт и не взяла с собой паспорт, а еще одна решила выйти из машины прямо посреди дороги — она чуть не попала под колёса проезжавшего мимо авто.

Водитель жалуется на пробки в центре, но всё равно называет его своим любимым районом Источник: Кирилл Кушнов / E1.RU

Чем «премьер» отличается от «эконома»

В своих рилс Алишер любит подшучивать над пассажирами, но отзывается он о них с теплом. По словам таксиста, поработавшего с клиентами разного достатка, те, кто ездит в «премьере», чаще всего оказываются менее придирчивы, чем любители «эконома».

«Все думают, что в тарифах " бизнес " и " премьер " клиенты более требовательны к водителю. На самом деле всё наоборот. В " экономе " пассажиры чаще вмешиваются в маршрут поездки и придираются ко всяким мелочам», — отметил Алишер.

Большинство поездок проходит спокойно, но иногда всё же попадаются проблемные пассажиры.

«Говорят, что районы не отличаются. Но всё-таки они отличаются — людьми. Контингент там… Если, допустим, беру какой-нибудь [заказ с] Уралмаша, из пяти поездок в двух пассажиры точно с пивом попадутся. И они просят в салоне покурить или попить пиво», — рассказал Алишер.

Иногда ему доводится возить местных чиновников, но их имена таксист не раскрывает.

«Такие люди тоже ездят на такси, когда их водители на выходном. Ведут они себя так же, как и все, — просто едут молча. В основном все пассажиры молчат, никто не разговаривает», — добавил наш собеседник.

Ну а если пассажир молчит, то и водитель обязан. Таковы правила поведения в «премьере» — только приветствие, прощание и ответы на вопросы клиента, заводить разговор самому нельзя. Так что никаких фраз «Вообще-то у меня свой бизнес, а такси — это так, для души» вы тут не услышите. Еще одна обязанность водителя — открывать дверь пассажиру, если тот не поставил в приложении отметку, что откроет ее сам.

Особые требования предъявляют и к внешнему виду водителя. Он всегда должен выглядеть опрятно, быть в деловом костюме черного, серого или темно-синего цвета.

Сколько зарабатывают таксисты

На вопрос об уровне своих доходов Алишер ответил, что зарабатывает в среднем 5–7 тысяч рублей «чистыми» в день. При этом только аренда авто стоит 5 тысяч в сутки, и бывают дни, когда водитель работает себе в убыток. Один из таких дней случился у Алишера в конце декабря, когда за 6 заказов он получил всего 5826 рублей.

«Я не ною и никого не виню. Завтра заработаю намного больше, а сегодня я проработал в минус», — говорил он в одном из своих роликов.

19 декабря у Алишера был удачный день, а вот 24-го числа ему не повезло Источник: Alisher_abi196 / Instagram.com*

Свои самые большие чаевые — 8600 рублей — таксист получил от клиента из Москвы. Тот попросил водителя забрать его из отеля у аэропорта и покатать по городу, показать достопримечательности. Пассажир предложил 1500 рублей за час такой поездки, но машина встала в пробку на Кольцовском тракте и простояла там 40 минут. Так и не доехав ни до одной интересной точки, пассажир устал и попросил вернуть его в гостиницу. Он заплатил Алишеру обещанную сумму и добавил к ней наличку.

После Нового года, отмечает водитель, спрос на поездки снизился, а вместе с ним сократились и заработки — это обычный сезонный фактор.

Тем не менее Алишеру хватает доходов, чтобы одному полностью содержать семью с двумя маленькими детьми и покупать оборудование для съемок. Для этого ему приходится работать по 12 часов 6 дней в неделю. Иногда Алишер вынужден брать паузы, чтобы отдохнуть и уделить больше внимания блогу. Его мечта — стать популярным в соцсетях.